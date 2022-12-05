Изменения в законодательстве 2022-2023 года для бизнеса

Изменения в законодательстве оказывают существенное влияние на ведение бизнеса и стратегию управления. Рассмотрим, какие новшества для предпринимателей приняты в 2022 году, а какие вступят в силу в новом, 2023 году.

Изменения в законодательстве по налогам

Главной налоговой новостью можно назвать введение единого налогового счета (ЕНС). Принятие закона состоялось 29 июня 2022 года, а с первого июля 2022 года законопроект № 4670-8 тестируется бизнесом на добровольно основе. С 1 января 2023 года исполнение данного закона обязательно для исполнения ИП и юридическими лицами.

Такое изменение законодательства с 2023 года избавит предпринимателей от необходимости сбора десятков платежных документов. Теперь средства просто будут вноситься на счет, а налоговая служба займется их распределениям. Списание средств проводится в три этапа.

Возможные недоимки. Оплата текущих налогов и сборов. Штрафы и пени (если есть).

Расчеты по всем видам налогов будут производиться до 28 числа того месяца, который следует за кварталом.

Внимание: изменены также сроки уплаты страховых взносов сотрудников организаций. Согласно ст. 55-а законопроекта, с начала 2023 года данный вид отчислений будет производиться до 28 числа.

Налоговые послабления

Некоторые последние изменения в законодательстве можно назвать приятными бонусами для бизнеса. В первую очередь, это касается налогообложения имущества. С 1.01.2023 предоставляется возможность применить налоговый вычет, согласно статье 382.1 НК. Также с 2023 года есть возможность закрепить кадастровую стоимость недвижимости по состоянию на 1.01.2022 для расчета налога в будущем.

Изменения в российском законодательстве коснутся и транспортного налога. Теперь отменены повышающие коэффициенты, если стоимость принадлежащего компании легкового автомобиля не превышает 10 млн. р.

Внимание: отменено обложение налогом дохода, полученного с прибыли, полученной в результате списания долга иностранным кредитором.

Изменения в законодательстве изменили способ учета курсовых разниц. С 2022 по 2024 годы положительные курсовые разницы определяются датой исполнения обязательств или их прекращения. В отношении отрицательных курсовых разниц такие же правила будут действовать с 2023 по 2024 гг.

Начиная с 1 июля 2022 года, на гостиницы и другие объекты сферы туризма распространяется нулевая ставка НДС. Срок действия закона – 5 лет. Для действующих объектов льгота начинается с момента подписания закона. Те же, кто только открывается, могут пользоваться нововведением с момента открытия в течение 5 лет.

Изменения в законодательстве в целях поддержки бизнеса

Запущенная правительством в 2022 годы масштабная программа по поддержке малого и среднего предпринимательства содержит в себе несколько важных пунктов. Изменения в законодательстве пролонгировали некоторые из этих проектов и в наступающем 2023 году.

Кредитные каникулы для МСП

Во время кредитных каникул, срок действия которых продлен до 31 марта 20234 года, представители МСП (малого и среднего предпринимательства) имеют возможность изменить порядок оплаты кредита.

Уменьшить размер ежемесячного платежа. Взять отсрочку оплаты кредита на полгода. Заказать реструктуризацию долга.

Кредитные послабления доступны для всех представителей МСП или физического лица, имеющего кредит или ипотеку в банке. Обращаться в банк необходимо до 31 декабря 2023 г.

Важно: с 28 сентября 2022 года изменения в законодательстве коснулись мобилизованных граждан, контрактников и добровольцев. Они имеют право приостановить выплату по кредитам до окончания несения военной службы. Закон распространяется и на членов семей таких военнослужащих.

Льготное кредитование

Правительство РФ, Центробанк и Корпорация МПС разработала 3 программы кредитования малых и средних субъектов предпринимательства 2023 год.

