МинФин РФ вводит переходный период вывода дивидендов без налогов

После проведения многочисленных консультаций с представителя крупного бизнеса Министерство финансов РФ приняло решение о введении переходного периода ля вывода дивидендов без налогов за рубеж. В результате этих изменений иностранные компании, не ставшие налоговыми резидентами России, лишатся представленным им льгот уже в 2021 году.

Переходный период для выведения дивидендов предполагает срок в три года. Минфин РФ дает время до отмены, так называемого, «сквозного подхода», который позволял переводить дивиденды по налоговой ставке в 0%. Трехлетний период не предполагает полной отмены подобного привилегии, использовать данную льготу будет возможно, однако, потребуется выполнить ряд дополнительных условий. При этом министерство предлагало полностью прекратить действие «сквозного подхода» уже со следующего года, но было принято решение избежать настолько радикальных мер.

Когда речь идет о российских резидентах, как поясняет Минфин РФ, «сквозной подход» позволяет пропускать промежуточные офшорные звенья, встречающиеся между тем, кто перечисляет дивиденды и тем, кто конечном счете должен их получить. Подобные денежные операции облагаются налогом по нулевой ставке, вместо установленных законом 13%. Осевидно, что такой вариант неблагоприятно сказывается на налоговой системе, именно по этой причине Министерство финансов России опубликовало данный законопроект.

Консультация, которая была проведена с предпринимателями, смогла убедить Минфин РФ в отсрочке мер упразднения «Сквозного подхода». Ключевой аргумент представителей бизнеса заключался в необходимости подготовиться к грядущим изменениям. С этим Министерство финансов РФ было вынуждено согласиться, ввиду чего им и было принято решение ввести переходный налоговый режим. До 2023 года предприниматели должны подстроиться под новый порядок и учесть необходимость будущих расходов.

На сегодняшний день налоговая льгота «сквозной проход» требует от предпринимателей только наличие портфеля акции не меньше 50%, владение которым осуществляется от 180 дней и больше. При этом плательщик не должен являться резидентов стран, не осуществляющих сотрудничество с Россией по вопросам налогового контроля. Теперь же с учетом положение опубликованного законопроект Минфин РФ предлагает ужесточить условия.

Как поясняет Министерство финансов России, для компаний становится обязательным условия, согласно которому они стали резидентом посредством деофшоризации. Кроме того, не допускаются к применению льгот те предприятия, которые входят в черный список государств, также не осуществляющих сотрудничество с Российской Федерацией на уровне налогового контроля. Усиливаются и методы контроля. Резиденты должны сообщать о своих доходах в течение 180 дней.

Таким образом, по новым правилам льгота «сквозной проход» станет недоступна для некоторых компаний, а именно международных холдингов и резидентов из черного списка иностранных государств, уже в 2021 году. По последней оценке в зону риску попадают прежде чего российские резиденты, которые зарегистрированы на Кипре. Для них возможно увеличение налоговой ставки до 20%, а в случае, если не удастся достигнуть договоренности, компании отправятся в «черный список».

Подобное решение Минфина РФ следует рассматривать, как ужесточение мер по контролю над деятельностью налоговых резидентов страны. В ближайшие три года предпринимателям придется позаботиться о прозрачности и добросовестности своего бизнеса.