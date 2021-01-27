Составление договора подряда для защиты своих интересов. Как составить договор подряда правильно?

Составление договора подряда предполагает трудоемкий процесс, направленный на правильное определение условий соглашения между юридическими лицами. Составление договора подряда имеет важное значение. Особенно при оформлении сделок на крупные суммы.

Данный вид документа предусматривает, что одна сторона обязуется исполнить в пользу другой стороны (заказчика) какие-либо виды работ. Общий образец составления договора подряда не всегда отражает все нюансы, которые должны быть включены в его содержание.

Отсюда возникает необходимость рассмотрения важных аспектов, помогающих оформить соглашение без ущерба и для исполнителя работ, и для самого заказчика. В статье разберемся, как составить договор подряда правильно и не допустить ошибок.

Когда необходимо составление договора подряда?

Договор подряда определяется, как соглашение между заказчиком и исполнителем определенных видов работ, согласно статье 702 Гражданского кодекса РФ.

Подобной сделкой обеспечиваются нужды компании, желающей получить от другого юридического лица, выполнение каких-либо работ.

На практике часто осуществляется составление договора подряда на строительство. Важно понимать, что результат исполнения таких соглашений всегда материальный, то есть овеществленный и обязательно передается заказчику.

Составление договора подряда направлено на получение или производство вещи, ее обработку, переработку и прочие подобные действия, необходимые заказчику. Сделка такого рода всегда носит возмездный характер.

Если заказчик обязан совершить работы и передать их результат, то исполнитель должен все это оплатить. Ввиду того, что итог рассматриваемого соглашения носит материальный характер, это считается одним из его отличий от гражданско-правового договора на оказание услуг.

Примером заключения и реализации договора подряда может служить соглашение на пошив одежды, когда компания заказывает у другой фирмы партию вещей. При этом цель не имеет значения.

Не следует путать подряд с поставкой. Здесь определяется разный предмет. Подрядчик не обеспечивает поступление товаров заказчику, он самостоятельно создает их и обрабатывает для него.

Еще одним существенным моментом выступает определение отличий подряда от трудового договора. Последний вид соглашения предполагает регулирование отношений совсем иным способом, устанавливает социальные гарантии, выплаты, обязанность предоставления отпусков и прочего.

Подряд не содержит таких условий. Такой договор фиксирует конкретную работу, итог которой должен быть получен заказчиком в установленный срок. После завершения сделки и само соглашение перестанет действовать.

Составление договора подряда — форма и существенные условия договора

Гражданский кодекс РФ предусматривает четкие правила на случай заключения договора подряда между юридическими лицами. Гражданам гораздо проще регулировать подобные отношения.

Теоретическим гражданам разрешается заключать соглашение даже в устной форме. В случае с компаниями и предприятия подобное невозможно.

В соответствии со статьей 161 Гражданского кодекса РФ договор подряда заключается исключительно в простой письменной форме, то есть не требуя удостоверения со стороны нотариуса, между юридическими лицами, либо когда хотя бы одна из сторон выступает организацией.

Никакая компания не может договориться в устной форме о выполнении тех или иных работ. В противном случае сделка будет признана недействительной, соответственно, не понесет никаких юридических последствий.

Еще одним важным момент при заключении рассматриваемого соглашение выступает установление его существенных условий, без которых считать договор подряда действительным также нельзя. Данные правила также определяются Гражданским кодексов РФ.

Составление договора подряда предполагает наличие только двух обязательных условий, к которым относят следующее:

Предмет.

Суть в том, что договор подряда должен четко фиксировать, что конкретно становится результатом работ, который в последствие должен быть передан заказчику.

Предмет соглашения должен отражать такие критерии, как вид и объем работ, выполняемых исполнителем, либо объект, подлежащий переработке и обработке, а также конечный результат. Информация должна позволять в итоге оценить, полностью исполнены обязательства или нет.

Сроки.

Еще одним важным существенным условием договора подряда, без которого он не будет действительным, является конкретно установленный период времени для выполнения работ и сдачи их результата.