Объединенная программа льготного кредитования для МПС

Данная программа предназначена для получения кредитов от 2,5% до 4% с целью модернизации производства, закупку оборудования и капремонта. Воспользоваться льготой могут предприятия, занимающиеся перерабатывающим производством, логистикой и гостиничной деятельностью.

Программа была принята в 2022 году, а внесение изменений в законодательство продлевает срок действия еще на 3 года. Кредит предоставляется сроком на 10 лет, льгота же распространяется только на первые 5 лет.

Программа стимулирования кредитования

Данная программа позволяет получить субъектам МСП от 3 миллионов до 1 миллиарда рублей в качестве кредита на целевое использование. Средства выдаются на такие цели, как:

строительство, модернизация и закупка основных средств производства;

приобретение сырья, выплата зарплаты и другие хозяйственные нужды;

рефинансирование выданных ранее кредитов.

Возможно предоставление кредита и на другие цели развития, но размером до 50 миллионов руб.

Справка: Кредитная ставка по этой программе не может быть выше ключевой ставки.

Льготный кредит от 30.12.2018

Данное постановление за номером 1764 также продлено на 2023 год. Оно касается предоставления субсидий из госбюджета как компенсация недополученных доходов организациями по кредитам, предоставленным в период с 2019 по 2024 гг.

По этой программе заемщику предоставляется возможность взять кредит под 8,5% годовых. Срок предоставления кредита зависит от цели займа.

Мораторий на проверки малого бизнеса

Изменения законодательства в 2022 году упростят жизнь малых и средних предприятий в 2023. Правительство РФ внесла ряд поправок, регламентирующих проведение плановых проверок небольших компаний. До конца 2023 года вводится мораторий на их проверки.

Исключение составят только те компании, на которые в последние 3 года выписывались штрафы, были нарекания или жалобы. Особенно, если выявленные нарушения так и не были устранены. Также возможны внеплановые проверки. Как правило, такие мероприятия проводятся по причине жалоб сотрудников или сторонних лиц.

Изменения в законодательстве не касаются и некоторых компаний, специфика деятельности которых классифицируется как рискованная или опасная. Сюда же входят малые и средние предприятия, использующие в своей деятельности гидротехнические сооружения II класса.

У различных надзорных ведомств существует свои критерии по определению опасности. Это могут быть экологические риски, безопасность сотрудников и другие. Также компания может попасть в список регулярных проверок в связи с лицензионными нарушениями.

Справка: в категорию высокого риска чаще входят крупные предприятия, у мелких и средних компаний такой статус встречается значительно реже.

Изменения в законодательстве 2022-2023 года — позитив для бизнеса

Среди того, какие законы приняты, и какие изменения законодательства ждут отечественных предпринимателей, можно отметить несколько позитивных моментов.

В случае форс-мажорных обстоятельств, в сфере госзакупок разрешается изменять пункты контрактов. Они могут касаться сроков исполнения, цены и количества товара. Правило действует до начала 2025 года.

В договор о госзакупках разрешено не включать пункт об исполнении контракта и предоставлении гарантий.

Изменения законодательства предусматривают в 2023 году упрощенную выдачу лицензий. Теперь упрощенный формат распространяется на 185 видов разрешающих документов.

В течение всего 2023 года компаниям разрешено заявлять стоимость чистых размеров меньше объема уставного капитала. При условии, что организация не собирается перейти в процедуру ликвидации или понизить уставной капитал.

Кроме того, для срочных правовых вопросов создана горячая линия, куда можно позвонить и получить исчерпывающий ответ.

На законодательном уровне обеспечена поддержка IT-сферы. Сюда входят такие меры:

налоговые льготы;

поддержка грантов;

льготное кредитование;

упрощенный вариант трудоустройства иностранных специалистов;

освобождение госконтроля на срок до 3 лет;

отсрочка сотрудникам компаний от призыва в армию;

выделение средств на материальное обеспечение сотрудников.

По большей части изменения в законодательстве идут на благо отечественному бизнесу. В данный момент рассматривается еще несколько законопроектов, связанных с предпринимательской деятельностью разного уровня.

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