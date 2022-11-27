Статья 314 ГК РФ — как определить срок исполнения обязательств?

Когда две стороны согласовывают условия, они стараются предупредить и минимизировать все возможные спорные ситуации. Однако на раннем этапе зачастую невозможно увидеть все потенциальные проблемы и исключить их. Особенно это относится к срокам по строительным и подрядным договорам, а также по поставке. Вопрос времени регулирует 314 статья Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Что это за закон и как определить срок выполнения данных обязательств, подробно рассмотрим в статье.

О чем говорит статья 314 ГК РФ?

Эта статья Гражданского Кодекса России содержит всего 2 пункта. В первом говорится об обязательствах, сроки исполнения которых можно определить. К примеру, человек подписал договор, что в течение 30 суток он вернет потребительский кредит. Здесь срок конкретный – 30 дней. И это обязательство человек обязан выполнить в течение указанного срока или в последний день, но никак не позже.

Второй пункт говорит об обязательствах, для которых время исполнения определяется моментом востребования. В таком случае человек должен будет выполнить обязанности в течение 7 суток со дня предъявления требования о его выполнении. Казалось бы, должно быть все просто: если в договоре не прописаны дедлайны, то максимальный срок выполнения обязательств составляет 7 суток. Но это не совсем так.

Какие изменения произошли в 2016 году?

В 2016 году произошли изменения в ст. 314 ГК РФ, а конкретно изменили 2 пункт. Если срок реализации своих обязанностей не указан конкретно, то они должны быть исполнены в разумный срок – это формулировка до 2016 года. Ключевыми словами являются: «Разумный срок». Сейчас же закон определяет максимальный срок — 7 суток, если иное не предусмотрено законом или не вытекает из существа обязанностей.

То есть в 2016 году разумный срок, казалось бы, приравняли к 7 дням. То есть человек в таком случае обязан будет выполнить свои обязательства в течение недели. Однако во 2 пункте статьи 314 есть важная приписка: «Если иное не предусмотрено законом или не вытекает из существа обязанностей». То есть разумный срок не всегда равен 7 дням. Это определяют для каждой конкретной ситуации.

Что такое разумный срок и и где он встречается?

Разумный срок – это период времени, устанавливаемый судебным органом, за который сторона должна выполнить свои обязательства. Разумный он по той причине, что дается время, за которое реально выполнить то, что прописано в договоре. К примеру, если человек подписал договор о поставке чего-либо из Владивостока в Москву и не прописал сроки, то за неделю выполнить свои обязательства он вряд ли сможет.

Поэтому в таких случаях суд определяет дедлайны реализации договора. Термин «Разумный срок» встречается и в других статьях Законодательства России:

ст. 345 ГК РФ – про поврежденный предмет залога;

ст. 367 ГК РФ – о переводе долга по поручительству;

ст. 386 ГК РФ – о возражениях должника перед кредитором;

ст. 399 ГК РФ – о переводе требования лицу с субсидиарной ответственностью;

ст. 415 ГК РФ – о прощении долга;

ст. 157.1 ГК РФ – о согласии третьего лица на сделку в случае необходимости;

ст. 386 ГК РФ – о времени нахождения недостатков проданного товара.

Вообще, практически вся 30 глава Гражданского Кодекса России состоит из «Разумных сроков», но без какой-либо конкретики. При этом ГК РФ не содержит конкретных правил, как определить срок исполнения обязательств. Однако этот термин встречается в ГПК, АПК и УПК и в этих документах прописаны хоть какие-то правила определения сроков. Именно по этим инструкциям и работают.

Как определить срок исполнения обязательств по правилам статьи 314 ГК РФ?

Сейчас поговорим о случаях, когда стороны заранее не прописали конкретные сроки выполнения своих обязательств. Из-за этого часто возникают претензии друг к другу.

Казалось бы, во втором пункте статьи указано время в размере одной недели. Однако не стоит забывать про ту самую приписку в этом же пункте: «Если иное не предусмотрено законом или не вытекает из существа обязанностей». То есть срок исполнения обязательств не всегда равен 7 дням. Но как тогда определить? Это делает арбитражный суд, учитывая все обстоятельства дела.

Приведем несколько примеров, когда суд определял разумный срок после 2016 года:

конфликтная ситуация о поставках – суд счел срок в 45 суток разумным ( постановление от 17 июля 2019 года );

); спорная ситуация об устранении недостатков – суд счел срок в 6 суток разумным (постановление суда от 17 июля 2018 года);

спорная ситуация в условиях лизинговых отношениях – суд счел срок в 615 суток разумным ( постановление от 04 апреля 2019 года ).

Как показывает практика, суд может устанавливать разумный срок как меньше 7 суток, так и гораздо больше. Чтобы избежать этих проблем в будущем, во всех своих договорах прописывайте конкретные сроки выполнения обязательств. При чем не только своих, но и второй стороны тоже. Тогда вы точно будете знать дедлайн, до которого нужно успеть выполнить свои обязательства.

Как суд определяет разумный срок?

Ситуация происходит следующим образом. Обе стороны подают документы в суд, чтобы по закону разрешить спорную ситуацию. Конечно же, каждая из сторон приводит какие-либо факты, доказательство и что-либо еще, чтобы подтвердить правоту своей позиции.

Суд внимательно изучает все обстоятельства дела. Его финальное решение зависит от :

характера обязательств сторон перед друг другом;

взаимоотношений участников конфликта;

условий оказывающих влияние на своевременную реализацию обязанностей;

других значащих обстоятельств.

То есть суд будет отталкиваться от каждой конкретной ситуации и определять индивидуальные для каждого дела разумные сроки. Если не хотите заниматься судебными разбирательствами, то с самого начала обсудите и пропишите в договоре дедлайны выполнения обязательств для обоих сторон. Это будет гораздо проще, чем потом разбираться через суд.

Резюмируя

В статье рассмотрели, как определить срок исполнения обязательств по правилам статьи 314 ГК РФ. Лучше всего это сделать еще на этапе обсуждения условий сотрудничества. При чем проговорить не устно, а составить договор. Если же дедлайны не были определены и стороны никак не могут прийти к соглашению, то суд будет устанавливать разумный срок выполнения обязательств. Он зависит от конкретной ситуации.

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