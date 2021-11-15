Претензия контрагенту. Как составить претензию? Образцы претензий по договорам поставки, подряда и других

Рекламация – документ, в котором содержится претензия контрагенту из-за некачественного исполнения или неисполнения условий договора, заключенного между участниками сделки. В основном претензия контрагенту предъявляется, если не были исполнены обязанности: не осуществлена поставка товара, не оказана услуга, увеличена стоимость продукции, несмотря на контракт и .д. Чтобы потребовать исполнить свои обязательства, необходимо понять, как написать претензию контрагенту и предъявить ее.

Когда может предъявлена претензия контрагенту?

Законодательством предусмотрено несколько ситуаций, когда составляется претензия. Письмо потребуется направить в ряде случаев:

в законе указано, что рекламация (претензия контрагенту) должна быть составлена в обязательном порядке, перед тем, как подать исковое заявление в Арбитражный суд ;

; о составлении претензии сказано в договоре.

Регулируется следующими нормами:

ч. 5 ст. 4 АПК РФ;

п. 3 ст. 132 ГПК РФ;

ч. 3 ст. 4 КАС РФ.

Направить письмо стоит, если юрлицо не планирует прекращать работу с контрагентом или знает, что время, которое уйдет на рассмотрение рекламации, не принесет убытков. Основная цель – добиться исполнения обязательств, возмещение причиненного ущерба.

Претензия контрагенту должна быть составлена по правилам

Претензия контрагенту составляется на фирменном бланке юрлица. Документ является деловым, к его форме и содержанию предъявляются определенные требования.

Как составляется претензия контрагенту:

написано на листе А4 вручную или напечатано;

по тексту нет исправлений и недочетов;

указана информация по существу составления претензии;

письмо основано на фактах, перед отправкой стоит проверить ссылки на нормативные акты;

документ оформляется в 2-х экземплярах, один для юрлица другой для контрагента.

Если перечисленные рекомендации были соблюдены, ущерб с участником договора будет сведен к минимуму.

Вы можете скачать образец и форму претензии контрагенту бесплатно:

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Сроки на рассмотрения претензии контрагентом

Законом не предусмотрено точного времени на ответ на претензию. Все зависит от категории, рассматриваемой рекламации. В договоре на поставку товара или предоставление услуг указываются сроки ответа на письмо. Если в договоре нет информации, то существуют постановления, позволяющие узнать о времени, отведенном на рассмотрение документа.

На ответ в области перевозок, если товар не поставлен или нарушены иные условия поставки – 30 дней. По договору подряда – до 6 месяцев. По отдельным сделкам ответ должен быть предоставлен в течение 5 дней. Если речь о некачественной продукции – 2 недели, как сказано в законе о защите прав потребителя.

Претензия контрагенту о возмещении убытков

Вы можете скачать подробный образец претензии о возмещении убытков с пояснениями: Образец_Претензия к подрядчику о возмещении убытков по договору

Если действие или бездействие подрядчика принесло компании убытки, то составляется претензия контрагенту о взыскании убытков. В ней излагаются основные требования.

Составление претензии обязательно, если потерпевшая сторона желает подать заявление в судебные инстанции. Для арбитражного суда этот факт обязателен, что был соблюден досудебный порядок разрешения споров.

Пишется претензия произвольно, но с учетом правил делопроизводства. Также требуется указать все необходимые реквизиты для суда:

информация о контрагенте, нарушившем условия договора;

данные о потребителе, контакты;

суть рекламации (претензии);

подпись потребителя;

дата оформления документа.

Описывая ситуацию, которая привела к требованию возмещения убытков, стоит изучить информацию о том, как правильно написать претензию контрагенту. Следует придерживаться следующих рекомендаций:

дата оформления контракта (при покупке продукции, изделий);

основные обязательства участников сделки;

нарушенные обязательства;

требования стороны сделки о возврате денег;

сроки выполнения обязательств;

мероприятия, которые планирует провести заявитель.

Претензионное письмо составляется в нескольких экземплярах. Лучше, чтобы на втором документе стояла отметка о вручении (если он подается лично).

Претензия контрагенту о неисполнении условий контракта

Если контрагент выполнил обязательства ненадлежащим образом или вообще не исполнил их, на защиту ущемленных прав встают судебные инстанции. Перед тем, как обращаться в суд, следует постараться урегулировать спор. Для отдельных дел претензионный порядок обязателен.

Рекламация оформляется с учетом требований, предъявляющийся к таким документам:

данные об адресате: юрлице, гражданине, нарушившем условия контракта;

информация о подателе;

наименование письма;

данные контракта, не выполненные условия;

последствия, к которым привели нарушения;

сроки устранения недочетов;

при необходимости дополнительные данные.

Образец документа: Претензия контрагенту о неисполнении условий контракта

Из документа должно быть понятно, относительно чего касается письмо-претензия, что нужно сделать контрагенту, чтобы исполнить обязательства и сроки.

Претензионное письмо о погашении долговых обязательств

Просрочка по кредиту или нарушение сроков выплаты. Отправить претензию нужно, если планируется обращение в суд.

Структура обычная, оформляется документ в свободной форме. Нюансы зависят от договора:

аренда;

купля и продажа;

контракт подряда;

хранение;

перевозка;

предоставление услуг.

