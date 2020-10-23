Как взыскать убытки или неустойку с контрагента? Взыскание убытков с ООО

Взыскание убытков с ООО и других форм собственности, как и взыскание неустойки предусмотрено Гражданским Законодательством РФ. Каждый субъект правоотношений может защищать свои нарушенные права, в том числе путем взыскания убытков и неустойки.

Существует множество вариантов сделок и прочих договоренностей, порождающих обязательства денежного характера. Именно их неисполнение влечет за собой возникновение убытков, порядок взыскания которых необходим каждой стороне гражданских правоотношений.

Взыскание убытков — что такое убытки?

Под убытками понимаются расходы, которые юридическое лицо может понести или уже понесло при восстановлении своего нарушенного права. Данное определение закрепляется в статье 15 Гражданского кодекса РФ и распространяется не только на организации, но и на физических лиц.

Пункт 2 указанной статьи также предусматривает разделение убытков на два вида, к которым относят:

Реальный ущерб.

Здесь определяют суммы денежных средств, которые лицо потратило на устранение нарушений своих прав. Взыскание причиненных убытков в этом случае предусматривает оценку стоимости испорченного или потерянного имущества. При этом определяется множество правоотношений, в результате которых реальный ущерб может быть причинен, это сделки, как с деньгами, так и конкретным имуществом.

Упущенная выгода.

Второй вариант не предполагает утери и порчи имущества, неисполнение денежных обязательств. Здесь речь идет о доходах, которые юридическое лицо могло бы получить, если бы его интересы не были нарушены.

Фактически сторона сделки ничего не потеряла, но при соблюдении договоренностей могла что-либо получить (имущество, стоимость которого определяет сумму взыскания убытков, или денежные средства).

Упущенная выгода предполагает наличие нескольких отличительных признаков, позволяющих отделить данный вид убытков от реального ущерба и правильно его рассчитать.

Относят к ним следующее:

формируется из суммы дохода, который мог быть получен, если бы не обстоятельства, ведущие к нарушению прав (оценочный показатель, ориентированный на конкретную ситуацию);

включает в себя затраты, понесенные при приготовлении к той или иной сделке, которая не состоялась, из-за чего и произошла потеря дохода;

расчет потенциальных затрат, которые могли быть понесены при заключении сделки, если бы не оказались нарушены интересы юридического лица.

Если фактический доход был получен, а нарушение прав одной из сторон сделки все-таки произошло, то она может потребовать взыскания убытков. В остальных случаях это расценивается, как упущенная выгода.

Когда возможно взыскание убытков с ООО или иного юридического лица?

Взыскание убытков с ООО или иного юридического лица возможно по любым, из предложенных выше, вариантов событий. Особенно актуально в работе организаций, как показывает судебная практика, требование о возмещении упущенной выгоды.

Когда взыскание убытков невозможно?

Юридическое лицо не всегда обязано возмещать убытки. По закону ответственность за компенсацию вреда берет на себя, например, директор ООО. Однако не каждый вид убытков может быть принудительно взыскан.

Судебная практика показывает, что в ходе выяснения обстоятельств при рассмотрении исковых требований потерпевшей стороны, выявляются следующие виды убытков, которые не будут подлежать взысканию:

«Вынужденные» убытки, то есть возникшие в результате давления, принуждения или иных методов воздействия на нарушителя.

В этом случае ООО или иное юридическое лицо не признается виновным. Ущерб возникает в результате обстоятельств, не зависящих от воли сторон.

Убытки, вытекающие из сделки.

Данный вариант предполагает, что лишь одна договоренность причинила ущерб. При этом по факту заключается сразу несколько взаимосвязанных сделок.

Таким образом, принятое решение влечет выгоду для юридического лица. Наличие одной «неудачной» сделки не рассматривается как причинение убытков.

Убытки, покрывающие другой возможный ущерб.

Сюда относят сделки, заключение которых одновременно причинило убытки и предотвратило более серьезный вред.

Кроме того, в судебной практике встречаются случаи, когда директор должен возместить убытки своим же учредителям. Конфликт возникает внутри общества. В этом случае нужно доказать факт злоупотребления полномочиями со стороны директора.

Чем взыскание убытков отличается от взыскания неустойки?

Взыскание убытков по договору, а также в случае его отсутствия, является мерой ответственности. Однако следует отграничить его от такого понятия, как неустойка, которая также выступает средством воздействия на нарушителя гражданских прав. Применение таких мер регулируется законом и соглашениями.

