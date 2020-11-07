Товар не поставлен. Что делать, если поставщик не поставил товар?

Что делать, если поставщик не поставил товар? Когда товар не поставлен поставщиком, потерпевшей стороне необходима юридическая защита. Только в 20% случаев такую ситуацию можно решить в досудебном претензионном порядке. В остальных, — требуется защита прав в судебном порядке.

Практика знает много случаев, когда договор заключен, деньги оплачены, а товар не поставлен либо поставлен, но с нарушениями условий. Организации и частные предприниматели заключают большое количество соглашений, предусматривающих приобретение крупных объемов продукции.

При этом, ущерб может быть достаточно значительным. Так как у покупателя могут быть обязательства по кредитам и перед третьими лицами. Поэтому, крайне важно решить, что делать, если поставщик не поставил товар вообще или задерживает сроки поставки.

В статье вы узнаете:

что делать если товар не поставлен и какими НПА регулируется защита нарушенных прав;

как защитить свои права при нарушении условий поставки товара: сроки, брак, недостача;

чем отличается ущерб от неустойки, как их рассчитать и взыскать;

как составить претензию по нарушению условий поставки товара, и куда её направить;

какие требования есть к исковому заявлению, и как его правильно составить;

как происходит защита прав в суде, если поставщик не поставил товар или поставил товар с нарушениями условий поставки;

можно ли взыскать денежные средства за непоставленный товар без договора.

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Что делать, если товар не поставлен — как регулируется защита прав покупателя?

Согласно ст. 506 ГК РФ договором поставки признается соглашение, согласно которому предприниматель (продавец) передает в установленные сроки определенные товары покупателю, чтобы тот применял продукцию в предпринимательских целях, которые не связаны с личным, бытовым, домашним и семейным использованием. Все разногласия в рамках сделки могут регулироваться мирно, путем переговоров и внесения предложений об изменении условий. На согласование новых положений договора сторонам дается тридцать дней.

Поставка продукции осуществляется способами отгрузки или передачи получателю. Все обговаривается в договоре, а при его отсутствии сторонами в устной форме.

Второй вариант считается менее надежным, поскольку в случае, если организация не поставила товар по такой сделке, получить с нее убытки будет гораздо сложнее. Но, тем не менее, это все же возможно.

Условия передачи товара могут быть различными. Стороны договариваются о сроках поставки, могут установить ее периодичность, даже определить возможность досрочного получения продукции. Однако наряду с данным условием сделки возникают некоторые проблемы. Около трети случаев показывают, что покупатель несет убытки, поскольку товар не поставлен в сроки, определенные в рамках договоренности с продавцом.

Когда поставщик не поставил товар или поставил с нарушениями условий поставки, то у другой стороны возникает право одностороннего расторжения договора и взыскания убытков. Возможно это в следующих ситуациях:

передача товара, имеющего недостатки, признанные неустранимыми, что не позволяет использовать продукцию по назначению;

нарушение сроков поставки, если таковое было зафиксировано неоднократно.

Продавец может недопоставить товар, либо вовсе не передать его получателю. Все это влечет за собой возникновение убытков. Покупатель может потребовать их возмещения.

Отдельное место занимает упущенная выгода в договоре поставки. Покупатель может потерять возможность приобрести продукцию у конкретного продавца, ввиду того, что последний нарушил условия сделки.

Соответственно, предприниматель будет вынужден закупить товар у другого субъекта правоотношений. Если в этом случае будет потрачена сумма больше, чем та, что предусмотрена первым договор, то через суд или путем направления претензии покупатель имеет право возместить упущенную выгоду, доказав наличие разницы в цене продукции.

Также не следует забывать о сделках, заключаемых в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ, предусматривающим процесс закупок крупных партий товаров. Отношения в данном случае регулируются контрактом, условия которого определяет извещение о возможности участия предпринимателя в процессе определения продавца для конкретного покупателя.