Вы можете скачать типовой документ для общего понимания: Образец претензии о погашении долговых обязательств

Следует указать законы, которые были нарушены, а также сроки, на протяжении которых заявитель может принять оплату без начисления штрафов, не обращаясь в суд.

Рекламация о нарушении сроков поставки товара

Вот образцы претензий относительно поставки товара:

Срок поставки – существенная обязанность, указанная в контракте. Его нарушение – реальный повод для подачи претензии, предшествующий обращению в судебные инстанции. Такие документы могут подавать, как компании, так и физлица.

Как написать претензию контрагенту:

информация о получателе;

данные об адресате;

наименование документа – претензия по контракту поставки товара;

суть письма – срыв сроков доставки продукции – со ссылкой на пункты договора;

подпись руководителя или юриста, печать компании.

Приложения – основное условие для такого документа, в них содержатся ксерокопии всех бумаг, которые присутствуют по тексту письма (накладная, платежка, контракт).

Претензия контрагенту о некачественной продукции

Претензия направляется организации, продавшей некачественный товар или поставщику, который нарушил условия поставки. В письме-претензии указывается, чего хочет добиться адресат.

Если речь ведется о некачественном товаре, то по тексту следует указать:

поменять продукт, на качественное изделие;

заменить товар с дефектами на аналогичный, но с другим артикулом и маркой (без доплаты или с ней);

снизить стоимость изделий с учетом неисправности;

устранить бесплатно недостатки, неприсущие продукции;

оплатить затраты, связанные с устранение дефектов в изделиях;

осуществить возврат денежных средств, отдав продавцу товар (расходы за возврат оплачивает поставщик).

Сроки подачи претензии необходимо соблюсти. Рекламация должна содержать данные, подтверждающие плохое качество товара. Это могут быть документы: квитанции или чеки, техпаспорт на изделия продолжительного пользования, гарантийный талон на выполненный ремонт, результаты экспертизы и т.д.

Составление ответа на претензию

Не следует игнорировать полученные рекламации. Это может испортить деловую репутацию или адресат просто подаст исковое заявление в суд. Не стоит забывать и о сроках ответа на письмо.

При составлении отчета на претензию необходимо:

указать адресату, что письмо было получено и рассматривается;

если получатель согласен на требования контрагента, то ответ должен содержать точные сроки и информацию об устранении проблем;

в случае несогласия, следует деликатно и вежливо объяснить, причину;

отчет на рекламацию должен содержать подпись, дату, печать компании;

ответ не может быть непонятным или двусмысленным;

составляя отчет на письмо-претензию, лучше объяснить все корректно;

в ответе указываются контактные данные, реквизиты двух сторон;

в приложении можно предоставить копии документов и выписки из законов.

Отвечая на претензию, следует учесть ряд факторов. Например, если претензия относится к неисполнению условий контракта в виде неуплаты задолженности, к факторам таким относятся следующие пункты:

почему появилась задолженность;

необходимо указать разделы и информацию, на основании которой рассчитывается долг;

размер долговых обязательств, не только конечная сумма, но и ее составляющие.

Стоит предоставить и расчет долга. Если имеет место компенсация, то нужно указать это. Сроки, которые имеются для исполнения обязательств. Время для регламентированного отказа от погашения задолженности. Ответ на претензию должен быть точным и деликатным. Это позволит сохранить деловые отношения.

Какие последствия ждут контрагента, если он не ответит на претензию?

В рекламации указывается срок, на протяжении которого контрагент должен выполнить свои обязательства. Если он согласен с предъявленными к нему требованиями. Когда ответчик согласен с претензионным письмом, но у него нет возможности для выполнения обязательств, он сообщает об этом адресату, чтобы начать переговоры.

Если потерпевшая сторона идет на уступки, она может не применять штрафные санкции. На уступки идут многие, если все достоверно объяснить. Если ответчик отказывается исполнять требования, указанные в рекламации, он должен предоставить мотивированный отказ. Это тоже начало процесса переговоров, в ходе которых выясняются обстоятельства и причины отказа.

Когда адресат считает, что отказ не обоснован, он имеет право обратиться в суд, но не ранее истечения срока исполнения обязательств, указанного в письме-претензии.

Если контрагент не отвечает на претензию, по истечению выделенного времени о добровольном выполнении обязательств адресат имеет право подать исковое заявление в судебные инстанции.

В зависимости от правоотношений законодательство предусматривает для прохождения такой процедуры от 5 дней до 6 месяцев. Здесь все зависит от того, по какой причине направляется претензия. Время увеличивается, если стороны смогли договориться.

При обращении в Арбитражный суд досудебное урегулирование спора обязательно. Поэтому необходимо соблюдать претензионный порядок.

Вкратце, процедура обращения в Арбитражный суд выглядит следующим образом:

Возникновение спорной ситуации между контрагентами. Направляется претензия контрагенту с той стороны договора, права которой были нарушены. Ожидание ответа на претензию. Составление искового заявление в Арбитражный суд. Запуск арбитражного судопроизводства.

Наличие претензии контрагенту прямо предусмотрено в части части 5 статьи 4 АПК РФ. Претензия контрагенту подтверждает, что участник сделки старался урегулировать спорный вопрос путем переговоров. При этом неважно, ответил ли контрагент на претензию или нет. Если указанный срок вышел, можно смело обращаться с исковым заявлением в суд. Претензия прикладывается к исковому заявлению.

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