Важно определить разницу между этими понятиями, поскольку это поможет избежать двойной ответственности.

Согласно ГК РФ возможно несколько вариантом взыскания:

удержание исключительно неустойки, если таковая покрыла причиненные убытки;

взыскание неустойки и убытков вместе;

применение либо неустойки либо взыскания убытков по усмотрению истца.

Поскольку договорами данный вопрос регулируется недостаточно хорошо, то на практике опираться следует на положения законодательства.

Неустойка взыскивается за неисполнение обязательств по соглашению, а убытки в случае реальной потери денег, имущества или выгоды.

Основания для взыскания убытков с ООО и компаний с иной формой собственности

Защита интересов юридических лиц путем взыскания убытков в суде или мирными переговорами является универсальным вариантом ответственности в гражданском законодательстве. Подобная мера может применяться, как при нарушении обязательств в рамках конкретной сделки, так и при необходимости компенсироваться ущерб при отсутствии договора.

Гражданское правонарушение – основание для компенсации понесенных убытков, которое образуется при определенных условиях. Относят к ним следующее:

противоправность, то есть нарушение положений гражданского законодательства, а также договора при его наличии;

наступление негативных последствий, которыми и считаются убытки или вред, независимо от их вида;

причинная связь между совершенным правонарушением и последствиями, которые считаются убытками, если возникли непосредственно из-за противоправного действия;

вина, то есть психолого-психиатрический аспект, определяющий, что лицо, нарушившее гражданское законодательство, осознавало, что делало, и желало наступления соответствующих негативных последствий.

Чтобы взыскать убытки, потребуется установить каждое из приведенных условий. Если хотя бы одно из них не будет доказано, то суд может отказать в иске.

Более того, может быть проведена переоценка ущерба. Нередко на практике судом выносится решение в пользу потерпевшей стороны, но с существенным уменьшением суммы взыскания, что также объясняется отсутствием какого-либо признака.

В некоторых случаях не требуется соблюдение одного из условий, а именно установления вины. Гражданский кодекс РФ поясняет, что данный признак характеризуется отсутствием объективных мер со стороны нарушителя, направленных на устранение вреда (п. 1 ст. 401 ГК РФ).

На практике взыскание убытков не требует доказывания вины, поскольку она презюмируется, то есть предполагается априори.

Расчет размера убытков

Процедура определения размера убытков не регламентируется законом напрямую. Действуют различные методики, в том числе принятые еще в Советском Союзе. Они помогают определить размер ущерба, даже если речь идет о внедоговорных отношениях.

Вычисление точного размера ущерба – юридическая работа. В случае подачи заявления о взыскании убытков первое, что необходимо, это предоставление подробного расчета суммы требования.

Судебная практика и разъяснения Верховного Суда РФ, позволили вывести формулу расчета. Y = (D — F) * d, где:

Y – окончательный размер понесенных убытков;

D – размер выплаты, которая должна была быть осуществлена в целях выполнения требований кредиторов (должна быть зафиксирована в соответствующем реестре, ее подтверждение обязательно);

F – сумма, которая фактически была выплачена в целях исполнения обязательств;

D – доля кредитора (истца) в долге конкретного общества (определяется с учетом всех претендентов на возмещение вреда).

Например, юридическое лицо выдвинула требование о взыскании убытков с ООО, поскольку оно имеет перед ним долг в 500 000 рублей. Правонарушитель исполнил свои обязательства лишь в части, выплатив 135 000 рублей.

Таким образом, размер убытков (Y) составит: (500 000 – 135 000) * 1 (поскольку определен только один кредитор) = 365 000 рублей. Такой будет сумма взыскания при выставлении требования, как в досудебном порядке, так и в случае обращения в судебные органы.

Представленная формула также выступает отличием при сравнении убытков и неустойки. Вторая рассчитывает с учетом показателя ставки Центрального Банка РФ, количества дней неисполнения обязательств и иных факторов. Ущерб отражает фактически потерянные или неполученные денежные средства.

В примере представлен очень простой расчет. Если вам необходимо правильно посчитать убытки или неустойку и грамотно оформить требования в претензии или исковом заявлении, то обращайтесь в нашу юридическую фирму «Шмелева и Партнеры»:

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Не требуется предъявлять заверенный нотариально или закрепленный в специальной форме документ, отражающий расчет суммы убытков. Нужно зафиксировать все на бумаге и утвердить печатью юридического лица за подписью директора. Для предъявления расчета в суд этого будет достаточно.