Требования к срокам и количеству продукции, подлежащей поставке, устанавливает заказчик, формируя заявку.

Помимо убытков при неисполнении контракта, предусматриваются такие меры ответственности, как неустойка и штраф.

Товар не поставлен в срок — нарушение условий поставки

Если поставщик не поставил товар в срок, то у покупателя возникает прямое основание предъявить претензию относительно неисполнения условий договора или контракта. Период передачи продукции – самый спорный момент в подобных правоотношениях.

Для возмещения понесенных убытков придется совершить множество действий, в частности доказать факт того, что товар не поставлен в срок и это причинило ущерб.

Гражданский кодекс РФ, а также федеральный закон № 44-ФЗ (параграф 7) предусматривают возможность отказа от сделки в одностороннем порядке, что позволяет законно прекратить правоотношения и найти другого контрагента.

При этом допускается начисление пеней и штрафов, как меры ответственности за несоблюдение условий договора (контракта). Подобные санкции применимы к нарушению сроков. Именно задержки по времени приносят большие убытки.

Важным моментом в подобных ситуациях выступает доказательная база. Все действия должны фиксироваться документально. Заявки, платежки, само соглашение или контракт, — все это должно быть представлено в случае попытки принудительного разрешения конфликта.

При этом, под угрозой не только покупатели, но и продавцы. Например, договор поставки не заключен, товар поставлен, но не оплачен. Здесь потребуется установить факт передачи продукции.

В то время как при случаях, когда оплаченный товар не поставили, нужно подтвердить перечисление денежных средств. Поэтому необходимо сохранять все документы, следить за правильностью их составления и своевременностью подписания.

Если нарушение условий поставки все же было установлено и доказано, то необходимо переходить к выставлению требований продавцу. Не нужно сразу обращаться в судебные органы.

Первоначальным и обязательным шагом выступает претензия. Требование о соблюдении досудебного порядка закреплено, как в АПК РФ (статья 148), так и положениями ст. 34 ФЗ № 44-ФЗ о закупках.

Ущерб и неустойка по договору поставки

Возникновение убытков в результате неисполнения условий соглашения о поставке продукции очевидно. Покупатель может потерять время и не реализовать предпринимательскую деятельность, ради которой был оформлен заказ того или иного товара. В этом случае формируется, как реальный ущерб, так и упущенная выгода.

Сложнее ситуация обстоит с неустойкой. Она подлежит взысканию в случае несоблюдения условий договора (просрочка, недопоставка товара и так далее).

Ее размер определяется либо непосредственно соглашением, либо законом (ст. 330 ГК РФ). Для взыскания неустойки обязательно нужно подтвердить факт нарушения условий сделки.

Расчет неустойки возможен не всегда. Определяется два варианта событий, к которым по ст. 395 ГК РФ относят следующее:

в договоре отсутствуют положения о размере и взыскании неустойки, что предполагает возмещение убытков и расчет процентов, но при условии их предварительного доказывания;

в случае, когда соглашение не предусматривает положений о взыскании процентов за просрочку, покупатель не вправе требовать их возмещения, даже если продавцом не были соблюдены сроки поставки, передачи документов и допущенные иные нарушения.

Однако в ситуациях, когда неустойка прямо предусмотрена законом при конкретных обстоятельствах поставки, ее взыскание возможно в судебном порядке.

Например, при нарушении сроков поставщик товара по контракту в соответствии со ст. 34 ФЗ № 44-ФЗ будет обязан возместить проценты за опоздание, даже если соглашение между сторонами такого не предусматривает.

В судебном разбирательстве нередко встает вопрос перерасчета неустоек и процентов. Согласно ст. 333 ГК РФ суд вправе самостоятельно уменьшить сумму взыскания. В части убытков подобное происходит крайне редко.

Ели расчет ущерба не вызывает сомнений и подкрепляется соответствующими документами, то его сумма останется неизменной. С неустойкой все иначе. Необходимо доказать соразмерность процентов реально понесенным убыткам.

