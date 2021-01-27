Как восстановить срок на подачу апелляционной жалобы? Основания для восстановления сроков

Восстановить срок на подачу апелляционной жалобы можно, но при соблюдении некоторых условий. Практика обжалования актов по экономическим спорам между бизнесменами нередко требует восстановить срок на подачу апелляционной жалобы. В статье рассмотрим, как восстановить срок на подачу апелляционной жалобы, если срок был пропущен.

Процесс разбирательства затягивается, по итогу выносится решение. Однако, стороны не сразу готовы, а в некоторых случаях просто не могут своевременно обратиться в соответствующую инстанцию.

Процессуальное законодательство при этом предполагает строгие правила на этот счет, соблюдение которых обязательно. Нарушение АПК РФ практически всегда влечет серьезные последствия. Тот же принцип действует с периодом подачи жалобы в суд. Разрешается восстановить срок на подачу апелляционной жалобы, но с соблюдением установленных требований.

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Как восстановить срок на подачу апелляционной жалобы — общие положения об обжаловании решений арбитражных судов

Согласно ст. 259 АПК РФ устанавливается единый срок для подачи апелляционной жалобы, который составляет один месяц.

По истечении указанного периода времени решение суда вступит в силу. Если пропустить указанный срок, то апелляция будет уже невозможна и заявителю потребуется прибегнуть к более сложным процедурам. Ввиду этого возникает вопрос, можно ли восстановить срок на подачу апелляционной жалобы, если срок пропущен?

АПК РФ в статье 117 предусматривает право участника спора восстановить сроки обжалования решения арбитражного суда, при этом определяя существенные условия реализации данного процесса.

Всегда нужно помнить о причинах опоздания, которые должны быть уважительными. Кроме того, обязательно соблюдается порядок действий и подается ходатайство о восстановлении срока на подачу апелляции .

Суд должен принять решение о восстановлении срока. Но, что даже при правильной подаче ходатайства можно получить отрицательное решение по данному вопросу.

Особенность процесса в том, что совместно с ходатайством о восстановлении срока должны быть поданы и иные документы, необходимые для обжалования. Например:

апелляционная жалоба;

приложения к ходатайству (основания для восстановления срока);

доказательства, которые подтверждают основания для восстановления срока;

иные документы.

Направлять заявление о восстановлении срока нужно именно в тот суд, который рассматривал ваше дело по существу. В нем и будет рассматриваться апелляционная жалоба.

Подавать заявления в другие суды не следует. На практике бывают случаи, когда заявители считают работу суда некорректной и направляют запросы в другие суды. Это бесполезное занятие.

Если суд примет решение отказать в восстановлении сроков, то определение, устанавливающее данный факт, также можно будет обжаловать в соответствующем порядке.

Заявитель имеет право до последнего отстаивать свое право на апелляцию, но только в том случае, если причины опоздания признаны уважительными.

Причины нарушения сроков подачи апелляционной жалобы

Практика арбитражного процесса знает множество случаев, после которых предпринимателю требуется восстановить срок подачи апелляционной жалобы в суд. Причины такового положения дел разнообразны. Именно их установление и оценка важны при решении рассматриваемой проблемы.

Как показывает практика наиболее частая причина пропуска времени для апелляционного обжалования – халатное отношение к делу, причем как со стороны заявителя, так и со стороны ответчика.

Стороны могут своевременно не уведомить о своих намерениях, отложить жалобу на некоторый период, ошибочно считая, что времени у них много.

Такая причина не является уважительной. Возможность восстановить срок на подачу апелляционной жалобы есть, но уже при помощи квалифицированного юриста, который имеет большой опыт ведения дел в арбитражном процессе.

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Еще одна распространенная причина – несвоевременное ознакомление с материалами дела. Правда на сегодняшний день данное основание не всегда считается уважительным, даже если юрист сильно загружен.

Чтобы восстановить срок на подачу апелляционной жалобы по этой причине, нужно доказать, что никакой возможности изучить материалы не было.

Сделать это непросто, поскольку теперь органы власти ведут не только бумажные архивы, но вносят все сведения в электронную систему, доступную для физических и юридических лиц.

Также нередко встречаются случаи, когда у компании проблемы в организационном плане, трудности с осуществлением деятельности и даже привлечением юристов.

Все эти обстоятельства могут быть оценены судом, при рассмотрении вопроса, можно ли восстановить апелляционный срок конкретному лицу или нет.

Какие необходимы основания, чтобы восстановить срок на подачу апелляционной жалобы?

