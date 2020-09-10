ЦБ РФ отсрочил реформу саморегулирования организаций на финансовом рынке

Стало известно, что Центральным банком РФ принято решение отсрочить реформу саморегулирования организаций на финансовом рынке. При речь идет непосредственно о кредитных компаниях. Это поможет снизить недобросовестную практику организаций на финансовой арене.

Прежде чем проводить реформирование и менять существующий порядок работы саморегулируемых организаций, как поясняет представитель Центробанка России, необходимо проработать систему контроля над ними. Требуется повышение качества и эффективности средств воздействия на СРО. Особое внимание следует уделять участникам саморегулируемых организаций, чья деятельность может нарушать слаженную работу на финансовом рынке ввиду своей недобросовестности.

Руководство Центрального банка РФ впервые пришло к выводу о необходимости отложить проведение реформы после обсуждения доклада «Саморегулирование на российском финансовом рынке. Анализ эффективности и вопросы совершенствования существующей модели».

В частности, на обсуждении было принято решение отложить вопрос о введении системы саморегулируемых организаций для кредитных компаний. Именно эти субъекты финансовой деятельности нередко осуществляют свою работу с нарушением правил продажи своих продуктов и услуг населению. Отсюда возникает необходимость сформировать ряд изменений в порядок и условия работы кредитных организаций, а также санкционных мер в случае недобросовестной деятельности, и внести законопроект с такими поправками в Государственную думу РФ.

Только после изменений действующего законодательства Центробанк РФ готов рассматривать возможность формирования саморегулируемых кредитных организаций. При этом регуляторы СРО поддерживают идею превенции в вопросе контроля над такими компаниями. Это позволит предотвратить нарушения еще на первоначальных этапах работы. И в первую очередь, это должно пойти на пользу интересам не самих организаций, а потребителям банковских услуг, в частности, когда речь идет о представителя малого, среднего и даже крупного предпринимательства.

Еще один важный момент – снижение нагрузки СРО в вопросе проведения проверок. Центральный банк РФ нацелен на упразднение дублирующихся полномочий, то есть речь идет о функциях контроля над банками и иными организациями при соблюдении ими требований законодательства. Исключение станут лишь некоторые сегменты рынка, например, микрофинансирование.

Говоря о реформирование, которое все же должно будет состояться, но в другие сроки, важно отметить необходимость введение принципа этического и добросовестного поведения участников финансового рынка. Для этого стандарты для СРО будут включать типичные положения этики, обязательные для всех участников.

Также встает вопрос о расширение финансирование саморегулируемых организаций, поскольку их бюджет формируется на сданный момент только за счет членских взносов. Участники рынка определяются несколько возможных вариантов решения этой проблемы: реализация программы повешения квалификации, консалтинг, оказание услуг по разработке внутренних документов для участников СРО и прочие.

Центральный банк РФ не оставляет без внимания вопрос об обеспечении саморегулируемых организаций ресурсами. Для этого потребуется ввести средства мониторинга величины и структуры доходов и расходов СРО. Именно и позволит определить требования к ресурсной обеспеченности организации. Чем ниже показатели, тем больше шансов получить поддержку Центробанк РФ.

Таким образом, на сегодняшний день Центральный банк РФ приостановил работу по реформированию саморегулируемого финансового рынка, что может повлечь на улучшение системы СРО, в том числе, среди кредитных компаний, так и ухудшить ситуацию.