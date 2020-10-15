Основатель «СПИД-Инфо» арестован по факту мошенничества

Таганским районным судом Москвы основатель «СПИД-Инфо» арестован по факту мошенничества. Андрея Манна обвиняют в хищении денежных средств. По версии следствия деньги были получены за счет кредитов, которые оформляли на свое имя бывшие работники его компании.

Согласно определению Таганского районного суда Москвы Андрей Манн должен быть помещен под стражу на два месяца. Следствием было установлено, что основатель известного издания убедил, злоупотребляя доверием, а также путем обмана, нескольких человек, ранее работавших на него, оформить кредиты.

Ввиду чего мужчина обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ.

Андрей Манн, не скрывая своих намерений, требовал от коллег денег. Бывшие сотрудники издательства оформляли на себя кредиты под угрозой увольнения. Жертвами мошенника стали управляющий и директор издательства. Они оформили кредиты на свое имя, в результате чего общая сумма хищения составила более полумиллиарда рублей.

Более того, как сообщает бывший директор издательства, Андрей Манн потребовал от него не просто оформить кредит, но и выкупить квартиру, находящуюся в ипотеке, что мужчина и сделал. Несмотря на это, основатель издательства продолжал там жить.

По мнению специалистов, бывшие сотрудники сами виноваты в том, что ситуация сложилась подобным образом. Им не следовала поддаваться угрозам. Нужно было сразу сообщить о происходящей ситуации. Однако невежественность и некомпетентность работников издательства не снимает вины с ее основателя.

У Андрея Манна очень богатая история. Он занят в издательском бизнесе долгое время. Первый выпуск «СПИД-Инфо» вышел в свет еще в 1989 году. Изначально информация, которую представляли читателю, носила профилактический характер по поводу распространения СПИДА. После успешного старта Манн стал совладельцем крупного издания «Просвещение».

Он был задействован в работе крупных информационных технологий. И, несмотря на широкий спектр работы, постоянную занятость и относительный успех, в итоге мужчина был признан несостоятельным в 2019 году. Таким образом, уже длительное время Манн с трудом удерживался на плаву. Мотивы мошеннических действий очевидны. По мнению юристов, избежать тюремного заключения не получится.