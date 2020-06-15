Какие есть субсидии для бизнеса и как их получить?

Российское правительство предлагает субсидии для бизнеса, как начинающим предпринимателям, так и развивающемуся бизнесу. Некоторые субсидии для бизнеса работают на федеральном уровне, другие – в отдельных субъектах федерации. В этой статье мы расскажем, какие субсидии для бизнеса полагаются предпринимателям, как их получить и что для этого нужно.

Субсидии для бизнеса — кто может получить и как их потратить?

Получить финансирование может не каждый желающий предприниматель. Для этого необходимо, чтобы:

предприятие занималось приоритетным для государства видом деятельности – сельским хозяйством, экологическим туризмом, разработкой и внедрением инноваций и высоких технологий, научными исследованиям, народным творчеством, промыслами и ремеслами;

отсутствовали налоговые и банковские задолженности.

Субсидии для бизнеса носят целевой характер. Их расходование контролируется государственными структурами. Компания, получившая субсидию, отчитывается о затратах.

Если в ходе проверки выяснится, что средства потрачены не в соответствии с целевым назначением, предприниматель обязан их вернуть.

При обнаружении в его действиях состава административного или уголовного правонарушения, одновременно с возвратом денежных средств, он может быть привлечен к административной или уголовной ответственности.

Субсидии для бизнеса — 60 000 рублей на открытие собственного дела

Средства предоставляются в рамках программы «Помощь начинающим предпринимателям». Будущий ИП, желающий получить эти деньги, должен зарегистрироваться в местном отделе занятости в качестве безработного. Точная сумма за вычетом налогов составляет 58 800 рублей.

Если предприниматель примет на работу безработных, также состоящих на официальном учете в отделе занятости, на каждого из них государство выделит еще по 58 800 рублей.

Указанные средства не подлежат возврату. Единственное, что обязан сделать ИП – это письменно подтвердить направления расходования субсидии.

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Также, после получении субсидий мы возьмем на себя всю отчетность перед государством о потраченных средствах. Для нас это просто, так как мы имеем огромный практический опыт.

Порядок получения

Чтобы реализовать право на дотацию, необходимо:

Встать на учет в качестве безработного.

Для этого потребуется написать заявление и предоставить копию паспорта, диплома или другого документа об образовании, трудовой книжки, СНИЛС, ИНН. Мужчины предъявляют военный билет. На этом же этапе можно проконсультироваться с работником центра занятости о том, как зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Составить бизнес-план и защитить его на комиссии.

В нее будут входить специалисты центра занятости и местных органов власти. В ходе защиты они оценят прибыльность, реалистичность и «жизнеспособность» плана. При положительном ответе комиссии можно регистрировать ИП или ООО.

Регистрация.

Заявитель обращается в местное подразделение ФНС с соответствующим заявлением, приложенными документами и квитанцией об оплате госпошлины. Выписку из ЕГРИП или ЕГРЮЛ предоставляют в тот отдел занятости, где оформлен статус безработного.

Получение субсидии.

После подачи документов, перечисленных в пункте 3, или одновременно с ними подается заявление на предоставление финансирование. После его рассмотрения уполномоченный орган заключает с претендентом соглашение на выдачу целевой суммы. Затем на его банковский счет перечисляются 58 800 рублей.

Работники центра занятости расскажут, в течение какого срока и в каком порядке предоставляются отчеты о потраченных средствах. В качестве подтверждающих документов подойдут чеки, квитанции, счета-фактуры и т.п. При этом наличие прибыли у начинающего предпринимателя не имеет значения, главное, чтобы новоиспеченный бизнес осуществлял реальную деятельность.

Субсидии для бизнеса на развитие – 300 000 рублей

Право на субсидию для бизнеса возникает тогда, когда компания:

работает на рынке не менее 6 месяцев подряд;

создает рабочие места, в том числе для инвалидов;

иным образом повышает жизненный уровень граждан.

Предприятие должно иметь возможность вложить в реализацию проекта собственные средства, покрывающие 20%-30% от его стоимости. Во внимание принимается отсутствие налоговых, кредитных, пенсионных задолженностей.

Порядок получения субсидии

Чтобы получить 300 000 рублей на развитие бизнеса обращаются в:

фонд содействия малому предпринимательству;

комитет экономического развития;

отдел промышленной политики;

местные исполнительные органы.

Претендовать на господдержку могут компании и ИП, открытые не ранее, чем за 12 месяцев до обращения за субсидией. Перед тем, как приступить к реализации права, желательно заранее определиться с органом обращения, выяснить его местонахождение и предварительно проконсультироваться с уполномоченным специалистом. Он расскажет о том, какие требования к претендентам и их проектам предъявляет данное ведомство.

Затем предприниматель готовит заявление и прилагает к нему:

бизнес-проект и смету расходов;

документы, подтверждающие право собственности или аренды на помещения, необходимые для реализации бизнес-плана;

справка банка и Налоговой службы об отсутствии кредитной задолженности;

лицензии и разрешения (прилагаются по необходимости);

актуальную выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;

приказ о назначении первого руководителя и главного бухгалтера (прилагаются, если просителем является юридическое лицо);

документацию, подтверждающую создание действующих рабочих мест – подписанные трудовые договора, приказы о зачислении в штат и т.п.;

Документы рассматриваются комиссией Фонда поддержки малого предпринимательства или специальной экспертной комиссией (в разных регионах по-разному). Выигрывают те проекты, которые отвечают установленным требованиям.

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Комиссия рассматривает заявки в течение 20 рабочих дней. Готовое решение публикуется на официальном сайте Минэкономразвития субъекта федерации.