Более того, Гражданский кодекс РФ в статье 708 разрешает не только установить общий срок соглашения, но и промежуточных этапов, что позволяет более тщательно координировать работу исполнителя.

Иных существенных условий закон не предусматривает для данного вида сделки. Соответственно, стороны договора могут самостоятельно регулировать все остальные аспекты с учетом собственных требований и интересов.

При составлении договора подряда цена сделки не является обязательным условием. Это важно запомнить. Обозначение стоимости работ и их результатов в большинстве случаев все равно обговаривается сторонами, однако, допускается и ее отсутствие.

В такой ситуации для определения цены договора достаточно обратиться к статье 424 Гражданского кодекса РФ, согласно которой стоимость определяется исходя из средних показателей при совершении аналогичных видов работ.

На практике лучше изначально обговаривать все указанные аспекты, в том числе стоимость работ исполнителя. Кроме того всегда нужно обращать внимание на способ и порядок расчета, как переводятся денежные средства, на какие счета, в какие сроки, возможны ли авансы и так далее.

Если стороны на первоначальном этапе не установят этих условий, то в будущем, при нарушении обязательств одним из участников сделки, будет сложно доказать свою правоту.

Составление договора подряда — порядок

Составление договора подряда строительного и иного характера, как правило, осуществляется на основе общих образцов, используемых на протяжении длительного времени. Основные положения соглашения мало чем отличаются и изменяются только в том случае, если вносятся поправки в гражданское законодательство.

Однако, не смотря на большое количество шаблонов, выбор которых не зависит от года заключения сделки, все же стоит уделять больше внимания всем пунктам документа, обговаривая их между сторонами.

Составление договора подряда лучше доверять опытным юристам, поскольку стороны могут «тянуть одеяло на себя», подгоняя те или иные условия под собственные интересы.

Например, подрядчики нередко снижают сроки гарантии, чтобы было больше шансов избежать споров по поводу качества работ и исправления ошибок.

Заказчик, со своей стороны, может усложнить процедуру приемки результата. Это создает больше условий для признания товара и работ некачественными.

Сторонам сделки нужно помнить о том, что те условия, которые имеют существенное значение для договора, в итоге вносятся в него непосредственно участниками.

Только заказчик и исполнитель решают, что им необходимо учесть. Все остальное – шаблон, сформированный годами и точно соответствующий положениям гражданского законодательства.

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Порядок составления договора подряда предусматривает прохождение нескольких простых шагов. В соответствии с ними определяется и структура договора, требующая включения нескольких элементов: предмета, сроков, прав и обязанностей сторон, мер ответственности, порядка оплаты, реквизитов сторон.

Определение сторон договора

По договору подряда сторонами являются заказчики (те, в чью пользу выполняются работы) и исполнители (они же признаются подрядчиками, осуществляющими производство и обработку товаров).

Любой образец соглашения содержит в себе пункты, которые заполняются участниками сделки самостоятельно. Стороны обознаются в преамбуле, а также в заключительной части договора, куда вносятся их реквизиты.

При этом оформляя договор, стороны должны представить учредительные документы, реквизиты компании, паспорта руководителей или представителей, подписывающих соглашение.

Важно установить, что тот, кто заключает договор от имени компании, действительно имеет на это право. Для этого необходимо проверить контрагента. Если есть сомнения в участнике сделки, то лучше поискать другого подрядчика.

Чтобы не ошибиться с исполнителем, необходимо изучить устав, учредительный договор или приказ о назначении директора, выписку из Единого реестра юрлиц, доверенности. Это основные бумаги, которые определяют полномочия того или иного лица, представляющего интересы организации.

Определение предмета соглашения

Следующий этап оформления договора – установление предмета, а именно работ, требующих выполнения, ожидаемого результата, а также средств, материалов и оборудования, используемых для достижения указанных целей. Например, необходимо провести инженерные работы, чтобы в итоге в эксплуатацию было передано необходимое заказчику оборудование.

