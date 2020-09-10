Министерство финансов РФ предложило втрое снизить пороги для входа в режим налогового мониторинга

В целях стабилизации работы большинства российских компаний Министерство финансов РФ предложило втрое снизить пороги для входа в режим налогового мониторинга. Подобная инициативе предполагает внесение поправок в Налоговый кодекс РФ. Предлагается понизить требования непосредственно к годовому обороту и активам организаций, которые могут стать потенциальным участником системы.

Налоговый мониторинг предполагает, что компании организуют доступ ФНС РФ к сведениям собственного налогового и бухгалтерского учета в режиме реального времени, то есть обеспечивают абсолютную прозрачность своей работы. При этом взамен бизнесмены получают возможность избежать налоговых проверок. На сегодняшний день в подобном режиме свою деятельность осуществляют такие крупные компании, как «Аэрофлот», «Роснефть», «Ростех».

Вход в систему налогового мониторинга предполагает соблюдения компаниями ряда требований, а именно оборот и активы организации должны составлять не менее 3 миллиардов рублей, не допускается наличие задолженностей перед ФНС России, во все бюджеты должна быть перечислена определенная сумма денег – не менее 300 миллионов рублей.

Налоговая служба выступает за расширение данной системы мониторинга, тем самым поддерживая инициативу Минфина РФ. Со стороны ФНС России идея упрощения требований к потенциальным участникам такой системы поступила еще в 2019 году, но по необъяснимым причинам осталась без должного рассмотрения.

Говоря о снижение порогов входа в систему налогового мониторинга втрое, Министерство финансов РФ предлагает установить новые требования, существенно их смягчив. Речь идет о следующем: годовой оборот и активы компаний должен теперь доходить только до 1 миллиарда рублей, а сумма налогов во все бюджеты до 100 миллионов рублей. Условие об отсутствии задолженностей, разумеется, остается без изменений.

Сниженные пороги позволят огромному количеству компаний перейти на систему налогового мониторинга. Однако по сообщению пресс-службы Минфина РФ не следует ожидать такого прилива организаций, поскольку к реализации подобного режима контроля над деятельностью со стороны ФНС России на сто процентов готовы, как показывает практика, только крупные компания. Субъекты малого и среднего бизнеса технически не способны обеспечить отражение информации по налоговому и бухгалтерскому учету и организовать передачу данных в онлайн.

Таким образом, освоение нововведение будет происходить постепенно, не создавая чрезмерной нагрузки на налоговые органы. Более того, компании не обязаны переходить на подобную систему, соответственно, у них будет достаточно времени для подготовки всего необходимого. Ввиду этого не стоит ожидать негативных последствий и вреда для бизнеса от предложенных Минфином РФ поправок.