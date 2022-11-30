Защита интеллектуальной собственности в суде и в досудебном порядке. Помощь юристов

Защита интеллектуальной собственности состоит из двух юридических институтов. Во-первых, институт собственности на результаты интеллектуальной деятельности. Гражданский кодекс понимает его как правовую охрану, а не как классическую триаду правомочий владения, использования и распоряжения вещью.

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Защита интеллектуальной собственности и охранные нормы

Охрана – это совокупность правовых норм, которые обеспечивают соблюдение законного порядка отношений в сфере осуществления прав на результаты интеллектуального труда. Охранительные нормы составляют основу законодательной базы данной отрасли права. Их основным источником являются:

Конституция РФ в части закрепления общих положений;

часть 4 Гражданского Кодекса РФ.

Далее по значимости идут международные конвенции и соглашения. Их значение объясняется тем, что Россия при разработке законодательной базы данной отрасли пошла по пути присоединения к единому международному правовому полю. Эти документы вошли в качестве источника норм в российскую систему права.

Следующая ступень — законы и подзаконные отраслевые правовые акты. Постановления Правительства РФ значительно восполняют пробелы в нормативной регламентации деятельности ведомств, реализующих охрану прав в профильной сфере. Для примера можно указать Федеральный закон РФ от 30.12.2008 № 316-ФЗ «О патентных поверенных», Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности».

Защитные нормы права интеллектуальной собственности

Второй институт – это нормы, регулирующие действия правообладателя в случае нарушения его правомочий. Меры защиты обеспечивают:

устранение препятствий для нормальной реализации правомочия;

восстановление нарушенного права;

возмещение ущерба, понесенного правообладателем.

Источником этих правовых норм выступают прежде всего Гражданский Кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс. Сюда же относятся процессуальные документы, регулирующие порядок действий при осуществлении защиты результатов интеллектуального труда – Гражданский Процессуальный и Арбитражный Процессуальный кодексы РФ.

Объекты интеллектуальной собственности

Гражданский кодекс указывает, что защита интеллектуальной собственности распространяется на два вида объектов:

результаты личного интеллектуального труда — объекты авторского права;

средства индивидуализации юридического лица – промышленная интеллектуальная собственность.

Подробное перечисление объектов приведено в ст. 1225 ГК РФ. К категории авторских прав следует относить произведения науки и искусства, исполнение любых результатов творческой деятельности, фонограммы, а также их вещание в эфире теле- и радиостанций. Также закон причисляет сюда и созданные компьютерные программы.

Чтобы защитить авторские права на творческие произведения, нужно предпринять ряд шагов. Автор должен:

закрепить свое право на используемое имя;

установить правомочия на созданный продукт;

доказать уникальность своего продукта;

определить, кто может вносить изменения в продукт;

обосновать свое право на обнародование продукта для общего пользования.

Категория промышленной собственности более обширна. Она включает не только нормы, закрепляющие результат труда, но и правила создания и использования полученных объектов. ГК РФ относит сюда:

Вещественные результаты труда – изобретения, созданные модели и промышленные образцы, достижения селекции. Для установления защиты интеллектуальной собственности на эти объекты необходимо получить патент. Средства индивидуализации юридического лица – фирменное наименование, коммерческое обозначение; обозначение места происхождения товара, географическое указание; товарный знак и знак обслуживания. Применение мер защиты в отношении этих объекты возможно только после прохождения процедуры официальной регистрации желаемых данных. Уникальные производственные технологии «ноу-хау», которые защищаются получением патента.

Права юридических лиц на интеллектуальную собственность возникают только после обязательной регистрации в уполномоченных органах.

Как осуществляется защита интеллектуальной собственности?

Если нарушаются правомочия, то начинает работать механизм защиты прав в сфере интеллектуальной собственности. Он включает в себя:

материальные способы защиты права – определение и выбор той отрасли права, нормы которой смогут реализовать защитные меры в случае конкретного нарушения;

процессуальные способы – выбор порядка действий, который следует совершить, чтобы защитить нарушенное право на результат интеллектуальной деятельности.

