Топ-менеджера крупнейшего банка «ТРАСТ» задержали за мошенничество
По ходатайству следственных органов топ-менеджера крупнейшего банка «ТРАСТ» задержали за мошенничество. Речь идет о Михаиле Хабарове, он выступает исполнительным директором крупного банка «ТРАСТ». После проведения допроса и ряда следственных мероприятий, он был признан подозреваемым. Мужчина обвинили в мошенничестве. По решению суда М. Хабаров был заключен под стражу.
Сведения об аресте бизнесмена были подтверждены его адвокатом, Владимиром Слащевым. Пресненский суд рассматривал вопрос о заключении Хабарова под стражу.<br />
Ходатайствовало об этом следствие, у которого есть основания полагать, что именно исполнительный директор банка «Траст» совершил хищение в особо крупном размере.
Обвинение поступило со стороны крупного бывшего партнера М. Хабарова – Богатикова, который утверждает, что исполнительный директор банка совершил хищение посредством мошеннических действий в размере 900 миллионов рублей. После поступления данной информации в следственные органы у топ-менеджера в квартире были проведены обыски. Найдены деньги или нет, остается неизвестно.
Адвокат Хабарова по данному поводу высказывается однозначно:
Несмотря на принятия жестких мер, а именно заключения топ-менеджера под стражу, нет никаких точных подтверждений того, то именно он совершил данное преступления.<br />
Обвинения со стороны Богатикова Слащев назвал голословными и не имеющими никакой достоверности. При этом следственные органы, напротив, посчитала сообщение о данном преступлении оправданными.
Более того, результаты обысков пока неизвестны, но есть причины думать, что именно итоги проведения такого следственного мероприятия и стали причиной подачи ходатайства об аресте Хабарова.
Руководство банка «Траст» в свою очередь никаких существенных комментариев не дает. Единственное, что он попытается гарантировать, как сообщает пресс-служба компании, это прозрачность и объективность расследования.
Банк готов оказывать максимальное содействие следствию. Относительно виновности или невиновности Михаила Хабарова в хищение денежных средств пресс-служба компании никаких комментариев не дает.
Однако наличие определения суда о применение такой меры пресечения, как заключение под стражу, заставляет думать о реальной причастности топ-менеджера банка к пропаже денег.
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