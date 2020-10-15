Арбитражный суд оставил без изменений решение об отказе в удовлетворении иска в отношении дочерней компании «Газпрома»
В Западно-Сибирском округе Арбитражный суд оставил без изменений решения об отказе в удовлетворении иска в отношении дочерней компании «Газпрома». ОАО «Томскгазпром» отказалось поставлять газ обществу «Ситэк», из-за чего выступило ответчиком, и чуть было не покрыло убытки в 1 миллиард рублей.
ООО «Ситэк» предложило дочерней компании «Газпрома» заключить контракт на поставку газа. ОАО «Томскгазпром» отказало в этом, из-за чего подверглось проверки со стороны антимонопольной службы.
В результате организация пошла на уступки и подписала контракт, но этого контрагенту оказалось недостаточно. ООО «Ситэк» подало иск на ОАО «Томскгазпром» с требованием возместить убытки, которые понесло общество за период отсутствия газа. Однако, несмотря на разногласия по поводу поставки топлива, которые не скрывались, суд посчитал такой иск несостоятельным.
Конфликт возник еще в 2016 году, когда дочерняя компания «Газпрома» отказалась напрямую продавать газ. В результате рассмотрения жалобы ФАС РФ, было принято решение о необоснованности отказа, поскольку он нарушил закон о конкуренции.
ОАО «Томскгазпром» было вынуждено заключить контракт на поставку топлива, однако, ни о каких убытках речи не шло. Ответчик считался нарушившим исключительно правила конкуренции.
ООО «Ситэк» объясняет свое требования о возмещении убытков тем, что общество было вынуждено закупать газ у других компаний, в том числе у тех, кому газ поставляет непосредственно ОАО «Томскгазпром».
Таким образом, затраты на приобретение товара были завышены по вине «дочки» «Газпрома». Размер ущерба был посчитан путем определения разницы между ценой за газ у других компаний и стоимостью топлива у ОАО «Томскгазпром».
В итоге размер убытков составил 1 миллиард рублей.
Судья Арбитражного суда Томской области признал иск ООО «Ситэк» необоснованным, поскольку причинно-следственная связь не была доказана. Доводы о возможных убытков ввиду смены поставщиков оказались неубедительными.
Апелляционная инстанция также оставила решение об отказе в удовлетворении требований в силе. Кассационное рассмотрение дела, состоявшееся осенью 2020 года, не выявило причин для отмены решений предыдущих инстанций, также оставив все без изменений.
В итоге ООО «Ситэк» не смогло добиться возмещения убытков, которые, по их мнению, возникли из-за отказа ОАО «Томскгазпром» заключить контракт поставки.
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