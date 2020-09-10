Сохранение взносов для ИП в 2021 году

Рассмотрена возможность сохранения размеров страховых взносов для ИП в 2021 году

Министерством финансов РФ была рассмотрена возможность сохранения размеров страховых взносов для ИП в 2021 году. Экономика страны на данном этапе требует постепенно восстановления, что возможно только при наличии комфортных условий для представителей не только крупного бизнеса, но и субъектов малого и среднего предпринимательства. По мнению министра финансов России Антона Силуанова, сохранение страховых взносов – это один из способов достичь поставленной цели.

Министерством финансов России был внесен законопроект в Правительство РФ, который предусматривает сохранение установленных в 2020 году фиксированных страховых взносов для субъектов индивидуального предпринимательства.

Смысл в том, чтобы избежать индексации обязательных выплат, не повышая их. Речь идет непосредственно о взносах в фонды медицинского и пенсионного страхования. Иных выплат, перечисление которых является обязанность предпринимателей, законопроект не касается.

Как сообщает министр финансов России А. Силуанов, вред экономике, который был нанесен пандемией, возможно устранить только путем создания комфортных условий для ведения бизнеса Это позволит восстановить экономическую ситуацию, стабилизировать ее и вывести на прежний уровень. Сохранение фиксированных взносов для ИП – одна из многих мер, призванная выполнить поставленную задачу.

Согласно представленному законопроекту индексация страховых взносов приостанавливается только на период 2021 года, дальнейшее увеличение выплат будет осуществлено в 2022 году, но на суммы ниже, чем было предусмотрено ранее. Подобное решение также считается одной их необходимых мер по стабилизации экономики.

Принцип увеличения выплат будет зависеть от их вида. Страховые взносы планируют повышать с учетом роста среднемесячного фонда оплаты труда работников, и больше не брать за основу расчета пропорциональный рост предельной величины материальной базы, установленный для сотрудников. В случае взносов на медицинское обязательное страхования индексаций планируется согласно уровню инфляции.

Таким образом, в 2021 году страховые взносы составят 32 448 рублей 00 копеек, в 2022 году их размер будет увеличен дом 34 445 рублей 00 копеек, в 2023 году – 36 723 рубля 00 копеек. Взносы на обязательное медицинское страхование, соответственно, составят 8 426 рублей 00 копеек, 8 766 рублей 00 копеек и 9 119 рублей 00 копеек.

Подобные меры положительно скажутся на предпринимательстве в целом, помогут бизнесменам стабилизировать свое финансовое положение после строгих ограничений, веденных из-за пандемии.