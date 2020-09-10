Отмена транспортного налога Госдумой РФ — на этот раз все серьезно?

По инициативе члена думского комитета по контролю и регламенту Андрея Барышева в Государственную думу РФ внесен законопроект об отмене транспортного налога. Основным аргументом сторонников этих изменений выступает его низкая собираемость, кроме того, даже президент Владимир Путин не раз высказывал инициативу отмены данного налога, поскольку выпадающие доходы можно компенсировать акцизами на топливо.

Предложенный проект федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в связи с отменой транспортного налога» предусматривает упразднение действующего транспортного налога, выступающего региональным обязательным платежом.

Как упоминалось выше, президент России также выступал за подобную инициативу, что стало ключевым моментом в принятии решение о внесении законопроект. Основная идея – покрыть и распределить расходы, которые направлены на дорожную инфраструктуру. Поскольку действует система акцизов на топливо, то все доходы, которые выпадут, если рассматриваемая мера окажется принятой, покроются за счет них.

Таким образом, отмена транспортного налога не повлечет существенное ущерба для региональных бюджетов.

Также, по словам депутата, отмена транспортного налога послужит значительной поддержкой для предпринимателей, которые ввиду ситуации с пандемией стали реже пользоваться транспортными средства. Упразднение обязательного платежа станет одной из мер по стабилизации положения отдельных субъектов бизнеса, а также всей экономической ситуации.

Барышев также делает ставку на то, что предприниматели станут отдавать предпочтение более экологичными средствам передвижения, тем более политика государства направлено именно на это. Множество госпрограмм, закупка топлива, введение акциз и т.д.

Законопроект № 1010832-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в связи с отменой транспортного налога» является не первой инициативой по отмене транспортного налога. Аналогичное предложение поступало в думу со стороны членов фракции «Справедливая Россия» еще в 2018 и 2019 годах.

Тогда причиной такого решения послужила низкая собираемость налога, которая не достигала и 50 %. В 2016 году поддержку этого вопроса оказал Минтранс РФ. Таким образом, большинство ведомств и объединений выступают за принятия Федерального закона, предполагающие изменение положений Налоговой кодекса РФ в части транспортного налога.