Можно ли восстановить срок подачи апелляционной жалобы конкретному предпринимателю определяется также за счет наличия оснований проведения такой процедуры. При этом законодатель в АПК РФ не устанавливает четкого перечня таких условий.

По факту, правовой акт не обязывает суд восстанавливать нарушенные сроки, только если он сам не посчитает представленные обстоятельства допустимыми. Поэтому, вы не можете просто попросить восстановить срок. Вы имеете на это право, но доказательства необходимости восстановления вам придется предоставить

Поскольку условия восстановления упущенного времени для апелляции носят субъективный характер, то и судебная практика по данным вопросам неоднородна. Нет четко сложившегося мнения среди судей, какие основания обязывают удовлетворить ходатайства, а какие, напротив, отклонить.

Например, компания заявила о восстановлении срока, ссылаясь на то, что истец не был уведомлен о ходе процесса и вынесенном решении. Из материалов дела следовало, что эти факты недостоверны и противоречивы. Итог — суд ходатайство отклонил.

В другой ситуации, напротив, подобную жалобу организации-истца удовлетворили, посчитав, что отсутствие сведений (независимо по каким причинам) о вердикте по делу – основание для восстановления права на обжалование.

Несмотря на большое количество противоречий и неточностей, за многие годы сложился условный перечень оснований, по которым возможно восстановить срок обжалования.

Основания для восстановления срока, исходя из судебной практики:

Нарушение порядка уведомления сторон процесса о его начале.

Суд обязан отправлять извещения ответчикам и истцам о дате, месте и времени разбирательства. Уведомляться стороны, а именно ответчик должен за пятнадцать дней до заседания.

Если нарушить этот срок, тем самым лишив сторону спора на обжалование, то отказать в восстановление упущенного на апелляцию времени будет уже нельзя.

Несвоевременное вынесение или размещение судебного акта.

Нередко уполномоченный орган нарушает сроки составления полного текста решения, либо с опозданием направляет его копии сторонам.

Также отсутствие данного акта в электронном виде может стать основанием для восстановления срока, поскольку будет доказана невозможность лица изучить документ и своевременно направить жалобу.

Ошибки в содержании судебных актов.

Например, неправильно указанные даты, сведения о сторонах, наименования компаний, реквизиты и иные сведения служат причиной опоздания с апелляцией и восстановлением срока на нее.

Виноват в таких упущениях обычно сотрудник суда, отвечающий за составление и направление определений и решений.

Неверно установленный срок обжалования.

В своих решениях, а также в ходе заседания председательствующий озвучивает право и порядок обжалования акта. Если при предоставлении такой информации будет допущена ошибка, то сторона спора обосновано может потребовать восстановления срока апелляции.

Личные обстоятельства

В случае с организациями, ситуации, вытекающие из их деятельности и не позволяющие своевременно обратиться в апелляционную инстанцию. Но они должны соответствовать формулировке «Обстоятельства непреодолимой силы». Например: пандемия, природный катаклизм и т.д.

Также возможно установление иных уважительных причин, не позволяющих вовремя обратиться в суд. Например, к такой причине можно отнести смерть близкого родственника. Это не является обстоятельством непреодолимой силы, но судья может пойти на некоторые уступки.

Закон этого не запрещает, но и не обязывает уполномоченное лицо восстановить срок на подачу апелляционной жалобы.

Когда нельзя восстановить срок на подачу апелляционной жалобы?

Не каждое стечение обстоятельств может позволить восстановить срок на подачу апелляционной жалобы. Также условно определяются причины, которые не будут расценены судом, как уважительные.

Относят к ним следующее:

отсутствие юриста в штате юридического лица;

нахождение руководства компании в отпуске или командировке;

перестановка кадров в организации, иные изменения внутренней работы;

загруженность юриста компании;

отсутствие факта уведомления заявителя, если тот просто не получал заказное письмо и срок его хранения истек ;

; нарушение подведомственности, то есть потеря времени из-за неправильно выбранного органа для осуществления обжалования;

ходатайство не включает в себя разъяснение причин пропуска срока апелляции;

не совершение заявителем каких-либо процессуальных действий, если именно в их отношении и пропущен срок.

Также причиной отказа в большинстве случаев служит истечение срока восстановления, то есть факт подачи ходатайства спустя полгода.

Как восстановить срок на подачу апелляционной жалобы — порядок действий

Отвечая на вопрос, как восстановить пропущенный апелляционный срок, следует обратиться в первую очередь к общим положениям АПК РФ, установленным статьей 117.

