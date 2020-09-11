Налоговая служба запустит новый реестр для представителей малого и среднего бизнеса уже до конца года

В целях систематизации получателей государственной поддержки в сфере предпринимательства, налоговая служба запустит новый реестр для представителей малого и среднего бизнеса уже до конца года. Основной этап его создания завершен. ФНС России преследует своей целью упорядочить перечень субъектов, претендующих на льготы, субсидирования и прочие меры государственной помощи.

По сообщению ведомства, первая попытка размещение сведений о предпринимателях будет осуществлена уже 20 декабря 2020 года. Организации, которые выступают не получателями поддержки, а ее источниками, смогут до 05 декабря 2020 года сообщить сведения обо всех мерах поддержки, которые ими были оказаны за последние два года, а именно с 01 января 2019 года по 01 декабря 2020 года, для внесения таковых в новый реестр.

Начало предоставления информации запланировано на 01 октября 2020 года. Таким образом у организаций будет месяц на то, чтобы собрать сведения и направить их в реестр. делать это, по сообщению ведомства, можно будет несколькими способами, которые компании выбирают сами:

использовать сервис единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся законными получателями мер государственной поддержки, посредством ручного ввода данных, либо загрузки файлов формата EXCEL или XML;

воспользоваться СМЭВ – Системой межведомственного электронного взаимодействия, также внося необходимые сведения самостоятельно;

применение специального программного интерфейса передачи данных – API.

Кроме того, ФНС России поясняет, что сведения в новом реестре не будут закрытыми. Информация о государственной поддержке, предоставленной малым и средним предприятиям, останется в открытом доступе, без ограничений.

Принимаемые меры направлены на повышение эффективности поддержки, оказываемой субъектам малого и среднего предпринимательства, со стороны государства. Открыть информации гарантирует адресность и обоснованность тех или иных мер помощи, направленных на конкретного бизнесмена. Прозрачность, по мнению ведомства, должна обеспечиваться с двух сторон, это поможет избежать недобросовестных действий со стороны госорганов и компаний, занимающихся поддержкой предпринимателей, и самих субъектов МСП.