Законопроект о введении нового налогового вычета для бизнеса не получил поддержки Правительства РФ

Представленный депутатами «Справедливая Россия» законопроект о введении нового налогового вычета для бизнеса не получил поддержки Правительства РФ. Он предполагает внесение поправок в статью 286.1 НК РФ, что позволить поддержать предпринимателей, пострадавших от пандемии.

Суть законопроекта, предложенного депутатами фракции «Справедлива Россия» в том, чтобы расширить перечень оснований, позволяющих представителям разных направлений бизнеса получать инвестиционный налоговый вычет на доход на прибыль организации. Причем распространяться подобная привилегия, по словам Сергея Миронова, должна на владельцев коммерческой недвижимости.

Принцип действия вычета в том, чтобы компенсировать убытки, причиненные предпринимателям коронавирусом, а именно покрыть неполученную прибыль ввиду снижения арендных ставок или вовсе потери арендаторов на фоне пандемии. При этом будет действовать ряд требований таким сделкам, а именно устанавливаются сроки заключения договоров. Аренда должна быть оформлена не ранее 01 января 2020 года и до 31 декабря 2020 года.

Несмотря на полную нацеленность на улучшение положение отдельных категорий предпринимателей, Правительство России не поддержало подобной инициативы. В кабинете министров такая позиция была объяснена тем, что в соответствии со статьей 286.1 НК РФ, которую было предложено изменить, инвестиционный вычет на налог на прибыль организаций является преференцией. Он вводит законом субъекта и направлен на стимулирование бизнесменов, что те могли развивать и совершенствование свои производственные фонды. Именно для этих целей и предлагает вычет, компенсирующий ряд расходов налогоплательщика.

В заключении Правительства РФ можно увидеть несоответствие идее применения вычета, представленной депутатами «Справедливой России», самой концепции такой инвестиционной выплаты. Более того, нет необходимости акцентировать внимание на владельцах коммерческой недвижимости, поскольку принцип рассматриваемой привилегии не затрагивает их деятельность и не требует доработок.

Также Правительство России не оставило без внимания тот факт, что в связи с пандемией было применено достаточно послаблений и льготы для представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Отдельно уделяется внимание и тем, кто вынужден был давать отсрочки по арендной плате, теряя деньги. Согласно постановлению Правительства РФ от 16 мая 2020 года такие предприниматели были освобождены от уплаты ряда налогов. Таким образом, в предложенных депутатами поправках нет смысла.