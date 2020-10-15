Изменения законодательства, действующие с октября 2020 года

Государственная дума РФ приняла изменения законодательства, действующие с октября 2020 года. Насчитывается около десятка поправок, которые затронут, как представителей бизнеса, так и граждан. Они коснутся вопросов налогообложения, снятия части упрощенных мер, введенных при пандемии, авторских прав, страховых взносов, а также социальной и медицинской сферы.

Непосредственно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесены три основных изменения законодательства:

Новый порядок зачета налоговой переплаты (поправка в ФЗ № 325-ФЗ от 29.09.2019 г.).

Ранее правила предусматривали, что переплата по налогам может быть зачтена только по тому же виду обязательного платежа (федеральный, региональный и местный).

Согласно нововведениям излишне уплаченные суммы по федеральному виду можно будет зачесть в счет регионального или местного. Сюда относят также штрафы и пени.

Для бизнесменов такая мера выступит средством снижения процессов «зависания» денег в бюджете.

Особенно выигрывают те организации, которые участвуют в государственных закупках и постоянно контролируют положительные показатели сальдо. Для ФНС России новый порядок зачета налогов позволит повысить собираемость штрафов и пеней.

Введение обязательной маркировки товаров (поправка в Постановлении № 1953, 1957 от 31.12.2019 г.).

Согласно изменениям маркировка должна быть поставлена на духах, туалетной воде, фотовспышках, фотоаппаратах, лампах-вспышках.

Продавцы и посредники данной категории товаров должны приобрести соответствующее оборудование, распродать немаркированный товар до 30 сентября 2021 года и применить новые условия ко всем товарам, которые были ввезены до 01 октября 2020 года, но реализовываются после указанной даты, в срок до 31 октября 2020 года.

Усиление контроля над деятельностью ломбардов и микрофинансовых организаций (поправка в ФЗ № 196-ФЗ от 13.07.2020 г.).

Если данная категория компаний не соблюдает установленные предписания, а также не дает возможности проверять деятельность надзорным органам, то Центробанк России с 12 октября 2020 года получит возможность ограничивать их работу.

Существует огромное количество компаний осуществляющих микрофинансовую деятельность, а также ломбардов. Смысл поправки в том, что такие организации должны в своих офисах размещать информацию о взысканиях, которые на них накладываются.

Кроме того, ломбардом будут признаваться только те субъекты, которые зарегистрировались в госреестре. Реализация имущества, признанного невостребованным и имеющим цену свыше 300 000 рублей, будет доступна только путем проведения открытых торгов. Вводятся ограничения по сумме займа, которая не должна превышать стоимости заложенной вещи.

Ряд других поправок в законодательство, начинающих действовать с октября 2020 года, затрагиваются физических лиц. Существенных изменений в процессе реализации предпринимательской деятельности принято не было.