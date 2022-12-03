Зачем нужно регистрировать товарный знак ™®

Когда бизнес начинает приносить доход и развивается с хорошей перспективой на будущее, можно пойти дальше и регистрировать товарный знак. Практически у каждой компании, реализующей товар или услугу, есть логотип или оригинальное название – своя собственная «фишка», привлекающая клиентов. Если не позаботиться об официальном присвоении бренда, его украдут конкуренты и никаких наказаний за это не понесут.

Товарный знак ™® – своеобразное обозначение, которое придает названию продукта или услуги уникальность и узнаваемость среди потребителей. В мире только один McDonald`s и одна Coca-Cola, которые по одному только названию узнает каждый человек. А корпораций «Медок», к примеру, огромное количество, так как товарный знак никто не догадался регистрировать.

К товарным знакам относятся как графические или словесные обозначения, так и звуковые решения. И есть минимум 7 причин, зачем нужно регистрировать товарный знак.

Регистрировать товарный знак нужно для защиты от кражи

Типичная ситуация: на рынке существует компания, занимающаяся продажей съедобных вафельных стаканчиков для горячих напитков. Называется она, к примеру, «Съешь и выпей». Бизнес приносит свои плоды и выходит успешно на новые рынки сбыта, увеличивая свои обороты.

И вот однажды на почту приходит судебный иск на 2 миллиона рублей. Причина простая – нарушение статьи Гражданского Кодекса, а именно, 1515 ГК РФ — незаконное использование товарного знака.

Пока один предприниматель с нуля поднимал свое дело, заслуживая любовь тысяч покупателей, кто-то просто зарегистрировал название «Съешь и выпей» в Роспатенте. Суммы отсуживают гораздо меньше, но под этим названием уже нельзя работать. В России даже есть организации, занимающиеся регистрацией чужих наименований и отбиванием за это денег через суд. Поэтому уже сейчас нужно проверить, а нет ли других компаний с идентичным наименованием.

Благодаря регистрации товарного знака можно наоборот, самому обращаться в суд и засуживать тех, кто наживается на честном имени предпринимателя. Очень много примеров, когда компании-однодневки шьют и выпускают в продажу похожую одежду, но низкого качества, используя бирки более успешных конкурентов. Не имея товарного знака, на эту ситуацию никак нельзя повлиять, а патент гарантирует не только денежное вознаграждение, но и полноценное пользование своим брендом без плагиатов.

Пожаловаться очень легко: подать в правоохранительные органы заявление, обратиться в ФАС, Роспотребнадзор, судиться и требовать закрытия предприятия.

Регистрировать товарный знак требуется для расширения бизнеса

Мировые компании, занимающиеся размещением интернет-площадок для продаж, не станут сотрудничать с юридическим лицом, не имеющим своего товарного знака.

А это отличная возможность разрекламировать свой продукт на Ozon, Wildberries, Bonprix и др.

Они дорожат своей репутацией, и в случае выявления мошенничества и нарушений, претензии предъявляют не юридическому лицу, а площадке, которая его рекламирует. Такие скандалы уже были, поэтому перед тем как начать сотрудничество от руководства потребуют документ, подтверждающий право обладания названием.

Это касается не только онлайн продаж, но и розничной торговли. В крупных торговых центрах не позволят работать компании, реализующей продукцию под чужим именем. Договор аренды будет расторгнут, как только поступят жалобы.

Зарегистрированный товарный знак поднимает имидж и доверие

Если клиент увидит, что даже небольшой магазин имеет свой товарный знак, отношение будет более серьезным, и вероятность того, что будет оформлен заказ, увеличится. Дело в том, что компании, работающие под чужим именем, долго не планируют держаться на плаву, поэтому и свое оригинальное название им не нужно.

Если в просторах интернета возле названия компании виден значок ®, значит, у магазина есть зарегистрированное уникальное название, и риск обмана с их стороны минимален.

Регистрировать товарный знак необходимо для продажи франшизы

Это касается крупных предприятий, которые не хотят стоять на месте и собираются расширяться. И одним из распространенных вариантов расширения является франшиза. Суть проста: один предприниматель предоставляет другому/другим право работы под своим товарным знаком.

Это поможет не только приумножить охваты своей компании, но и получать доход за продажу своего бренда. Nestle, Coca-Cola и множество других известных предприятий таким образом зарабатывают миллионы, давая возможность пользоваться своим именем.

Не имея товарного знака, такой возможностью воспользоваться нельзя. А те, кто пытаются обойти закон, в скором времени лишаются и бизнеса, и свободы.

Приостановка контрафактного ввоза на границе

Распространенная практика у недобросовестных продавцов вывозить вещи на продажу, прикрываясь известным брендом. Иными словами – провозят паль. А таможенники не имеют права пресекать подобные махинации, если правообладатель не обращается в суд за защитой своего имени.

Существует таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, где и собраны все оригинальные компании, запрещающие пользование своим товарным знаком. Занесение в реестр позволяет вылавливать злоумышленников и наказывать их.

Уставной капитал увеличивается, а налоговые выплаты уменьшаются

Мало кто знает о возможности постановки товарного знака на баланс компании. Торговый знак относится к нематериальным активам предприятия, и он может быть подвергнут экспертной объективной оценке с последующей постановкой на баланс. Это поможет увеличить уставной капитал для:

привлечения партнеров и инвесторов;

возможности использования знака как залог при кредитовании;

помощи в получении государственной лицензии.

Работает это очень просто. К примеру, уставной капитал предприятия составляет 5 млн рублей. Торговый знак будет оценен на 10 млн рублей. В таком случае, при постановке его на баланс капитал приравнивается к 15 млн рублей.

За эти активы дополнительный налог высчитывать не будут. Наоборот, оплата уменьшится. Из-за того, что стоимость товарного знака каждый год уменьшается, происходит амортизация. И умные владельцы вписывают в отчет падение стоимости торгового знака в графу расходов. Это говорит о том, что прибыль компании юридически тоже уменьшается, равносильно налоговым выплатам.

Можно сделать вывод, что свой бренд – это не только эксклюзивно, но и выгодно как юридически, так и финансово.

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