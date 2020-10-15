Отмена обязательного аудита для непубличных акционерных обществ

В рамках процесса изменения надзорных мероприятий в отношении юридических лиц, Минэкономразвития РФ выдвинуло идею отмены обязательного аудита для непубличных акционерных обществ. По мнению ведомства, данная мера поможет существенно снизить издержки бизнеса.

Смысл поправок, представленных Министерством экономического развития России в том, чтобы исключить обязательный аудит из проверочных мероприятий, направленных на непубличные акционерные общества, когда речь идет о бухгалтерской и иной финансовой отчетности.

Как сообщает одно из изданий, законопроект уже был направлен на согласование в Министерство финансов РФ и Центральный Банк России.

По идее министерства непубличные акционерные общества могут самостоятельно принимать решение об отказе от обязательных аудиторских мероприятий, которые носят ежегодный общий характер.

При этом важно понимать, что согласно поправкам такая возможность распространяется исключительно на непубличные АО, поскольку их совладельцем не является государство. ПАО по-прежнему будут обязаны проводить аудит финансовой отчетности в соответствии с установленным порядком.

Основной идеей таких поправок выступает стремление оптимизации работы небольших акционерных обществ. Такой позиции придерживается непосредственно заместителя министра Ильи Торосова. Данная мера снизит издержки, которые несет бизнес в ходе проведения ежегодного аудита финансовой отчетности.

Еще в 2019 году непубличным АО было предложено отказаться от обязательного аудита. Вопрос рассматривался на Петербургском международном экономическом форуме.

Эта тема поднялась ввиду введения в 2014 году аудита, как обязательного ежегодного мероприятия, которое должно быть направлено на все акционерные общества. Однако целесообразность и продуктивность такой меры в полной мере оценена не была.

Елена Курицына, директор Департамента корпоративных отношений Центробанка РФ, поясняет, что после нововведений законодатель просто «забыл», исключив слово «открытые» акционерные общества, добавить «публичные» АО. Если бы этот момент был оговорен сразу, то сейчас не возникло бы необходимости решать вопрос обязательности аудита для небольших обществ. Само по себе изменение системы акционерных обществ, упра0здненеия понятий «открытое» и «закрытое» АО и привело к данной проблеме.

Таким образом, Минэкономразвития РФ выступило инициатором изменения этой системы, чтобы избавить небольшие АО, у которых нулевой оборот, минимальный уставной капитал или даже один акционер, от обязанности проведения ежегодного аудита. Поправка полностью направлена на поддержку интересов акционеров, защиту их деятельности и финансов.