Утверждены правила заключения соглашений о поощрении инвестиций

08 октября 2020 года премьер-министром утверждены правила заключения соглашений о поощрении инвестиций. Документ предусматривает подробное отражения механизма субсидирования крупных проектов инфраструктуры и его пояснение. Правительство РФ обещает перевести процесс заключения контрактов между государством и частными предприятиями в электронный режим.

Ранее в апреле 2020 года В.В. Путин подписал сразу три закона, направленных на поддержку и стимулирования инвестиционной деятельности.

Главная обязанность государства согласно этим нормативно-правовым актам – не ухудшить условия, представленные в стране для инвестиций и субсидирования.

Как поясняет Олег Ушаков, советник практики банковского и финансового права:

В случае соответствия проекта инвестирования установленным требованиям, у государства не должно быть возможности отказаться от такого соглашения.

Таким образом, принятые законы защищают капиталовложения и поощряют инвестиционные проекты, расширяя возможности частных предприятий.

Принятые премьер-министром правила в октябре 2020 года дают полное разъяснение всей процедуре заключения соглашений, определяют перечень необходимых документов, типовые форм контрактов, а также условия их расторжения и изменения.

От лица государства при подписании соглашений будет выступать Министерство экономического развития РФ. Изначально контракты будут оформляться в бумажном виде, но позже планируется перевести процедуру в электронный формат за счет единой информационной системы «Капиталовложения», которая станет, по мнению Правительства РФ, «инвестиционным навигатор» для частных предприятий.

Дополнительно, согласно установленным правилам, будут действовать компенсации для компаний, которые будут работать в рамках рассматриваемых соглашений.

Смысл такой меры поддержки в том, чтобы открыть часть расходов на энергетические, транспортные и иных системы, наличие которых необходимо для успешного старта и работы инвестиционного проекта. Условия такой поддержки конкретны.

Определяются сроки (от пяти до одиннадцати лет) и виды проектов которые могли бы попасть под компенсацию. Предоставлять подобное субсидирование от имени государства также будет Минэкономразвития РФ.