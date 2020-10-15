a

WhatsApp

Instagram

Получить консультацию

8:00 - 19:00

Время работы фирмы ПН - ПТ.

+7 (995) 672-99-46

Получите бесплатную юридическую помощь

Instagram

WhatsApp

Позвонить

Получить консультацию
logo

+7 (995) 672-99-46

Получить консультацию
mobile logo
Меню
 
Юридические услуги для бизнеса - Шмелева и Партнеры > Новости права  > Утверждены правила заключения соглашений о поощрении инвестиций
15 Октябрь
0 Comments

Утверждены правила заключения соглашений о поощрении инвестиций

Автор: Юридическая фирма Шмелева и Партнеры
В категории: Новости права
Утверждены правила заключения соглашений о поощрении инвестиций
2 120

08 октября 2020 года премьер-министром утверждены правила заключения соглашений о поощрении инвестиций. Документ предусматривает подробное отражения механизма субсидирования крупных проектов инфраструктуры и его пояснение. Правительство РФ обещает перевести процесс заключения контрактов между государством и частными предприятиями в электронный режим.

Ранее в апреле 2020 года В.В. Путин подписал сразу три закона, направленных на поддержку и стимулирования инвестиционной деятельности.

Главная обязанность государства согласно этим нормативно-правовым актам – не ухудшить условия, представленные в стране для инвестиций и субсидирования.

Как поясняет Олег Ушаков, советник практики банковского и финансового права:

В случае соответствия проекта инвестирования установленным требованиям, у государства не должно быть возможности отказаться от такого соглашения.

Таким образом, принятые законы защищают капиталовложения и поощряют инвестиционные проекты, расширяя возможности частных предприятий.

Принятые премьер-министром правила в октябре 2020 года дают полное разъяснение всей процедуре заключения соглашений, определяют перечень необходимых документов, типовые форм контрактов, а также условия их расторжения и изменения.

От лица государства при подписании соглашений будет выступать Министерство экономического развития РФ. Изначально контракты будут оформляться в бумажном виде, но позже планируется перевести процедуру в электронный формат за счет единой информационной системы «Капиталовложения», которая станет, по мнению Правительства РФ, «инвестиционным навигатор» для частных предприятий.

Дополнительно, согласно установленным правилам, будут действовать компенсации для компаний, которые будут работать в рамках рассматриваемых соглашений.

Смысл такой меры поддержки в том, чтобы открыть часть расходов на энергетические, транспортные и иных системы, наличие которых необходимо для успешного старта и работы инвестиционного проекта. Условия такой поддержки конкретны.

Определяются сроки (от пяти до одиннадцати лет) и виды проектов которые могли бы попасть под компенсацию. Предоставлять подобное субсидирование от имени государства также будет Минэкономразвития РФ.

Автор публикации:

Юридическая помощь в Саратове
Юридическая фирма Шмелева и Партнеры
+7 (995) 672-99-46

Основное направление нашей деятельности — юридические услуги для бизнеса. За последние 5 лет, мы не проиграли ни одного дела. В нашем штате работают только опытные юристы — кандидаты и доктора юридических наук. Поэтому, мы можем давать 100% гарантии качества услуг и брать на себя финансовую ответственность за свои действия. Сотрудничая с нами, ваши риски = 0%.

Теги:

Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
Посмотреть все комментарии
error: Контент защищен от копирования!

Бесплатная консультация с юристом