Доказательная база для взыскания убытков

Если факт причинения ущерба был выявлен, сумма убытков рассчитана, то необходимо принимать меры по их взысканию. Прежде чем подавать исковое заявление или пытаться договориться мирным путем, необходимо обозначить предмет доказывания.

Определяется несколько обстоятельств, требующих установления в рамках судебного или досудебного разбирательства по делу о возмещении причиненных убытков.

Относят к ним следующее:

наступление оснований, позволяющих выставить требование о возмещении ущерба (неисполнение обязательств в рамках конкретной договоренности);

установление причинно-следственной связи, а также доказывание неизбежности убытков, что является самым сложным в этом процессе (нарушение условий договора, как причина, потеря денежных средств контрагентом, как следствие);

объективная оценка последствий нарушения интересов юридического лица, в данном случае это подробный и обоснованный расчет убытков;

действие презумпции виновности, что в гражданском процессе предполагает вину нарушителя, пока не будет доказано обратное;

определение мер, предпринятых для предупреждения ущерба, то есть необходима оценка действий нарушителя, его добросовестности;

доказательства совершения действий, направленных на получение выгоды, которая в результате нарушения была упущена (юр лицо получило лицензию на осуществление конкретного вида деятельности, закупило оборудование, помещение, но из-за контрагента упустило возможность ею заниматься).

Чем больше обстоятельств дела будет доказано, тем проще будет взыскать убытки. Как показывает практика, наличие договора и расчета ущерба недостаточно для удовлетворения иска.

Несмотря на то, что бремя доказывания собственной невиновности лежит на ответчике, заявитель также должен позаботиться об основе своих требований еще на этапе подачи документов.

Возмещение убытков — порядок и процедура

Существует два случая, когда необходимо взыскать убытки:

Заключение договора и его неисполнение одной из сторон, в результате чего другой причиняется ущерб. Бездоговорные отношения, возможность которых зафиксирована в гражданском законодательстве. Порядок взыскания при этом отличаться не будет.

Однако доказательная база и ход процесса может осложниться, если нет документального подтверждения заключения сделки.

Досудебный порядок взыскания убытков

В соответствии со ст. 4 АПК РФ для субъектов предпринимательской деятельности обязательно проведение досудебного порядка урегулирования спора.

Если его соблюдение не будет подтверждено, то исковое заявление в итоге окажется оставлено без движения.

Разрешения конфликта без обращения в суд предусматривает составление и направление претензии нарушителю. Документ составляет в свободной форме, но требует включения ряда необходимых сведений.

К ним относят следующее:

полное наименование юридического лица, в адрес которого направляется документ, его адрес, ИНН, контакты, а также имя директора организации;

обстоятельства сотрудничества, непосредственно требования о возмещение причиненных убытков, основания его предъявления (если договор отсутствует, то потребуется отразить в претензии обстоятельства сотрудничества, момент возникновения отношений);

размер взыскания с предоставлением подробного расчета, при этом не имеет значения, имелся договор или нет (если совместно с убытками взыскивается неустойка, то ее расчет также обязателен при направлении претензии);

срок выполнения требований, закон не определяет жестких ограничений, период для возмещения убытков обычно варьирует от десяти до тридцати дней.

Претензия направляется в адрес юридического лица, либо его директора. Передать документ разрешается лично или по почте. Составляется два экземпляра. Адресат должен на второй претензии поставить отметку о ее получении.

Нередко на практике правонарушители игнорируют рассматриваемый документ, отказываясь его получать. Подобная ситуация не лишает истца возможности обратиться в суд. С его стороны претензионный порядок признается соблюденным.

Претензия и ответ на нее, если таковой все-таки был получен, могут послужить доказательствами в ходе судебного разбирательства. Указанные документы обязательно прилагаются к иску. Так судья установит факт осуществления попытки досудебного урегулирования спора, а также определит позицию ответчика.

Взыскание убытков в судебном порядке

Если попытка разрешить конфликт мирным путем, в том числе посредством претензионного порядка, не удалась, то единственным способом возврата потерянных денег является обращение в суд. Для этого потребуется собрать доказательную базу, особенно если речь идет о бездоговорных отношениях.

Первым шагом при обращении в суд является подготовка документов и определение конкретного органа. Основой выступает исковое заявление, составляемое согласно требованиям, определенным АПК РФ.