Лучше всего, чтобы восстановить срок на подачу апелляционной жалобы, компании привлечь юриста, специализирующегося на арбитражном процессе и ведении соответствующих дел непосредственно в судебном заседании.

Обратиться к юристу

Вся процедура восстановления апелляционного срока включает в себя несколько этапов, которые начинаются с самостоятельных действий заявителя и заканчиваются определением судебного органа. Относят сюда следующие стадии:

Составление ходатайства.

Первоначальный этап, предполагающий подробное изложение причин, по которым был пропущен процессуальный срок. Необходимо указать все обстоятельства, а также сослаться на какие-либо доказательства и факты.

Ниже будет приведена ссылка на скачивание образца Ходатайства о восстановлении срока подачи апелляционной жалобы.

Подготовка документов.

Здесь речь идет о формировании приложения к ходатайству. В него должны входить сведения, подтверждающие направление уведомления ответчику о намерении восстановить срок для подачи апелляционной жалобы. Также потребуется подготовить непосредственно сам документ по обжалованию.

Смысл в том, что жалоба направляется совместно с ходатайством о восстановлении срока, и если оно будет удовлетворено, то ее примут к работе и рассмотрят в установленном законом порядке.

Направление документов.

Передать документы в арбитражный суд можно несколькими способами. Поскольку речь идет о юридических лицах, то от них действуют представители по доверенности или на основании иного документа учредителей.

Этот человек может самостоятельно посетить судебный орган и передать в канцелярию документы, что гарантирует прием и регистрацию сведений в этот же день, а можно направить бумаги почтой заказным письмом с уведомлением.

В этом случае потребует подождать некоторое время, дата приема документов будет днем их поступление в суд. Подавать ходатайство можно в течении полугода.

Принятие и рассмотрения обращения юридического лица.

После поступления документов в арбитражный суд, по ним принимается решение. На рассмотрение ходатайства отводится пять рабочих дней. Если документы соответствуют установленным требованиям, то суд переходит к принятию решения.

Участие в судебном заседании.

Многие заявители пытаются решить, как восстановить апелляционный срок, не посещая суд. Именно так процесс и происходит. Согласно ст. 117 АПК РФ пятидневное рассмотрение ходатайства не предполагает извещение лиц о данной процедуре.

Суд самостоятельно принимает решения, а после дает свои разъяснения. Исключения могут быть установлены только законом. В некоторых ситуациях заявителю, либо юристу, что наиболее предпочтительно, нужно будет явиться и принять участие в заседании. Однако на практике в большинстве случаев этого не требуется.

Решение по ходатайству.

По итогу рассмотрения обращения суд выносит определение об удовлетворении или отказе в восстановлении срока. Данный акт также может быть обжалован заинтересованным лицом. Направление определений заявителю осуществляется не позднее одного дня с момента их вынесения.

Если ходатайство в итоге было удовлетворено, то суд рассматривает вопрос принятия непосредственно апелляционной жалобы.

В этом случае, при назначении заседаний участие сторон либо их представителей необходимо. Будут проводиться полноценные разбирательства с изучением всех материалов дела и рассмотрением их по существу.

Как оформить ходатайство о восстановление апелляционного срока?

Вы можете скачать образец ходатайства о восстановлении срока с нашего сайта: Ходатайство о восстановлении пропущенного срока при подачи апелляционной жалобы

Чтобы восстановить срок подачи апелляционной жалобы, в первую очередь, нужно грамотно составить текст ходатайства. Самостоятельно этого лучше не делать. Юридическим лицам, в принципе, на протяжении всего процесса следует обращаться к юристам, специализирующимся на данном вопросе.

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В соответствии с положениями процессуального законодательства, ходатайство должно иметь определенную структуру и включать в себя ряд сведений, необходимых для принятия документа.

Относят сюда следующее:

Шапка документа.

Она размещается верхнем правом углу и включает в себя сведения о заявителе, истце и ответчике (в большинстве случаев заявитель – одна из сторон спора).

Указывается информация о наименование сторон спора, их адреса, контактные данные, ИНН, ОГРН и иные реквизиты юридических лиц.

Также обязательно обозначение судебного органа, в который направляется ходатайство, а после будет подана и апелляционная жалоба. (Арбитражный апелляционный суд соответствующего региона).

Обязательно указание номера дела, по которому планируется процесс обжалования.

Оглавление документа.