Чтобы избежать споров в будущем, предмет договора должен быть максимально подробно расписан. Лучше указать больше информации, которая не всегда может пригодиться, чем в итоге разрешать конфликт.

Все помещения, оборудование, материалы, конкретные виды сооружений и прочие объекты, которые могли бы выступить в качестве предмета соглашения, должны обговариваться.

Более того, условия, определяющую работу выполненной, также требуют урегулирования. Стороны должны изначально установить, на каком шаге работа признается завершенной.

Чтобы упростить процедуры приемки и определения условий договора исполненными, можно разделить процесс на этапы. Составление договора подряда в этом случае потребует дополнительного определения сроков сдачи результата на каждой стадии.

Важно помнить, что согласно статье 704 Гражданского кодекса РФ работы исполняются с иждивением подрядчика.

Смысл в том, что за оборудование и материалы он отвечает сам, обеспечивает их поступление на место, проверяет качество и так далее. Для надежности данный аспект со ссылкой на статью закона следует также указать в тексте соглашения.

Установление прав и обязанностей сторон

Часть договора, закрепляющая права и обязанность каждой стороны сделки, формируется в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ. Статьей 715 ГК РФ прямо предусмотрены данные аспекты.

Например, заказчик имеет право контролировать работу подрядчика, который в свою очередь может самостоятельно определять используемые для работы средства.

Некоторые правомочия и обязательства сторон также могут определяться ими самими. Даже если положения не будут подкрепляться ГК РФ, их включение в текст соглашение допустимо, но только при условии учета интересов каждого участника сделки.

Для успешного заключения договора следует пригласить опытного юриста, специализирующего на рассматриваемых вопросах и имеющего опыт разрешения конфликтов, вытекающих из гражданско-правовых сделок.

Согласование сроков и прочих условий

К прочим условиям, которые необходимо обозначать в договоре подряда, относят установление стоимости выполняемых работ, порядка сдачи результата, возможности устранения недостатков и так далее.

Если не формулировать указанные аспекты самостоятельно, то можно обратиться к главе 37 Гражданского кодекса РФ.

Важно помнить, что каждая неуточненная деталь в итоге может привести к спорным ситуациям, вплоть до судебных разбирательств.

Если было принято решение разбить работу на несколько этапов, определив срок для каждого из них, то также следует установить и порядок оплаты. Для этого нужно учесть следующее:

период выплаты аванса, по общему правилу его перечисление осуществляется перед началом выполнения работ, но сразу после подписания договора;

осуществление оплаты за каждый этап работы, например, пои факту подписания актов приема-передачи;

условия оплаты при завершении работы полностью, что происходит с учетом всех внесенных ранее платежей.

Каждому моменту нужно уделять повышенное внимание и обязательно обговаривать их с контрагентом. Договор должен предполагать компромисс и соблюдение интересов каждого участника сделки.

Ответственность сторон по договору подряда

При заключении договора подряда нужно помнить о возможных спорных ситуациях. Стороны должны предусмотреть условия обращения в судебные органы, а также претензионный порядок, позволяющий урегулировать конфликт без подачи искового заявления.

Кроме того, необходимо обозначить ответственность сторон, наступающую при нарушении условия соглашения. К таким средствам принуждения в гражданско-правовых сделках относят следующее:

Если одна сторона нарушает условия договора, что приводит к ущербу второго участника сделки, то виновного лицо должно возместить таковой в соответствующем размере.

На практике возмещение убытков осуществляют и подрядчики, и заказчики в равно степени. Нередко работы не исполняются в срок, что вредит лицу, ожидавшему результат.

Либо не происходит прием со стороны заказчика, что в свою очередь, причиняет ущерб уже подрядчику, который обеспечивал работу и условия ее завершения собственными силами.

Выплата процентов.

Подобная штрафная мера предусмотрена на случай установления факта пользования одной из сторон соглашения чужими денежными средствами.

Это также принято называть просрочкой денежных обязательств по договору, ответственность за которую установлена ст. 395 Гражданского кодекса РФ. В большинстве случаев уплачивают проценты заказчики, которые не спешат оплачивать работу подрядчика.