Осуществляется взыскание убытков в арбитражном суде, но только если участниками правоотношений выступают юридические лица.

При подаче иска потребуется приложить к нему ряд документов, обосновывающих позицию заявителя.

Перечень может отличаться с учетом отдельных обстоятельств дела. В большинстве случаев приложение к иску о взыскании убытков включает в себя следующее:

договор или иное соглашение, неисполнение которого и повлекло причинение убытков (если документ отсутствует, то потребуется иное подтверждение факта возникновения отношений: свидетели, платежные поручения, расписки и так далее);

подробный расчет убытков, в том числе неустойки (обязателен даже при бездоговорных отношениях);

документы, подтверждающие исполнение обязательств истцом (акты приема-передачи, счета-фактуры, акты сверок и так далее), особенно важно предъявление документов для тех, кто не имеет письменной договоренности;

претензия, подтверждающая факт соблюдения досудебного порядка, а также ответ на нее (при наличии);

квитанция об оплате государственной пошлины, размер которой определяется согласно цене иска, то есть сумме, подлежащей взысканию;

документ, подтверждающий направление второго экземпляра иска ответчику, а также квитанция об отправке претензии.

При простом взыскании убытков представители юридического лица должны предоставить дополнительно документы, подтверждающие их право выступать в суде, это может быть решение уполномоченного органа, приказ, доверенность.

Как только необходимый перечень документов будет готов, необходимо составить исковое заявление, а после направить бумаги в суд. Сделать это можно лично, через представителя, по почте, а также в электронном виде.

Некоторые дела могут быть рассмотрены заочно, если сумма взыскания не превышает 200 тысяч рублей.

Если суд примет решение о принятии искового заявления, то будет вынесено соответствующее определение. Председательствующий назначит дату и время предварительного слушания, а после и судебного заседания.

Как показывает практика, половина ответчиков не являются в процесс. В случае неоднократного уклонения от явки в суд, будет вынесено соответствующее решение о взыскании убытков.

Иск не будет удовлетворен только в том случае, если представленные доказательства покажутся председательствующему недостаточными и недостоверными. Для этого может потребоваться запрос дополнительных сведений.

Решение о возмещении ущерба вступает в силу согласно общим правилам гражданского законодательства, а именно по истечении месяца с момента вынесения акта.

В указанный период можно подать апелляционную жалобу. Если меры по обжалованию не принимаются, или жалоба отклоняется, то решение передается в службу судебных приставов с исполнительным листом для принудительного взыскания денежных средств.

Взыскание убытков на основании искового заявления — как составить иск?

Исковое заявление о взыскании убытков с юридического лица предусматривает полное отражение обстоятельств, при которых возникло нарушение прав и интересов стороны соглашения.

Принцип составления документа не отличается от претензионного порядка. Однако в случае несоблюдения требований, установленных ст. 131 ГК РФ, иск может остаться без рассмотрения, без движения или же вернуться заявителю.

Чтобы составить заявление правильно, достаточно соблюсти ряд простых правил. Иск всегда имеет письменную форму. Изложение обстоятельств и требований осуществляется в свободном варианте. Главное включить в документ необходимые сведения, к которым относят следующее:

полное наименование судебного органа, в который направляется заявление;

наименование организации-истца, полное имя ее директора, ИНН, юридический адрес, контакты;

сведения об ответчике с указанием всех необходимых сведений для направления определений суда и установления стороны спора (наименование, адрес, контакты);

обстоятельства дела, хронология событий, начиная с момента заключения договора (в том числе в устной форме) и заканчивая направлением претензии с требованием возместить ущерб;

доказательства, подтверждающие возникновение правоотношений, а также факт нарушения интересов истца;

отсылка на расчет убытков, а также иные документы, представленные в дополнение к заявлению;

ссылка на нормы законодательства, позволяющие требовать возмещения убытков в судебном порядке;

требование истца взыскать с ответчика рассчитанную сумму ущерба;

приложение с полным перечнем дополнительных документов.

Завершается иск личной подписью истца, либо его представителя по доверенности, а также датой составления документа. Срок для его рассмотрения и принятия (отклонения) отсчитывается с момента поступления заявление в суд.

Важно помнить о том, что любые нарушения при составлении заявления, могут повлечь за собой отказ в его принятии. Суд имеет право оставить иск без движения (ст. 136 АПК РФ), что предусматривает устранение недочетов в установленный председательствующим срок, в противном случае документы вернутся обратно.