Материальные способы

Обеспечение защиты прав на результаты интеллектуального труда предусмотрено нормами Гражданского кодекса, Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного Кодекса.

Защита интеллектуальной собственности в административном порядке

Нормы данной отрасли содержатся в Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП). Их применение наиболее упрощено по сравнению с остальными отраслями законодательства, поскольку подразумевает не состязательный, а односторонний порядок реализации.

Ответственность по нормам КоАП наступает в случае совершения следующих правонарушений:

нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав (ст. 7.12 КоАП РФ);

нарушение установленного порядка патентования объектов промышленной собственности в иностранных государствах (ст. 7.28 КоАП РФ);

незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ и услуг (ст. 14.10 КоАП РФ);

недобросовестная конкуренция в отношении или с использованием интеллектуальной собственности (ст. 14.33 КоАП РФ).

В качестве санкций Кодекс предусматривает наложение штрафа и проведение конфискаций любых материалов, являющихся объектом или инструментом нарушения права. Привлекательность административных санкций, как и самого порядка защиты, состоит в быстроте и простоте их практической реализации.

Защита интеллектуальной собственности в гражданско-правовом порядке

Гражданский кодекс предусматривает различные способы защиты в зависимости от того, какой именно вид правомочий был нарушен.

При несоблюдении прав, неотделимых от личности автора и не подлежащих на этом основании передаче для использования третьим лицам, применяются следующие способы защиты:

признание автора единственных носителем спорного правомочия;

возврат сторон спора в положение, существовавшее до факта нарушения;

пресечение действий, препятствующих или угрожающих нормальной реализации права;

компенсация причиненного нарушением морального вреда;

публикация решения суда о допущенном нарушении.

Исключительные права автора продукта творческой деятельности подлежат абсолютной защите. Это означает, что они обеспечиваются законом вне зависимости от наличия вины нарушителя и вне зависимости от факта причинения ущерба правообладателю.

В качестве санкций гражданско-правовой порядок защиты прав на объекты творческого труда использует:

меры по восстановлению нарушенного права;

взыскание компенсации.

Требования о защите личных неимущественных (исключительных) прав не имеют срока давности

Защита интеллектуальной собственности в уголовном порядке

Уголовный закон применяется в этой сфере в том случае, если тяжесть и общественная опасность совершенного правонарушения велики. Последствия деяния не должны позволять устранить их в административном или гражданско-правом порядке. Под защиту УК РФ попадают:

по ст. 146 УК РФ — объекты авторских и смежных прав;

по ст. 147 УК РФ — объекты патентных прав;

по ст. 180 УК РФ — товарные знаки и знаки обслуживания, наименование места происхождения товара.

Чтобы реализовать защиту в уголовном порядке, правообладателю придется обратиться в следственные органы с заявлением о привлечении нарушителя к уголовной ответственности. Это состязательный процесс защиты права, обусловленный тяжестью наказаний, налагаемых на нарушителя нормами уголовного права. Необходимо отметить, что в качестве наказаний применяются исключительно те меры, которые зафиксированы в статьях УК РФ.

Процессуальные способы

В зависимости от того, через какие правовые институты применяются защитные механизмы, выделяют внесудебный и судебный способы.

Внесудебный способ заключается в предварительном установлении и закреплении права на какой-либо объект интеллектуальной собственности.

Самый первая мера защиты – заключение трудового договора или договора гражданско-правового характера, на основании которого выполняются работы в сфере интеллектуального труда. Это отделяет конечный продукт от его создателя, для того, чтобы организация получила право распоряжаться итоговым результатом работы по своему усмотрению.

После того, как продукт создан и поступил в распоряжение компании, право интеллектуальной собственности возникает и подлежит защите путем получения патента. Патент – это официальный документ, который обеспечивает автору или собственнику объекта исключительное право на его использование. Его можно получить следующим образом:

Отправить заявку в профильное федеральное ведомство, которым является Роспатент Заявка проходит экспертную проверку на уникальность и оригинальность Роспатент изучает все предоставленные документы относительно предложенных изобретений, технологий, и в течение 12 месяце принимает решение выдать патент либо отказать в выдаче В случае принятия положительного решения Роспатент выдает свидетельство о регистрации права сроком на 10 лет.