Более того, подобная мера ответственности не обязательно должна фиксироваться в договоре, ее применение не может ограничиваться.

Пени, штрафы, неустойки.

Данные меры ответственности обязательно должны обговариваться в договоре. Неустойка, как правило, предусмотрена за досрочное прекращение соглашения.

Штраф – последствие конкретного нарушения, также обозначенного договором. Его размер определяется фиксированной суммой и выплачивается единовременно. Пеня рассчитывается в процентном соотношении от сумм задолженностей.

Несмотря на то, что стороны самостоятельно определяют некоторые меры ответственности, их размер и условия взыскания, суд может изменить порядок, если посчитает, что сумма взыскания не соответствует характеру нарушений.

Судебная практика показывает, что когда предмет договора предполагает дорогостоящие работы и цена иска составляет миллионы рублей, нередко пени, штраф и даже неустойки не просто пересчитывают, а отменяются. Председательствующий оценивает понесенные убытки и возможность из возмещения виновной стороной, оставляя к обязательному возврату только непосредственную стоимость работ.

Составление договора подряда — основные ошибки

Составление договора подряда признается процессом, который максимально подробно урегулирован гражданским законодательством.

По факту, юридическим лицам не требуется прикладывать большого количества усилий, чтобы оформить самый простой и конкретный текст соглашения.

Однако, не смотря на это, компании делают большое количество ошибок, что в первую очередь, связано с неучастием в сделках юристов.

Практика заключения рассматриваемых сделок за последние несколько лет позволила сформировать примерный перечень ошибок, наиболее часто совершаемых при составлении договора подряда:

Неправильное определение квалификации сторон.

Нередко заключается соглашение, по которому предусматривается поставка, а не подрядные работы, что имеет принципиальные отличия. В более редких случаях данный вид договоров путают с трудовыми.

Неверное регулирование.

В некоторых ситуациях используются неправильные нормы, а именно те, что не имеют отношения к подрядным договорам.

Неверная форма договора.

Данная ошибка очень распространена в любых видах гражданско-правовых отношениях. Однако, по факту, законодатель всегда очень точно определяет, какой формы должен быть договор, в том числе подряда.

Юридическим лицам достаточно запомнить, что для них не существует устной договоренности, только простой письменный вариант, не требующий удостоверения.

Отсутствие существенных условий.

Частая ошибка – неправильно обозначенный предмет соглашения. Из-за отсутствия данного условия договоры признаются недействительными, и полноценное регулирование отношений невозможно.

Неполноценное регулирование условий оплаты работы, ее стоимости.

Обозначение указанных аспектов, в первую очередь, необходимо потому, что каждая сторона должна четко представлять свои обязательства. Вопрос цены зачастую становится предметом судебных споров.

Отсутствие условий, предусматривающих меры ответственности.

Несмотря на то, что данный аспект не является существенным, а значит, не влечет недействительность договора, наличие таких положений необходимо. Стороны должны договариваться сразу о том, что может произойти при неисполнении обязательств.

Указанные ошибки признаются самыми распространенными. Однако, возможны и иные виды недочетов. Стороны могут неверно указать реквизиты, обозначить представителя компании для подписания соглашения, установить порядок расчета и так далее.

Чтобы избежать проблем и не допустить даже самых простых ошибок, нужно привлечь юриста, специализирующегося на гражданско-правовых сделках:

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Таким образом, составление договора подряда предусматривает несложную, но требующую внимания процедуру. Необходимо обращать внимание на два существенных условия: предмет и сроки, а также обговаривать на начальном этапе стоимость работ и порядок их принятия.

Чем подробнее будет текст соглашения, тем меньше рисков возникновения спорных ситуаций, требующих разрешения в судебном порядке.

Образцы договоров подряда стандартны и находятся в общем доступе, что упрощает процедуру. Однако лучший вариант – обращение к юристу. Особенно, если сделка оценивается на сумму более 1 млн. руб.