Налоговая служба получила право исключать из ЕГРИП сведения о предпринимателях

01 сентября 2020 года в силу вступили поправки, согласно которым налоговая служба получила право исключать из ЕГРИП сведения о предпринимателях. Изменения были внесены в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Согласно указанным поправкам новые полномочия налоговой службы будут распространяться на тех предпринимателей, которые признаны недействующими. К таковым ФНС России относит, предпринимателей, которые, либо не направляли налоговую отчетность более пятнадцати месяцев, либо тех, чей патент закончился пятнадцать и более месяцев назад, но при этом у них имеются задолженности по налогам.

Принимаемые налоговой службой решения об исключении конкретного субъекта индивидуального предпринимательства из реестра будут публиковаться в соответствующем издании – «Вестник государственной регистрации». Там же будут публиковаться сроки и условия подачи заявления со стороны кредиторов по каждому отдельному случаю.

Кредиторы, а также иные лица, чьи права и интересы были затронуты в связи с принятием решения об исключении того или иного предпринимателя из ЕГРИП, смогут в течение одного месяца с момента публикации решений ФНС России в журнале подать соответствующее заявление с рядом требований. При этом соблюдение указанного месячного срока согласно принятым поправкам обязательно, в противном случае налоговая служба осуществит процедуру исключения предпринимателя из реестра, после чего предъявить свои требования кредиторы уже не смогут.

Введение подобной процедуры, а именно непосредственного предупреждения о намерении исключить ИП из числа действующих субъектов малого бизнеса, обусловлено необходимостью напоминать индивидуальным предпринимателем об обязательствах, связанных с осуществлением их деятельности: уплата страховых взносов, налогов, сборов. При этом, как поясняет пресс-служба ФНС России, в случае принятия соответствующего решения предприниматель автоматически освобождается от необходимости предоставления любых видов отчетности.

Также налоговая служба поясняет относительно повторной постановки на учет в качестве индивидуального предпринимателя. Только по истечении трех лет с момента исключения субъекта из ЕГРИП у него появится возможность возобновить свою деятельность и приобрести статус ИП.

Отдельно пресс-служба ФНС России пояснила, что если предприниматель намерен продолжать свою деятельность, то об этом необходимо самостоятельно сообщить в налоговый орган, в противном случае будет рассматриваться вопрос о его исключении из ЕГРИП.

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