Какие есть субсидии для бизнеса и как их получить?
Российское правительство предлагает субсидии для бизнеса, как начинающим предпринимателям, так и развивающемуся бизнесу. Некоторые субсидии для бизнеса работают на федеральном уровне, другие – в отдельных субъектах федерации. В этой статье мы расскажем, какие субсидии для бизнеса полагаются предпринимателям, как их получить и что для этого нужно.
Субсидии для бизнеса — кто может получить и как их потратить?
Получить финансирование может не каждый желающий предприниматель. Для этого необходимо, чтобы:
- предприятие занималось приоритетным для государства видом деятельности – сельским хозяйством, экологическим туризмом, разработкой и внедрением инноваций и высоких технологий, научными исследованиям, народным творчеством, промыслами и ремеслами;
- отсутствовали налоговые и банковские задолженности.
Субсидии для бизнеса носят целевой характер. Их расходование контролируется государственными структурами. Компания, получившая субсидию, отчитывается о затратах.
Если в ходе проверки выяснится, что средства потрачены не в соответствии с целевым назначением, предприниматель обязан их вернуть.
При обнаружении в его действиях состава административного или уголовного правонарушения, одновременно с возвратом денежных средств, он может быть привлечен к административной или уголовной ответственности.
Субсидии для бизнеса — 60 000 рублей на открытие собственного дела
Средства предоставляются в рамках программы «Помощь начинающим предпринимателям». Будущий ИП, желающий получить эти деньги, должен зарегистрироваться в местном отделе занятости в качестве безработного. Точная сумма за вычетом налогов составляет 58 800 рублей.
Если предприниматель примет на работу безработных, также состоящих на официальном учете в отделе занятости, на каждого из них государство выделит еще по 58 800 рублей.
Указанные средства не подлежат возврату. Единственное, что обязан сделать ИП – это письменно подтвердить направления расходования субсидии.
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Порядок получения
Чтобы реализовать право на дотацию, необходимо:
- Встать на учет в качестве безработного.
Для этого потребуется написать заявление и предоставить копию паспорта, диплома или другого документа об образовании, трудовой книжки, СНИЛС, ИНН. Мужчины предъявляют военный билет. На этом же этапе можно проконсультироваться с работником центра занятости о том, как зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.
- Составить бизнес-план и защитить его на комиссии.
В нее будут входить специалисты центра занятости и местных органов власти. В ходе защиты они оценят прибыльность, реалистичность и «жизнеспособность» плана. При положительном ответе комиссии можно регистрировать ИП или ООО.
- Регистрация.
Заявитель обращается в местное подразделение ФНС с соответствующим заявлением, приложенными документами и квитанцией об оплате госпошлины. Выписку из ЕГРИП или ЕГРЮЛ предоставляют в тот отдел занятости, где оформлен статус безработного.
- Получение субсидии.
После подачи документов, перечисленных в пункте 3, или одновременно с ними подается заявление на предоставление финансирование. После его рассмотрения уполномоченный орган заключает с претендентом соглашение на выдачу целевой суммы. Затем на его банковский счет перечисляются 58 800 рублей.
Работники центра занятости расскажут, в течение какого срока и в каком порядке предоставляются отчеты о потраченных средствах. В качестве подтверждающих документов подойдут чеки, квитанции, счета-фактуры и т.п. При этом наличие прибыли у начинающего предпринимателя не имеет значения, главное, чтобы новоиспеченный бизнес осуществлял реальную деятельность.
Субсидии для бизнеса на развитие – 300 000 рублей
Право на субсидию для бизнеса возникает тогда, когда компания:
- работает на рынке не менее 6 месяцев подряд;
- создает рабочие места, в том числе для инвалидов;
- иным образом повышает жизненный уровень граждан.
Предприятие должно иметь возможность вложить в реализацию проекта собственные средства, покрывающие 20%-30% от его стоимости. Во внимание принимается отсутствие налоговых, кредитных, пенсионных задолженностей.
Порядок получения субсидии
Чтобы получить 300 000 рублей на развитие бизнеса обращаются в:
- фонд содействия малому предпринимательству;
- комитет экономического развития;
- отдел промышленной политики;
- местные исполнительные органы.
Претендовать на господдержку могут компании и ИП, открытые не ранее, чем за 12 месяцев до обращения за субсидией. Перед тем, как приступить к реализации права, желательно заранее определиться с органом обращения, выяснить его местонахождение и предварительно проконсультироваться с уполномоченным специалистом. Он расскажет о том, какие требования к претендентам и их проектам предъявляет данное ведомство.
Затем предприниматель готовит заявление и прилагает к нему:
- бизнес-проект и смету расходов;
- документы, подтверждающие право собственности или аренды на помещения, необходимые для реализации бизнес-плана;
- справка банка и Налоговой службы об отсутствии кредитной задолженности;
- лицензии и разрешения (прилагаются по необходимости);
- актуальную выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
- приказ о назначении первого руководителя и главного бухгалтера (прилагаются, если просителем является юридическое лицо);
- документацию, подтверждающую создание действующих рабочих мест – подписанные трудовые договора, приказы о зачислении в штат и т.п.;
Документы рассматриваются комиссией Фонда поддержки малого предпринимательства или специальной экспертной комиссией (в разных регионах по-разному). Выигрывают те проекты, которые отвечают установленным требованиям.
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Комиссия рассматривает заявки в течение 20 рабочих дней. Готовое решение публикуется на официальном сайте Минэкономразвития субъекта федерации.
Через 30 дней после публикации уполномоченный орган и победитель конкурса заключают соглашение о предоставлении субсидии в размере 300 000 рублей. Через 2 недели после этого деньги поступают на расчетный счет компании.
