Министерство финансов РФ предложило обязать налоговые органы уведомлять компании о намерении остановить операции по счетам
В начале октября 2020 года министерство финансов РФ предложило обязать налоговые органы уведомлять компании о намерении остановить операции по счетам. Инициатива направлена на формирование сотрудничества между представителями бизнеса и ФНС.
Антон Силуанов, глава министерства. Предложил рассмотреть идею взаимодействия налоговой службы и компаний различных отраслей бизнеса посредством уведомления последних о возможности прекращения операций по открытым счетам.
Поправка будет внесена в Налоговый кодекс РФ и будет предусматривать обязанность, а не право ФНС предупреждать о намерении ограничить использование счетов из-за неуплаты налогов, взносов и даже не предоставления деклараций в определенный законом срок.
Чтобы сократить количество налоговых правонарушений, Министерство финансов РФ также предложило изменить условия подачи деклараций.
Речь идет об увеличении сроков с десяти о двадцати дней. Только по истечении трех недель налоговые органы смогут заблокировать счета компаний.
Представитель ведомства также поясняет, что на сегодняшний день. Если плательщик налогов не выполнил обязанность по предоставлению отчетности в срок, то он может лишиться своего права пользования счетами, причем предупреждения со стороны налоговых органов не будет.
Это отрицательно сказывается на деятельности компании, в том числе на попытке возместить ущерб или оплатить штраф.
По правилам, если нарушения устранены, то уведомить об этом должна уже сама компания, и течение одного дня ее счета разблокируют. За нарушение указанного срока проценты будут выплачиваться уже налоговой инспекцией.
Поправки, предложенные Минфином РФ, предусматривают улучшение условий для налогоплательщиков. Ситуация существенно изменится:
- Во-первых, срок подачи декларация увеличивается в два раза.
- Во-вторых, определен срок, в течение которого налоговая инспекция будет обязана уведомлять о решении, приостановить работу счетов.
Он составляет четырнадцать дней. Это позволит применить принцип сотрудничества, а не наказания при взаимодействии представителей различных отраслей бизнеса и налоговой службы.
Таким образом, интересы государства и предпринимательства встанут на один уровень. Бизнес-структуры окажутся простимулированы к соблюдению налоговых правил, а органы власти сократят практику применения наказаний в случае выявления нарушений.
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