Если права, гарантированные патентом, нарушаются, то их нужно защищать уже одним из предложенных способов – в административном, гражданско-правовом или уголовном порядке. В этом случае процесс становится судебным.

Защита интеллектуальной собственности в суде

Применение норм, защищающих правомочия в сфере интеллектуальной собственности, начинается с попытки урегулировать вопрос в добровольном порядке. Это делается путем ведения переговоров и составления официальной претензии.

Если не удается достигнуть устной договоренности о решении спора, то по закону необходимо выставить претензию. Собственник направляет нарушителю уведомление о произведённом нарушении и выставляет определенные требования по их устранению.

Нарушитель может удовлетворить полученные требования, а может от них отказаться. Отказ и выступает формальным поводом для инициирования судебного порядка защиты обладателя прав.

Судебные функции выполняют:

Суды общей юрисдикции – по делам об установлении авторских и защите патентных прав. Арбитражные суды, в том числе специализированный Суд по интеллектуальным правам – по делам о спорах юридических лиц о незаконном коммерческом использовании чужих результатов интеллектуального труда. Верховный суд РФ в качестве высшей кассационной инстанции.

Подача иска

Исковое заявление подается в письменной форме с соблюдение требований, перечисленных в ст.125 АПК РФ. В нем обязательно указывается:

наименование суда, куда подаётся иск;

адресные и банковские реквизиты сторон (истца и ответчика);

требования истца к ответчику с обоснованием и ссылками на нормативно-правовые акты;

цена иска;

подтверждение соблюдения досудебного порядка;

опись приложенных документов.

Составленное заявление с пакетом необходимых документов направляется в канцелярию выбранного суда. Сделать это может лично истец либо его представитель по доверенности. В том случае, если иск направляется в Суд по интеллектуальным правам, его можно разместить непосредственно на сайте суда. Также доступен вариант подачи искового заявления через электронную систему «Мой арбитр».

Необходимые документы

Ст. 126 АПК РФ требует приложить к исковому заявлению определённый пакет документов для судебного разбирательства:

уведомление о вручении иска ответчику с отметкой о его принятии;

квитанция об уплате госпошлины;

доказательства фактов нарушения прав истца;

свидетельства, подтверждающие юридический статус истца и его учредительные документы;

доказательства соблюдения истцом претензионного порядка, а также возможные свидетельства действий, направленных на примирение сторон;

копии определения суда об установлении гарантий имущественных интересов истца до предъявления иска.

Все вопросы составления исковых заявлений лучше доверить юристу-профессионалу.

Защита интеллектуальной собственности и юридическая помощь

Главные функции, которые лежат на плечах юристов, определяются сравнительной молодостью законодательства в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Слабое регулирование многих видов правоотношений требует глубоких специальных знаний, чтобы правильно разобраться в вопросе.

Чем может помочь юрист по защите прав интеллектуальной собственности:

Правильно определить объект спора, предмет иска, и на этой основе выбрать судебную инстанцию, в которую следует обращаться за защитой нарушенного права. Иск, поданный с нарушением подсудности дела, суд не примет к рассмотрению. Правильно составить исковое заявление и определить требования истца. Представлять интересы истца на всех этапах рассмотрения иска в суде. Выступать в судебных заседаниях, представлять собственные доказательства и оспаривать доказательства стороны ответчика. В случае отрицательного решения суда – приносить апелляционные и кассационные жалобы.

Юрист сможет правильно направить действия потерпевшей стороны, чтобы она не лишилась возможности защитить свое нарушенное право интеллектуальной собственности. Данная отрасль законодательства имеет множество правовых пробелов. Действия юриста могут стать ключевыми в процессе применении мер защиты объектов интеллектуальных прав.

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