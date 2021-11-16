Как подать апелляцию в арбитражный суд? Узнайте о нюансах обжалования решения арбитражного суда

Решение арбитражного суда можно обжаловать в порядке апелляции, кассации и надзора. Вы можете подать апелляцию в арбитражный суд. Следует учесть, что процедура подготовки документов и подача апелляционной жалобы на решение арбитражного суда имеет определенные нюансы и особенности, о которых следует знать. Например, чтобы подать апелляцию в арбитражный суд необходимы веские основания, которые предусмотрены законом.

О том, как подать апелляцию в арбитражный суд, кассационную жалобу и обратиться в надзорную инстанцию — читайте в нашей статье.

Какие нужны основания, чтобы подать апелляцию в арбитражный суд?

Чтобы обжаловать решение арбитражного суда потребуются веские причины. Список таких обстоятельств установлен законом:

Новые обстоятельства – если после принятого решения, появились новые доказательства, способные отразиться на вердикте. Это позволяет подать апелляцию. Были не рассмотрены некоторые доказательства. Иногда Арбитраж не обращает внимания на некоторые факты по определенным причинам. Если не рассмотренные аргументы смогут отразиться на решении, следует обратиться в суд с апелляцией. Неправомерное решение. Если имеются основания предполагать, что Арбитраж, вынося решение, нарушил закон, имелась определенная мотивация.

Можно подать апелляцию в арбитражный суд и без наличия перечисленных оснований. Он будет обязан зарегистрировать и принять апелляционную жалобу, но на положительное решение рассчитывать не стоит.

Если вам необходима защита интересов в арбитражном суде, то обращайтесь в нашу юридическую компанию. Опыт наших арбитражных юристов от 10 лет минимум. Имеем чистую репутацию надежного партнера. На юридические услуги предоставляются финансовые гарантии.

Получите консультацию арбитражного юриста по вашему делу прямо сейчас:

Получить консультацию

Вы получите ответы на вопросы и первичный анализ ситуации. Если дело не выиграть — мы скажем об этом прямо. Если есть вероятность выигрыша — расскажем о вариантах.

Сроки, в которые необходимо подать апелляцию в арбитражный суд

Подать апелляцию в арбитражный суд имеет право любая сторона, принимавшая участие в деле. Подача заявления предусматривает определенные сроки.

Общий срок – 1 месяц после вынесения решения. Для специальных дел существуют и другие нормы.

Подача апелляции может осуществляться на:

вердикт о привлечении к ответственности на основании Административного кодекса – 10 дней;

решения относительно оспаривания решения, принятого административным органом о привлечении к ответственности – 10 дней;

судебный штраф – 10 дней

передача дела или отказ в его передаче о подсудности – 10 дней;

отказ в удовлетворении просьбы об участии истца, в ходатайстве – 10 дней;

отказ в объединение отдельных судопроизводств в одно дело – 10 дней;

дела о банкротстве, предусмотренные АПК – 10 дней;

разбирательства о финансовой несостоятельности, не предусмотренные законом, что их можно обжаловать – 14 дней;

вердикты, вынесенные в порядке упрощенного судопроизводства – 15 дней (при наличии мотивированного решения Арбитража, со дня его вступления в законную силу).

При расчете специальных сроков учитываются только рабочие дни. Апелляция может быть направлена в любое время, отведенное для обжалования вердикта.

Срок, пропущенный по уважительным причинам, может быть восстановлен на основании заявления, поданного в Арбитраж, но только при условии, что оно было направлено в течение полугода после вынесения определения. Читайте подробнее, как восстановить срок на подачу апелляционной жалобы.

Как подать апелляцию в арбитражный суд — составление документа

Вы можете скачать документ для примера: Образец апелляционной жалобы (.docx)

Апелляционная жалоба будет рассмотрена, только при условии ее правильного оформления и подачи. Законом установлен следующий порядок:

Получить решение, найти основания для подачи жалобы. Подготовить пакет документации. Список документов зависит от новых подробностей, обстоятельств дела. Если документы не приняли из-за правильного оформления, нужно уделить этому особенное внимание. При необходимости заверить в нотариальной конторе.

Стандартные документы:

ксерокопия определения судебных инстанций;

подтверждение, что об апелляции было сообщено всем участникам спора;

квитанция о внесении госпошлины;

нотариальная доверенность (если от имени истца выступает его представитель);

доказательства: заключения экспертизы, акты произведенных работ, выписки, счета.

После подготовки документов необходимо правильно составить текст апелляционной жалобы. В основном ее подразделяют на три пункта:

Суть. С чем не согласен истец. Решение суда, предмет спора, название судебных инстанций, стороны, отношение заявителя к определению. Аргументы. Почему определение должно быть пересмотрено. Основания, законы, доказательства, не учтенные ранее. Аргументы должны быть убедительными. Требования. Что истец, хочет получить в результате пересмотра дела. Отмена вердикта, изменение его отдельной части, повторное рассмотрение. Требования касаются только уже принятого судом решения, другие требования выдвигать запрещено законом.

В конце апелляции указывается список документации, дата оформления и подпись истца по делу, рассматриваемому в Арбитражном суде.

После подготовки заявления, можно подать апелляцию в арбитражный суд. Отправить документы можно в электронном виде или по почте. Если формальности были учтены, то жалоба будет принята на рассмотрение.