Таким образом, защита интересов компании, выступающей покупателем по договору поставки, посредством взыскании неустоек и ущерба возможна не всегда.

Если убытки покрываются по факту их наступления, при реальной потере денег, то проценты за просрочку понятие абстрактное и не всегда имеет закрепление, как в соглашении, так и в законе.

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Что делать, если товар не поставлен — составляем и направляем претензию

Если поставщик не поставил товар, что делать, — определяет процессуальное законодательство. Необходимо подготовить подтверждающие документы и составить претензию. Документ должен включать ряд основных сведений, независимо от обстоятельств нарушения договоренностей.

Относят к ним следующее:

обстоятельства возникновения спора, заключения контракта или договора, условия, которые были нарушены поставщиком в рамках договоренностей, а также требования покупателя;

срок устранения нарушений, который не регламентирован законодательством, на практике составляет не больше десяти суток;

последствия неисполнения требований покупателя, к которым относят не только штрафы, пени и неустойку, но и возможность обращения в суд с иском и принудительного взыскания убытков.

Претензия завершается подписью продавца (руководителем организации, частным предпринимателем), печатью и датой составления. С момента получения документа начнет отсчитываться срок исполнения требований. Если поставщик отказывается от устранения нарушений, то далее допускается обращение в суд.

Когда речь идет о контрактах, которые нарушены ввиду не вовремя поставленного товара, претензионный порядок является не просто обязанностью, а предполагает наказание покупателя в соответствии со ст. 7.32 КоАП РФ, если требование не будет направлено контрагенту.

Мы не прикладываем общий образец претензии, так как нет законодательно закрепленной формы. Правила составления претензии могут различаться в части содержания, в зависимости от причины направления документа. Для уточнения процедуры нужно рассмотреть несколько основных ситуаций.

Доставка товара с нарушением срока

Когда продавец не поставил товар, претензия должна фиксировать все обстоятельства дела. Не всегда продукция не поступает к заказчику в полном объеме. Нередко нарушается только срок доставки. То есть товар был доставлен, но с просрочкой.

Чтобы подтвердить указанный факт потребуется иметь переписку претензионного характера, либо иные сведения, подтверждающие переговоры по вопросу поставки, а также акты приема-передачи продукции, где будет определена фактическая дата исполнения обязательств.

Если фирма не поставила товар вовремя, но в итоге он все-таки был доставлен, то в соответствии со ст. 405 ГК РФ покупатель вправе требовать возмещения убытков, а именно взыскать неустойку в размере, установленном контрактом или договором.

В связи с этим также направляется претензия в письменном виде. В рассматриваемой ситуации обязательно наличие подробного расчета суммы взыскания, его основания и реквизиты, чтобы контрагент смог выполнить требования в срок. Также необходимо обозначить период, в течение которого должны быть перечислены средства.

Как только претензия будет получена и рассмотрена поставщиком, покупатель сможет определить дальнейший план действий.

Возможно несколько ситуаций:

Продавец принимает претензию и соглашается с выставленными требованиями.

В этой ситуации покупателю направляется ответ, и перечисляются денежные средства. Спор с поставщиком завершается мирно.

Поставщик отказывается платить неустойку, но признает, что товар не поставлен в срок.

В этом случае может помочь банковская гарантия и денежные средства, перечисленные на обеспечение контракта. Направить претензию также придется.

Если условия о гарантии не оговорены в контракте, то поставщик может обратиться в суд и оспорить действия контрагента. Именно поэтому все решения должны быть зафиксированы на бумаге, в том числе претензионный порядок.

Продавец не отрицает факт нарушения сроков поставки, но не согласен с размером неустойки.

В этом вопросе также поможет только суд. Именно уполномоченный орган признает расчет неустойки неправомерным.

Для этого продавцу потребуется доказать, что нарушение сроков возникло по вине самого заказчика.