Также при наличии отдельных обстоятельств заявление остается без рассмотрения. Подобное возможно, когда по данному предмету иска дело уже рассматривается арбитражным или третейским судом, а также при несоблюдении претензионного порядка, отсутствии подписи истца и так далее (ст. 148 АПК РФ).

Сроки возмещения убытков — исковая давность

Согласно ст. 196 ГК РФ установлен общий срок исковой давности, применяемый при обращении в суд. Соблюдение указанного периода распространяется на большинство дел, связанных с защитой гражданских прав, в том числе при необходимости возместить понесенный сделкой ущерб.

Таким образом, срок взыскания убытков составляет три года, за исключением случаев, когда вред причинен жизни и здоровью.

Отсчитывается указанный период с момента фактического нарушения прав юридического лица, либо времени когда организация должна была его выявить.

Если речь идет о бездоговорных отношениях, то действует общее правило. Когда одна из сторон отношений решает обратиться в суд, ей требуется доказать факт начала сотрудничества и момент, когда ее права оказались нарушены. Именно с этого момента будет исчисляться период подачи иска.

Этот момент также создает трудности, если отношения предполагали бездоговорной характер. Доказывание необходимых фактов на практике практически невозможно.

Если вопрос решается мирным путем, за счет подписания соглашения или исполнения претензионных требований, то сроки устанавливают сами стороны.

Когда конфликт регулируется судом, то общий период разбирательства составляет до двух месяцев. При исключительных обстоятельствах срок может увеличиваться до полугода.

Взыскание убытков — судебная практика

Рассмотрение дел о взыскании убытков и прецеденты по отдельным их категориям формируются за счет судебной практики, сложившейся за годы работы арбитражных судов, а также благодаря разъяснениям и постановлениям Верховного суда РФ и ВАС РФ.

Принципиально важно обращать внимание на аналогичные дела, поскольку в отдельных ситуациях условия возмещения убытков могут быть различны.

Даже при очевидном нарушении договоренностей не всегда происходит удовлетворение исковых требований.

Например, юристы компании «Шмелева и Партнеры» обращают внимание на несколько важных моментов, оценивая судебную практику и давая прогнозы по конкретному иску:

регулирование вопроса о возмещении ущерба договором, поскольку встречаются ситуации, при которых порядок разрешения споров отличается от общих правил законодательства, соответственно, порядок подачи иска и направления претензий может предполагать иной принцип;

наличие возможности урегулирования конфликта без обращения в суд, оценивается возможность заключения соглашений с определением условий возмещения убытков;

оценка обстоятельств, которые указывают на намеренное увеличение убытков истцом, соответственно, факт правонарушения имеется, но цена иска может оказаться существенно ниже;

определение позиции в ходе разбирательства, истец доказывает наличие убытков, и на практике ответчик занимает пассивную позицию, что не всегда помогает, поскольку при неучастии одной из сторон процесса ее позиция отклоняется полностью;

структурирование убытков, предусматривающее четкое разделение видов ущерба, поскольку на практике взыскиваться могут одновременно все его виды, в том числе неустойка.

Полный анализ ситуации необходим. Для этого требуется привлекать юристов, либо иметь своего штатного специалиста, поскольку убытки очень широкое понятие. Не каждое обязательство, даже неисполненное, может породить возможность обращения в суд и выставления претензий.

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Согласно судебной практике за последние десять лет, условно сформировалось несколько категорий дел о возмещении убытков, рассматриваемых в арбитражном процессе:

неисполнение обязательств по сделке, в том числе ненадлежащее их соблюдение;

прекращение договорных отношений досрочно;

признание сделки недействительной, из-за чего и возникли убытки;

разглашение информации в результате недобросовестного проведения переговоров, из-за чего не были заключены сделки, и возникла упущенная выгода;

нарушение со стороны руководителя юридического лица;

бездействие третьей стороны сделки, повлекшее реальный ущерб.

Данный перечень общий и представляет самые распространенные варианты дел о взыскании убытков. На практике могут встречаться и другие категории, предусматривающие более специфические обстоятельства и способы разрешение конфликта.

Таким образом, процесс возмещения убытков предусматривает большое количество трудностей, требует тщательной оценки ситуации и достаточной доказательной базы. В противном случае даже при наличии договора и факта его нарушения истец может не добиться удовлетворения заявленных требований.