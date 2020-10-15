Половина решений ФАС были отменены из-за отсутствия доказательств

Эксперты выявили, что половина решений ФАС были отменены ввиду отсутствия доказательства совершения правонарушения. Начиная с 2018 года, статистика складывается таким образом, что дела о доминировании и конкуренции на рынке остаются недоработанными.

Российские суды вынесли примерно 771 решение по факту нарушения закона о защите конкуренции. Все дела были инициированы компаниями, не желающими мириться с сомнительными решениям ФАС.

Согласно исследованию статистики, 40% дел завершились отменой решений антимонопольной службы. Данные об итогах разбирательств находятся в открытом доступе и были опубликованы в бюллетене статистики членом экспертного совета Вадимом Новиковым.

Когда необходимо разрешить вопрос о правонарушениях в сфере конкуренции и доминирования на рынке, суды склонны принимать сторону ФАС. Однако у экспертов складывается мнение, что антимонопольная служба работает на количество возбужденных дел, а не на их результат.

Нередко возникает много сомнений относительно достоверности представленных обвинений. Доказательств недостаточно, с чем и должен разбираться суд, который в шести из десяти случаев примет сторону государственного органа.

Специфика дел, инициируемых антимонопольной службой такова, что большинство ситуаций не требуют прямых доказательств. Именно в этих случаях возникают «неназванные», по мнению В. Новикова, нарушения.

Тогда антимонопольный процесс тянется долгое время, и когда в судебном разбирательстве нужно принять чью-либо сторону, суд трактует все сомнения в пользу ФАС. Именно так складывается практика на сегодняшний день.

Для большинства компаний подобная ситуация губительна. Сложно доказуемых дел в этой области нет. Возможность возбуждать дела без указания конкретных нарушений дает антимонопольной службе неограниченные полномочия.

Как замечает директор института повышения конкуренции А. Ульянов, антимонопольная служба продвигается вперед по пути наименьшего сопротивления. В некоторых ситуациях нет смысла пытаться доказать свою правоту.

Многие эксперты напрямую заявляют, что ФАС работает без ограничения полномочий, не обращая внимания на необходимость установления событий правонарушения, его доказывания.

В этом основная проблема сложившейся ситуации, несмотря на то, что сама антимонопольная служба считает показатель 40% существенным в практике по защите конкуренции.

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