Обязательно перед изложением основного текста необходимо обозначить какого рода подается обращение – Ходатайство о восстановлении пропущенного срока при подаче апелляционной жалобы.

Основная часть.

Нет строгих требований к формулировкам и изложению обстоятельств обращения. Однако для грамотного формирования документа следует усвоить несколько правил:

Сначала нужно обозначить обстоятельства, ввиду которых ходатайство вообще направляется. Указывается, когда и каким судом было вынесено решение, и каков по нему вердикт. Обозначается, кто не согласен с решением, но пропустил срок для подачи жалобы. Это может быть одна из сторон или иное заинтересованное лицо. Указываются причины, по котором до конкретного время лицо не направило жалобу в апелляцию. Все это необходимо расписать максимально подробно. Необходимо дать ссылку на статьи закона, которые позволяют просить восстановления срока (ст. 117, 259 АПК РФ).

Заключение.

Заявитель должен обозначить, что он хочет от суда в данной ситуации. Требование будет звучать конкретно – прошу восстановить срок на подучу апелляционной жалобы и принять ее к рассмотрению.

Никаких дополнительных вопросов разрешать посредством рассматриваемого ходатайства нельзя.

Приложение к ходатайству.

Здесь необходимо перечислить документы, прилагаемые совместно с ходатайством. Сюда включают:

Апелляционную жалобу, Документы, подтверждающие уважительность причин пропуска срока ее подачи, Сведения, отражающие факт уведомления второй стороны спора о намерении восстановить период обжалования и т.д.

Завершается ходатайство подписью представителя юридического лица (директора или иного руководителя). Либо по доверенность указывается соответствующий человек, в большинстве случаев юрист компании. Также обозначается дата составления документа.

Оформление ходатайства о восстановлении пропущенного срока при подачи апелляционной жалобы особенно важный этап. Нередко обращение остается нерассмотренным или возвращается при его несоответствии требованиям закона.

Чтобы грамотно составить документ и восстановить срок на подачу апелляционной жалобы, достаточно привлечь грамотного юриста, имеющего опыт не только в оформления ходатайств, но и ведения всего процесса.

Что делать, если получен отказ в восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы?

Как и при рассмотрении любого обращения, суд, решая вопрос восстановления срока обжалования, может отказать в удовлетворении требований. В данном случае причины этому оказываются различными.

Поскольку отсутствует единая практика и установленный законом перечень оснований отклонения обращения, ситуация полностью зависит от мнения и оценки судьи.

Добиться положительного решение всегда можно только при условии ошибки судебного органа, из-за которого компания упустила возможность обратиться с жалобой.

В остальных ситуациях потребуется серьезно постараться, чтобы убедить председательствующего в уважительности обозначенных причин пропуска.

Даже если несмотря на соблюдение установленной процедуры и представлении оснований, восстановить срок на подачу апелляционной жалобы не удалось, то нужно учесть некоторые рекомендации, чтобы исправить ситуацию в свою пользу:

Частная жалоба.

Определение об отказе в восстановлении процессуального срока является судебным актом, который может подлежать обжалованию. В данном случае подается частная жалоба.

Она направляется в тот же уполномоченный орган и рассматривается в общем порядке. Проигнорировать подобное обращение суд не может.

Частная жалоба – еще один способ заявить свою позицию и попытаться доказать ее обоснованность. Совместно с этим документом повторно нужно подать и ходатайство о восстановлении срока.

Только юристы.

Обязательно для разрешения подобной проблемы нужно привлекать арбитражных юристов. Юрист может находиться в штате, либо привлекаться со стороны, что лучше, поскольку это позволяет найти того, чья работа сосредоточена на арбитражном процессе. Арбитражный юрист подготовит нужное обоснование позиции, изложенной в ходатайстве, что сам заявитель может сделать не всегда.

Обратиться к юристу

Если следовать этим рекомендациям, то можно оспорить определения суда и восстановления срока апелляции. Это позволит добиться правды и получить возможность отменить решение суда, из-за которого, в принципе, возникла необходимость обращения в апелляционную инстанцию.

Таким образом, восстановить срок на подачу апелляционной жалобы можно только при наличии веских причин, уважительность которых оценивается судом.

Важно соблюсти требования к процедуре, подготовив всю документацию и составить ходатайство. Главное помнить, что даже в случае отказа возможно добиться своего, оспаривая раз за разом решение суда.

Однако, в таком деле придется воспользоваться помощью опытных юристов. Специалист всегда знает, как и что нужно представить суду для победы в конкретном деле.