Для этого потребуется доказать, что вердикт первой инстанции не учло важные обстоятельства по делу или неправосудно. При оформлении и направлении жалобы следует обратиться к юристу, занимающемуся подобными делами, это увеличит шансы на успешный исход по делу.

Апелляционная инстанция не является конечной. Если вы проиграли апелляцию, то далее можно подать кассационную жалобу. Об этом читайте далее.

Куда и как подать кассационную жалобу, сроки ее рассмотрения

Вы можете скачать образец кассационной жалобы: Образец кассационной жалобы (.pdf)

Многие жалобы рассматривают районные Арбитражные суды. Подать заявление можно на:

судебные решения, приказы, определения судебных инстанций первой юрисдикции;

определения, постановления Арбитража апелляционной инстанции;

определения, вердикты Арбитража по судебным разбирательствам о нарушении прав, компенсации в разумный срок или права на выполнение судебного акта;

определения судебных инстанций округа.

В инстанции, занимающиеся защитой интеллектуальных прав также можно направить жалобу. Заявление подается на:

определения, вердикты Арбитража первой инстанции и постановления апелляционной инстанции относительно судопроизводства о защите интеллектуальной собственности;

определения, вердикты Суда по защиту интеллектуальных прав первой инстанции.

Кроме перечисленных случаев законом РФ предусмотрен еще один вид обжалования – в Судебную коллеги, занимающуюся экономическими делами ВС РФ (вторая кассация).

Жалобы подаются на:

Акты, вступившие в законную силу, если до этого они были обжалованы в порядке кассационного судопроизводства, определения и судебные постановления судебных инстанций округов и органа по защите интеллектуальной собственности, принятые после кассации. Акты Арбитражей, относительно возможности опротестования в порядке кассации, поданной в окружной суд, не предусмотрена, если она была предметом судебного разбирательства в апелляционном Арбитраже.

Кассацию имеют право подать лица, принимающие участие в судопроизводстве — стороны, права которых нарушаются судебными актами, подлежащими обжалованию. Кассационная жалоба, как и апелляция, подается в электронной или бумажной форме через Арбитраж первой инстанции.

При составлении кассации указывается следующая информация:

название инстанции, куда направляется жалоба;

данные об истце и лицах, принимающих участие в деле;

предмет судопроизводства, номер дела и дата решения, принятого судебными инстанциями;

обстоятельства судебного разбирательства;

перечень требований стороны, направляющей данную жалобу со ссылкой на нормативно-правовые документы.

К заявлению необходимо приложить ряд документов. Среди которых присутствуют:

ксерокопия акта суда, подлежащего обжалованию;

чек о перечислении государственной пошлины;

документы, подтверждающие требования;

доверенность (если от имени истца выступает представитель).

Если при подаче жалобы, государственную пошлину уплатить не удается, можно приложить заявление о предоставлении отсрочки или документы, дающие право на льготу.

Кассационная жалоба направляется в порядке, предусмотренном процессуальным кодексом. Для подачи заявления установлены такие условия:

количество документов должно соответствовать числу сторон, принимающих участие в судопроизводстве;

обращаться необходимо в кассационный суд;

судебные инстанции оценивают правильность определения, вынесенного предшествующей организацией.

Рассмотрение ситуации по существу и принятие решения, отдельно от других инстанций не относится к компетенции кассационной инстанции. Этот суд имеет право только отменить решение, принятое ранее и установить срок для нового разбирательства.

Сроки обжалования судебных актов в кассационном суде

Законом предусмотрены сроки и порядок подачи документа. Общее время и куда обращаться согласно действующим нормативно-правовым актам:

ГПК – 3 месяца, заявление направляется через суд первой инстанции;

АПК – 2 месяца, направляется через учреждение, которое вынесло вердикт;

КАС – полгода, подается через суд, принявший судебное решение.

Срок, на протяжении которого можно обратиться в суд отсчитывается с момента вступления в силу акта, подлежащего обжалованию.

В отдельных ситуациях закон устанавливает другие сроки. Подать кассацию на решение относительно утверждения мирного соглашения лиц можно только на протяжении 30 дней со дня принятия данного определения.

Подача надзорной жалобы

Проверку определений, вынесенных судами, производит Президиум Верховного Суда России. Подать заявление в данную инстанцию можно, когда судебные акты, вынесенные Судебной коллегией Высшего Суда, вступили в законную силу.

Жалобы надзорного характера направляются в ВС России в срок до 3-х месяцев с момента вступления в силу актов, подлежащих обжалованию.

По содержанию надзорные документы полностью соответствуют кассации. Жалоба направляется в ВС РФ.

Производство по надзорной процедуре осуществляется в несколько этапов:

надзорная жалоба должна соответствовать требованиям, предъявляемым законом к содержанию и форме;

приемлемость жалобы со стороны наличия оснований в процессе надзора;

рассмотрение документа Президиумом Высшего Суда России и вынесение соответствующего вердикта.

Если жалобу не примут, она будет возвращена истцу без рассмотрения. Перед обращением в суд необходимо внимательно изучить специфику дела.

При подачи апелляционной, кассационной или надзорной жалобы, необходимо направить сообщение всем лицам, участвующим в деле. Письмо отправляется с описью вложения с уведомлением о вручении.

Успешный исход дела зависит от правильности подготовки жалобы и документов. К этому делу лучше привлечь опытного юриста:

Привлечь юриста