Субсидии для бизнеса «Старт»
Субсидия на бизнес «Старт» разработана Фондом по содействию инновациям и предназначена для помощи малым предприятиям, специализирующимся на разработке и внедрении инновационных технологий, в области:
- медицины;
- энергосбережения;
- биотехнологии;
- цифровых технологий;
- новых химических технологий и материалов.
Программа предполагает прохождение участниками 3 этапов – «Старт — 1», «Старт — 2», «Старт — 3». Профессионально «зрелые» предприятия, имеющие признанные достижения, завершить свои проекты раньше, например, в ходе первого или второго этапа. В рамках каждой подпрограммы победители конкурса получают целевую субсидию в размере 2,3,5 миллионов рублей в течение 12 месяцев.
Порядок получения
Для участия в программе «Старт» организация, претендующая на субсидию, должна быть зарегистрирована в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в статусе малого или микропредприятия.
Претендент подает электронную заявку в Фонд содействия инновациям. Заявки рассматриваются только в том случае, если компания уже имеет определенные практические разработки в своей области – экспериментальные, технические образцы, макеты и т.п. К заявке прилагаются следующие документы:
- Техническое задание на выполнение определенного инновационного проекта.
- Научные публикации, касающиеся заданной тематики.
- Предполагаемые направления расходования средств.
- Календарный план хода работ.
- Планируемые итоги от реализации проекта.
- «Свежая» выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
- Бухгалтерский баланс за последние полгода (только для юридических лиц).
Предприятия, в отношении которых Фонд вынес положительное решение, заключают договор о предоставлении субсидий. После чего в сроки, установленные программой, средства поступают на их банковские счета.
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Субсидии для бизнеса на организацию крестьянско-фермерского хозяйства
Сегодня Минсельхоз предлагает фермерам более десяти программ государственной поддержки. В 2020 году министерство внесло ряд изменений в законодательные акты, регулирующие субсидирование агропромышленного комплекса.
Согласно нововведениям, государство будет предоставлять фермерам три вида финансирования из федеральной казны:
- Компенсирующие субсидии — на развитие отдельных отраслей растениеводства, животноводства и сельскохозяйственного страхования.
- Стимулирующие субсидии — на развитие важных отраслей АПК, а также малых форм хозяйствования.
Точный размер финансирования законодательно не установлен и зависит от количества голов скота, гектаров посевной площади и т.п.
По каждой заявке принимается отдельное решение и определяется отдельная сумма субсидии. Например, если заявитель претендует на финансирование племенного животноводства, расчетной единицей считается голова животного, при развитии мясной промышленности – 1 тонна мяса и т.д.
Претендовать на стимулирующие и компенсирующие дотации могут начинающие и действующие фермеры, занимающиеся производством, переработкой, перевозкой и реализацией сельскохозяйственной продукции.
Порядок получения
Главными требованиями для реализации права на финансирование являются:
- наличие у заявителя гражданства РФ;
- проживание в том регионе, в котором планируется открытие КФХ (для начинающих аграриев);
- минимальный стаж работы в сельском хозяйстве – 2 года.
- наличие эффективного бизнес-плана.
Решением вопросов о предоставлении государственной субсидии фермерскому бизнесу занимаются специальные комиссии, образованные при местных подразделениях Министерства сельского хозяйства. Претендент подает в комиссию заявку, к которой прилагает следующие документы:
- копию общегражданского паспорта;
- диплом об образовании (преимуществом будет являться среднетехническое или высшее образование в аграрной области);
- бизнес-план;
- смета затрат;
- выписка банковского счета, подтверждающая собственную платежеспособность фермера;
- справка из банка и Налоговой службы о том, что претендент не имеет соответствующих задолженностей;
- документы, подтверждающие ведение сельскохозяйственной деятельности.
Срок рассмотрения заявки может продлиться до 30 дней. При положительном исходе, денежные средства поступают на счет заявителя в течение 5 дней после принятия решения.
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Субсидии для бизнеса в связи с коронавирусом (covid-19)
Компании, понесшие значительный ущерб в связи с эпидемией, могут рассчитывать на государственную субсидию, предназначенную для выплаты заработных плат работникам за апрель и май 2020 года.
Общая сумма помощи рассчитывается исходя из того, что на одну штатную единицу полагается 1 МРОТ. Заявки подаются в подразделения ФНС с 1 мая. Обратиться можно через личный кабинет налогоплательщика.
Порядок получения
Право на субсидию имеют компании, входящие в список наиболее пострадавших экономических отраслей, утвержденный Правительством РФ. Претенденты должны соответствовать ряду требований:
- быть зарегистрированными в Государственном реестре в качестве ИП или ООО до 1 марта 2020 года;
- не находиться в процессе реорганизации или банкротства;
- не иметь налоговых и кредитных долгов, превышающих 3000 рублей по состоянию на 1 марта 2020 года;
- сохранить рабочие места во время самоизоляции либо их сократить, но не более, чем на 10%.
Бизнесмену, пострадавшему из-за эпидемии, дается право расходовать субсидию не только на зарплаты, но и на прочие неотложные надобности – погашение коммунальных долгов, расчет с контрагентами и т.п.
Получить помощь могут и ИП, не использующие наемный труд. Им полагается выплата в сумме 1 МРОТ. Никаких документов к заявке прилагать не нужно, поскольку правительство максимально ускорило процесс оформления субсидии.
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Автор публикации:
Кандидат юридических наук, доцент ВАК, докторант, член ассоциации юристов России. Автор 5 монографий по юридической тематике и 1 учебника, более 60 статей по различным областям юриспруденции.