В то же время и покупатель может добиться через суд принудительного взыскания убытков, даже если поставщик не согласен с ними.

Оплата неустойки предполагает выполнение продавцом своих обязательств, но только при условии, что товар был поставлен, несмотря на нарушение сроков. Как только деньги поступят на счет покупателя, он обязан оплатить полученную продукцию.

Таким образом, просрочка поставки товара не всегда предполагает одностороннее прекращение сделки. Если стороны смогут мирно договориться и покрыть понесенные убытки, то в дальнейшем условия соглашения могут быть исполнены в полной мере. Однако сторона получит необходимую продукцию, а другая оплату за ее доставку.

Товар не поставлен поставщиком

Практика знает случаи, когда товар не поставлен совсем. То есть продавец не признает убытки заказчика и утверждает, что продукция была ему доставлена.

В этом случае уже после направления претензии, на которую в большинстве случаев контрагент не отвечает или отказывается от всех предъявленных требований, можно расторгнуть соглашение в одностороннем порядке.

После принятия решения о прекращении всех договоренностей, обязанному лицу предоставляется десять дней на выполнение обязательств по сделке.

То есть по закону выделяется максимальное количество времени для доставки товара, либо возмещения убытков. Если продавец не поставил товар, и покупатель расторг договор, то исполнитель попадает в РНП (реестр недобросовестных поставщиков).

Если расторжение договора повлекло ущерб для покупателя, то ему предоставляется право взыскания убытков с поставщика. Сначала направляется письменная претензия с расчетом ущерба, основаниями выставления требований и сроком исполнения обязательств.

Соблюдение досудебного порядка обязательно. Если же продавец не реагирует на требования покупателя, то возмещение может быть осуществлено только через судебные органы, которые принудят нарушителя условий сделки к перечислению денежных средств в соответствии с обоснованным расчетом неустойки, причиненного вреда, пеней.

Вы можете скачать: Образец претензии поставщику за непоставку товара

Недопоставка товара — товар поставлен с недостачей

Контракты и договоры поставки могут предполагать получение товаров несколькими партиями. Даже если было обговорено доставить продукцию за один раз, но по некоторым причинам пришлось разделить процесс на несколько этапов, покупатель обязан принять заказ. Исключением выступают случаи, когда в соглашении прямо указан запрет на осуществление поставки товара по частям.

Когда же не поставлен товар по договору поставки или не соблюден срок доставки, необходимо сразу направлять претензию. Недостаток в ассортименте продукции восполняется допоставкой. То есть продавец может довезти товар, если чего-либо не хватало в рамках конкретной заявки.

Это не является основанием для принудительного взыскания неустоек и пеней. Однако если просрочка все же причиняет материальный вред покупателю, то потребуется урегулирование возникшего конфликта, особенно если продавец на намерен отказывать в поставке товара и имеет обоснование своему опозданию.

Следует различать недопоставку, то есть разделение одного акта передачи товара на несколько, но без нарушения сроков соглашения, и реальную просрочку, из-за которой ввиду отсутствия необходимой продукции покупатель претерпевает убытки. Только во втором случае необходима претензионная работа.

Таким образом, составление и направление претензии обязательно, если по соглашению товар не поставлен. При этом выставлять требования можно только при наличии реального ущерба. Если покупателю не причинен ущерб, а продавец не отказывается от исполнения обязательств, лишь задерживается, то единственное денежное взыскание, которое возможно, это неустойка.

Вы можете скачать образец претензии для заполнения по ссылке: Образец претензии за поставку товара с недостачей

Товар не поставлен — судебный порядок разрешения спора

Любой договор (контракт) поставки предусматривает порядок разрешения споров, когда претензионная процедура не помогла. В случае с юридическими лицами и предпринимателя таким средством урегулирования спора выступает обращение в арбитражный суд с исковым заявлением.