Через 30 дней после публикации уполномоченный орган и победитель конкурса заключают соглашение о предоставлении субсидии в размере 300 000 рублей. Через 2 недели после этого деньги поступают на расчетный счет компании.

Субсидии для бизнеса «Старт»

Субсидия на бизнес «Старт» разработана Фондом по содействию инновациям и предназначена для помощи малым предприятиям, специализирующимся на разработке и внедрении инновационных технологий, в области:

медицины;

энергосбережения;

биотехнологии;

цифровых технологий;

новых химических технологий и материалов.

Программа предполагает прохождение участниками 3 этапов – «Старт — 1», «Старт — 2», «Старт — 3». Профессионально «зрелые» предприятия, имеющие признанные достижения, завершить свои проекты раньше, например, в ходе первого или второго этапа. В рамках каждой подпрограммы победители конкурса получают целевую субсидию в размере 2,3,5 миллионов рублей в течение 12 месяцев.

Порядок получения

Для участия в программе «Старт» организация, претендующая на субсидию, должна быть зарегистрирована в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в статусе малого или микропредприятия.

Претендент подает электронную заявку в Фонд содействия инновациям. Заявки рассматриваются только в том случае, если компания уже имеет определенные практические разработки в своей области – экспериментальные, технические образцы, макеты и т.п. К заявке прилагаются следующие документы:

Техническое задание на выполнение определенного инновационного проекта. Научные публикации, касающиеся заданной тематики. Предполагаемые направления расходования средств. Календарный план хода работ. Планируемые итоги от реализации проекта. «Свежая» выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Бухгалтерский баланс за последние полгода (только для юридических лиц).

Предприятия, в отношении которых Фонд вынес положительное решение, заключают договор о предоставлении субсидий. После чего в сроки, установленные программой, средства поступают на их банковские счета.

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Субсидии для бизнеса на организацию крестьянско-фермерского хозяйства

Сегодня Минсельхоз предлагает фермерам более десяти программ государственной поддержки. В 2020 году министерство внесло ряд изменений в законодательные акты, регулирующие субсидирование агропромышленного комплекса.

Согласно нововведениям, государство будет предоставлять фермерам три вида финансирования из федеральной казны:

Компенсирующие субсидии — на развитие отдельных отраслей растениеводства, животноводства и сельскохозяйственного страхования. Стимулирующие субсидии — на развитие важных отраслей АПК, а также малых форм хозяйствования.

Точный размер финансирования законодательно не установлен и зависит от количества голов скота, гектаров посевной площади и т.п.

По каждой заявке принимается отдельное решение и определяется отдельная сумма субсидии. Например, если заявитель претендует на финансирование племенного животноводства, расчетной единицей считается голова животного, при развитии мясной промышленности – 1 тонна мяса и т.д.

Претендовать на стимулирующие и компенсирующие дотации могут начинающие и действующие фермеры, занимающиеся производством, переработкой, перевозкой и реализацией сельскохозяйственной продукции.

Порядок получения

Главными требованиями для реализации права на финансирование являются:

наличие у заявителя гражданства РФ;

проживание в том регионе, в котором планируется открытие КФХ (для начинающих аграриев);

минимальный стаж работы в сельском хозяйстве – 2 года.

наличие эффективного бизнес-плана.

Решением вопросов о предоставлении государственной субсидии фермерскому бизнесу занимаются специальные комиссии, образованные при местных подразделениях Министерства сельского хозяйства. Претендент подает в комиссию заявку, к которой прилагает следующие документы:

копию общегражданского паспорта;

диплом об образовании (преимуществом будет являться среднетехническое или высшее образование в аграрной области);

бизнес-план;

смета затрат;

выписка банковского счета, подтверждающая собственную платежеспособность фермера;

справка из банка и Налоговой службы о том, что претендент не имеет соответствующих задолженностей;

документы, подтверждающие ведение сельскохозяйственной деятельности.

Срок рассмотрения заявки может продлиться до 30 дней. При положительном исходе, денежные средства поступают на счет заявителя в течение 5 дней после принятия решения.

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Субсидии для бизнеса в связи с коронавирусом (covid-19)

Компании, понесшие значительный ущерб в связи с эпидемией, могут рассчитывать на государственную субсидию, предназначенную для выплаты заработных плат работникам за апрель и май 2020 года.

Общая сумма помощи рассчитывается исходя из того, что на одну штатную единицу полагается 1 МРОТ. Заявки подаются в подразделения ФНС с 1 мая. Обратиться можно через личный кабинет налогоплательщика.

Порядок получения

Право на субсидию имеют компании, входящие в список наиболее пострадавших экономических отраслей, утвержденный Правительством РФ. Претенденты должны соответствовать ряду требований:

быть зарегистрированными в Государственном реестре в качестве ИП или ООО до 1 марта 2020 года;

не находиться в процессе реорганизации или банкротства;

не иметь налоговых и кредитных долгов, превышающих 3000 рублей по состоянию на 1 марта 2020 года;

сохранить рабочие места во время самоизоляции либо их сократить, но не более, чем на 10%.

Бизнесмену, пострадавшему из-за эпидемии, дается право расходовать субсидию не только на зарплаты, но и на прочие неотложные надобности – погашение коммунальных долгов, расчет с контрагентами и т.п.

Получить помощь могут и ИП, не использующие наемный труд. Им полагается выплата в сумме 1 МРОТ. Никаких документов к заявке прилагать не нужно, поскольку правительство максимально ускорило процесс оформления субсидии.

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