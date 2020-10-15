Топ-менеджера крупнейшего банка «ТРАСТ» задержали за мошенничество

По ходатайству следственных органов топ-менеджера крупнейшего банка «ТРАСТ» задержали за мошенничество. Речь идет о Михаиле Хабарове, он выступает исполнительным директором крупного банка «ТРАСТ». После проведения допроса и ряда следственных мероприятий, он был признан подозреваемым. Мужчина обвинили в мошенничестве. По решению суда М. Хабаров был заключен под стражу.

Сведения об аресте бизнесмена были подтверждены его адвокатом, Владимиром Слащевым. Пресненский суд рассматривал вопрос о заключении Хабарова под стражу.<br />

Ходатайствовало об этом следствие, у которого есть основания полагать, что именно исполнительный директор банка «Траст» совершил хищение в особо крупном размере.

Обвинение поступило со стороны крупного бывшего партнера М. Хабарова – Богатикова, который утверждает, что исполнительный директор банка совершил хищение посредством мошеннических действий в размере 900 миллионов рублей. После поступления данной информации в следственные органы у топ-менеджера в квартире были проведены обыски. Найдены деньги или нет, остается неизвестно.

Адвокат Хабарова по данному поводу высказывается однозначно:

Несмотря на принятия жестких мер, а именно заключения топ-менеджера под стражу, нет никаких точных подтверждений того, то именно он совершил данное преступления.<br />

Обвинения со стороны Богатикова Слащев назвал голословными и не имеющими никакой достоверности. При этом следственные органы, напротив, посчитала сообщение о данном преступлении оправданными.

Более того, результаты обысков пока неизвестны, но есть причины думать, что именно итоги проведения такого следственного мероприятия и стали причиной подачи ходатайства об аресте Хабарова.

Руководство банка «Траст» в свою очередь никаких существенных комментариев не дает. Единственное, что он попытается гарантировать, как сообщает пресс-служба компании, это прозрачность и объективность расследования.

Банк готов оказывать максимальное содействие следствию. Относительно виновности или невиновности Михаила Хабарова в хищение денежных средств пресс-служба компании никаких комментариев не дает.

Однако наличие определения суда о применение такой меры пресечения, как заключение под стражу, заставляет думать о реальной причастности топ-менеджера банка к пропаже денег.