Для этого потребуется сформировать достоверную и обоснованную доказательную базу и передать все документы, касающиеся сделки:

договор поставки;

акты приема-передачи, сверок;

платежные поручения;

расчеты убытков/неустойки;

и так далее.

На поставщика суд может оказать существенное воздействие, принудив его к выплате ущерба и неустойки, в том числе путем передачи документов для возбуждения исполнительного производства.

Следовательно, чтобы иск был удовлетворен, необходимо соблюсти условия процессуального законодательства, в частности по вопросу составления заявления и формирования приложения к нему.

Определяется несколько этапов обращения в арбитражный суд в ситуации, когда товар не поставлен вовремя или совсем.

Сбор документов для предъявления требований к поставщику

Первый шаг – сбор документов, в перечень которых входит следующее:

соглашение или контракт, подтверждающий факт возникновения отношений и обязательств по сделке, если такие документы отсутствуют, то потребуется иное подтверждение договоренности (расписки, платежные поручения и так далее);

подробный расчет убытков (неустойки), который должен быть представлен в виде отдельного документа, заверенного подписью и печатью юридического лица (предпринимателя);

сведения, устанавливающие факт исполнения обязательств со стороны истца, то есть покупателя (оплата товара или его части), либо документы, подтверждающие нарушение условий сделки продавцом-ответчиком;

подтверждение оснований для подачи иска (например, акт приема-передачи, показывающий, что поставка была осуществлена с опозданием, соответственно, возник ущерб для истца);

претензия, подтверждающая соблюдение досудебного порядка, ответ на нее (при наличии) и квитанция, устанавливающая факт направления документа ответчику;

квитанция об оплате государственной пошлиной, определяемой согласно цене иска, то есть сумме выставленных требований в соответствии с НК РФ;

документ, устанавливающий факт направления или личной передачи второго экземпляра иска продавцу-ответчику.

Пакет документов может быть обширен. В каждом конкретном случае, с учетом характера сделки могут направляться различные сведения.

Например, если поставщик не передал товар и покупатель претерпел убытки, то достаточно подтвердить факт заключения сделки (договор или контракт), установить попытки урегулировать спор и договориться (претензия, деловая переписка) и рассчитать размер взыскания.

Все остальные аспекты могут быть освещены уже ответчиком, если тот попытается возразить исковым требования контрагента. Бремя доказывания лежит на обеих сторонах. Истец должен предоставить основания обращения в суд, а ответчик оправдать неисполнение обязательств. Пассивная позиция играет не в пользу стороны спора.

Товар не поставлен — составляем и подаем исковое заявление

Если документы подготовлены, то далее нужно составить иск. Делается это в соответствии с требованиями процессуального законодательства. Необходимо обращать внимание на содержание документа, его обоснованность и развернутость.

При этом оформляется заявление в простой письменной форме, передается лично, по почте или через электронные ресурсы. Арбитражные суды могут рассмотреть спор заочно, что предусматривает проведение всего процесса через официальный сайт органа власти.

Условием для заочного рассмотрения выступает цена иска, она не должна превышать 200 тысяч рублей.

Подача иска важный процесс. Соблюдение условий законодательства необходимо. Еще на начальном этапе заявление могут вернуть, оставить без движения или рассмотрения.

Именно поэтому потребуется тщательно подойти к процессу формирования иска. С этим помогают юристы, штатные или сторонние, не имеет значения.

Главное, не пытаться составить исковое заявления самостоятельно, опираясь на данные из интернета. Они могут быть недостоверными или вы можете их неправильно интерпретировать.

Специалист точно знает, на какие нормы закона ссылаться при освещении конкретной ситуации, и сформирует приложение к заявлению согласно выставленным требованиям.

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Возмещение ущерба в результате отсутствия поставки товара происходит по общим правилам ГПК и АПК РФ. Суд выносит решение в ходе разбирательства, которое длится до двух месяц, в редких случаях продлевается на месяц. После чего у сторон появляется возможность обжаловать вердикт.

