Артем Маневич привлечен судом к субсидиарной ответственности

Артем Маневич – бизнесмен из Санкт-Петербурга был привлечен судом к субсидиарной ответственности по долгам собственной компании Общества с ограниченной ответственностью «ВысокиеЭнергоСтроительныеТехнологии» (ООО «ВЭСТ»). Информация о принятом решении стала доступна еще в конце июля 2020 года.

Субсидиарная ответственность представляет собой право принудительного взыскание задолженности с другого обязанного субъекта отношений, если сам должник не в состоянии выплатить денежные средства. Именно таким лицом в данном случае выступает ООО «ВЭСТ». В случае с данной компанией речь может идти о взыскании крупной суммы около 845 миллионов рублей.

Сам Артем Маневич относительно разбирательства не дает развернутых комментариев, ссылаясь на высокую занятость. Однако его позиция была определена четко. Бизнесмен не считает прин6ятое решение справедливым, понимает, что это только первая инстанция, и впереди их ждет апелляция. Таким образом, Маневич продемонстрировал несогласие с вынесенным актом, очевидно, не желая выплачивать почти миллиард рублей в качестве субъекта субсидиарной ответственности.

Артем Маневич является совладельцем не одной компании, которые в итоге приходят либо к банкротству, либо к ликвидации. Питерский бизнесмен выступал одним из участников Государственной Корпорации «Город». Также ему принадлежало 70% холдинговой компании «Эра», которая в итоге начала достраивать объекты, с которыми были серьезные проблемы. В итоге компания пришла к решению о ликвидации, процесс которой длиться с декабря 2019 года. Фактически Артем Маневич потерял право владения и этой компанией.

Также в отношении Артема Маневича и сразу двух его организаций, ООО «ВЭСТ» и ООО «ВЭСТ-КАПИТАЛ» была инициирована процедура банкротства со стороны публичного акционерного общества Сбербанк. Данный процесс также «ударит по карману» недобросовестному бизнесмену, поскольку каждый из трех исков банка имеет цены около 490 миллионов рублей.

Можно предположить, что апелляционная инстанция не поможет Артему Маневичу избежать потери большей части доходов его организаций. Если все инициированные в отношении него гражданские суды закончатся не пользу питерского бизнесмена, ему придется заплатить больше двух миллиардов рублей.