Андрей Кутепов предложил Мишустину продлить субсидии бизнесу на октябрь и ноябрь 2020 года

Согласно показателям статистики субсидирование на выплату заработной платы в период пандемии коснулось более двух миллионом предпринимателей. Несмотря на это один из членов Совета Федерации РФ Андрей Кутепов выдвинул М. Мишустину предложение о продлении данной меры поддержки.

Размер субсидий составлял 12 130 рублей из расчета на одного сотрудника. Помощь получило абсолютное большинство представителей малого и среднего предпринимательства.

Это помогло им выдержать пик пандемии, остаться на плаву в тяжелый период, когда компании были вынуждены закрываться из-за карантина. Более того, данная мера позволила также сохранить занятость населения, что немаловажно в сложившейся обстановке.

Сенатор также предложил продлить данную меру, поскольку ситуация с коронавирусной инфекцией в октябре-ноябре, возможно, только ухудшится.

Также была представлена идея, оказывать поддержку тем предпринимателям, которые принимают на работу мало защищенные категории граждан:

студентов;

одиноких родителей;

многодетных семей;

и так далее.

Все это поможет удержать уровень предпринимательства.

Цель продления помощи предпринимателям в связи с пандемией коронавируса

Основная цель – избежать массовой безработицы. Как показала практика, выплата субсидий и поддержка предпринимателей сохранила большое количество рабочих мест. Первая волна пандемии привела к тому, что многие компании были вынуждены прощаться со своими сотрудниками, но некоторым из них удалось сохранить штат именно благодаря субсидиям. Именно поэтому, по мнению сенатора, необходимо продолжить эту тенденцию и сохранить выплаты предпринимательству.

Если практика предоставления субсидий будет тиражирована на федеральном уровне, не ограничиваясь региональными выплатами, то уровень безработицы окажется снижен. Больше не возникнет проблем, которые образовались весной 2020 года при развитии пандемии.

Несмотря на то, что подобные выплаты существенно сказываются на бюджете, как федеральном, так и региональном, в дальнейшем сохранение предпринимательства позволит восстановить понесенные государством затраты.