На это выделяется один месяц. Далее изменить решение уже будет нельзя. Принудительное взыскание убытков по договору поставки осуществляется также по правилам исполнительного производства, арест может накладываться на все имущество юридического лица или предпринимателя, выступающего в роли продавца.

Отдельно следует сказать о необходимости участия в судебных процессах. Поскольку речь идет о представителях бизнеса, то лучше привлекать поверенных лиц – юристов, которые смогут отстоять интересы организации в суде.

Игнорировать вызовы в суд, занимать пассивную позицию, молча соглашаясь с доводами контрагента, не стоит. Каждое сомнение суда может быть рассмотрено в пользу той стороны, которая смогла обосновать свою позицию.

Требования к составлению иска

Первый шаг к успеху в судебном процессе – грамотно составленное исковое заявление. Организации, не имеющие в своем штате юристов, вынуждены обращаться к сторонним специалистам, что правильно.

Самостоятельные попытки сформировать обоснованное и грамотное с правовой точки зрения заявление на практике заканчиваются неудачей.

При несоблюдении условий поставки товаров иск со стороны покупателя не будет иметь принципиальных отличий в сравнении с другими спорными ситуациями, требующими судебного рассмотрения. Первое условие – отражение в иске характера спора, оснований взыскания и сведений о предпринимателях.

Согласно общим правилам гражданского законодательства (ст. 131 ГК РФ), а также отдельным ситуациям из практики, необходимо указать следующие сведения в иске при попытке взыскать ущерб за неисполнения соглашения о поставке продукции:

наименование арбитражного суда с указанием региона, куда направляется иск (определяется орган по месту нахождения ответчика, либо месту заключения договора поставки);

сведения об истце-покупателе товара, поскольку это либо организация, либо индивидуальный предприниматель, то в этом случае указывается полное и сокращенное наименования лица, его юридический и фактический адрес, контактные данные, ИНН, ОГРН, КПП, а также реквизиты для перечисления денежных средств;

информация о второй стороне спора – ответчике-продавце, которая идентична сведениям, представленным об истце;

цена иска и сумма уплаченной государственной пошлины, которая также может быть взыскана с ответчика в качестве судебных расходов при удовлетворении иска (указываются сведения в шапке документа);

обстоятельства возникновения правоотношений, дата заключения договора, условия поставки по сделке, описание характера нарушений соглашения ответчиком;

основания для обращения в суд, отсылка на пункты контракта или договора, подтверждающие несоблюдение обязательств;

разъяснение представленных доказательств, отражающих оплату поставленного товара, его прием или прямой отказ продавца от поставки в деловой переписке и так далее;

ссылки на нормы закона, позволяющие обращаться в суд и требовать возмещение убытков, выплаты неустойки;

указание на расчет убытков, подлежащих взыскание в связи с тем, что товар не поставлен;

требования истца, предусматривающие взыскание убытков, пеней, неустойки, а также судебных расходов;

подпись заявителя, либо его представителя по доверенности, а также дата составления заявления.

В иск обязательно должно быть включено приложение, которое отражает полный перечень документов, направленных в суд вместе с заявлением.

При этом каждая сторона имеет право дополнять сведения в ходе всего судебного разбирательства. Суд также может истребовать дополнительную информацию, если переданного материала недостаточно для установления истины.

Вы можете скачать образец искового заявления по ссылке: Исковое заявление о взыскании стоимости оплаченного, но не поставленного товара

Таким образом, нарушение условий договора поставки со стороны продавца могут привести к судебному урегулированию спора и принудительному взыскания ущерба.

Покупатель может претерпеть убытки, не получив продукцию вовремя, или неустойку, зафиксировав факт просрочки. Однако прежде чем защищать интересы в суде, необходимо пройти претензионный порядок, позволяющий сэкономить время и средства на урегулировании спора сторонами отношений.

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