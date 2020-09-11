Определен объем продукции, произведенной представителями малого бизнеса за прошлый год

Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) определен объем продукции, произведенной представителя малого бизнеса за прошлый год, который составил сумму около 68 миллиардов рублей. Результат исследования и подсчетов официального закреплен в распоряжении ТАСС.

Согласно проведенным исследования было установлено, что объем инновационной продукции, которая создавалась за прошлый год малыми предприятиями, без учета крупных сегментов рынка, составляет около 68 миллиардов рублей.

Подобный рост показателей говорит об улучшении совершенствование экономике. По сравнению с 2017 года уровень продукции поднялся на 55 %, что подтверждает развитие рынка и укрепление позиций малых предприятий на нем.

По итогу был сделан вывод, что за последние восемь лет (2011-2019 гг.) производства новых товаров, улучшенных их версий, возросло в 2,5 раза. Это максимально значение согласно статистическим данным на последние годы.

Представленные сведения демонстрирует рост активности субъектом малого бизнеса. В процентном соотношении показатель равен 5,8%, что ранее никогда не наблюдалось. СМП редко выходили на уровень выше 5%, поскольку были ограничены большим количеством факторов, но на данный момент ситуация кардинально изменилась. Вызвано это, в первую очередь, принятие новых мер и льгот для таких участников рынка.

ИСИЭЗ НИУ ВШЭ также подробно отразил товары, которые были произведены за прошлый год, поднимая тем самым уровень малого бизнеса. Предприятия отдают свое предпочтение лекарственным средствам, электронике, оптике, химическим веществам, оборудованию, годовой продукции, — все это создает общую массу инновационных товаров, произведенных за 2019 год.

Хорошая новость еще и в том, что несмотря на сложную ситуацию с пандемией, специалист дают положительный прогноз и на 2020 год.

Институт проводил исследования с учетом показателей производственной активности более 27 тысяч малых предприятий. Рассматривались данные по всей стране. Также была осуществлена оценка расходов тех же субъектом на производство товаров, сумма которых составила около 24 миллиардов рублей.

Представленные статистические данные могут служить хорошей стимуляцией для субъектов малого бизнеса. Их стремление к развитию и инновационной деятельности улучшит не только их положение, но и ситуацию на отечественном рынке в целом.