a

WhatsApp

Instagram

Получить консультацию

8:00 - 19:00

Время работы фирмы ПН - ПТ.

+7 (995) 672-99-46

Получите бесплатную юридическую помощь

Instagram

WhatsApp

Позвонить

Получить консультацию
logo

+7 (995) 672-99-46

Получить консультацию
mobile logo
Меню
 
Юридические услуги для бизнеса - Шмелева и Партнеры > Новости права  > Министерство финансов РФ предложило обязать налоговые органы уведомлять компании о намерении остановить операции по счетам
15 Октябрь
0 Comments

Министерство финансов РФ предложило обязать налоговые органы уведомлять компании о намерении остановить операции по счетам

Автор: Юридическая фирма Шмелева и Партнеры
В категории: Новости права
Министерство финансов РФ предложило обязать налоговые органы уведомлять компании о намерении остановить операции по счетам
9 005

В начале октября 2020 года министерство финансов РФ предложило обязать налоговые органы уведомлять компании о намерении остановить операции по счетам. Инициатива направлена на формирование сотрудничества между представителями бизнеса и ФНС.

Антон Силуанов, глава министерства. Предложил рассмотреть идею взаимодействия налоговой службы и компаний различных отраслей бизнеса посредством уведомления последних о возможности прекращения операций по открытым счетам.

Поправка будет внесена в Налоговый кодекс РФ и будет предусматривать обязанность, а не право ФНС предупреждать о намерении ограничить использование счетов из-за неуплаты налогов, взносов и даже не предоставления деклараций в определенный законом срок.

Чтобы сократить количество налоговых правонарушений, Министерство финансов РФ также предложило изменить условия подачи деклараций.

Речь идет об увеличении сроков с десяти о двадцати дней. Только по истечении трех недель налоговые органы смогут заблокировать счета компаний.

Представитель ведомства также поясняет, что на сегодняшний день. Если плательщик налогов не выполнил обязанность по предоставлению отчетности в срок, то он может лишиться своего права пользования счетами, причем предупреждения со стороны налоговых органов не будет.

Это отрицательно сказывается на деятельности компании, в том числе на попытке возместить ущерб или оплатить штраф.

По правилам, если нарушения устранены, то уведомить об этом должна уже сама компания, и течение одного дня ее счета разблокируют. За нарушение указанного срока проценты будут выплачиваться уже налоговой инспекцией.

Поправки, предложенные Минфином РФ, предусматривают улучшение условий для налогоплательщиков. Ситуация существенно изменится:

  • Во-первых, срок подачи декларация увеличивается в два раза.
  • Во-вторых, определен срок, в течение которого налоговая инспекция будет обязана уведомлять о решении, приостановить работу счетов.
Он составляет четырнадцать дней. Это позволит применить принцип сотрудничества, а не наказания при взаимодействии представителей различных отраслей бизнеса и налоговой службы.

Таким образом, интересы государства и предпринимательства встанут на один уровень. Бизнес-структуры окажутся простимулированы к соблюдению налоговых правил, а органы власти сократят практику применения наказаний в случае выявления нарушений.

Автор публикации:

Юридическая помощь в Саратове
Юридическая фирма Шмелева и Партнеры
+7 (995) 672-99-46

Основное направление нашей деятельности — юридические услуги для бизнеса. За последние 5 лет, мы не проиграли ни одного дела. В нашем штате работают только опытные юристы — кандидаты и доктора юридических наук. Поэтому, мы можем давать 100% гарантии качества услуг и брать на себя финансовую ответственность за свои действия. Сотрудничая с нами, ваши риски = 0%.

Теги:

Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
Посмотреть все комментарии
error: Контент защищен от копирования!

Бесплатная консультация с юристом