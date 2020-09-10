Расширился список валютных операций, разрешенных в России

Депутаты Государственной думы РФ приняли решения, благодаря которому расширился список валютных операций, разрешенных в России. Суть изменений в том, чтобы позволить предпринимателям не возвращать валюту, которая была им выделена для формирования инфраструктуры за пределами страны.

Пленарное заседание состоялось 22 июля 2020 года. В ходе него Государственная дума РФ в третьем чтении приняла законопроект, который внес изменения в список валютных операций, расширяя его для налоговых резидентов страны. Бизнесменам разрешает переводить деньги из зарубежных филиалов, если средства были возвращены иностранными компаниями за некачественное оказание услуг или несоответствующие товары. В том числе сюда входит залог.

Смысл поправок в том, что упростить работу компаний резидентов и иностранных организаций. Представительства и филиалы юридических лиц, чтобы обеспечить собственную работу, заключают различные договоры покупки материалов, аренды помещений, оказания услуг и так далее. Для этого открываются счета в банках, работающих за пределами России. Именно эти ситуации требует перечисления валюты, в том числе, когда необходимо вернуть деньги из-за границы.

Финансовая практика показывает огромное количество расходных операций, связанных с возвратом денежных средств. И здесь возникает вопрос решить проблему с перечисление валюта обратно в Россию. Согласно законопроекту подобные действия больше не требуются. Если иностранная компания готова зачесть деньги, положенные в качестве возврата организации-резиденту, то валюту не нужно будет перечислять в Российскую Федерацию.

Говоря простым языком, инициатива Государственной думы РФ предполагает взаимный перерасчет между компаниями-резидентами налоговой системы страны и иностранными компаниями. При этом процесс будет доступен, как через банки, так и иные организации финансовой структуры.

Данный законопроект по расширению валютных операций является частью общей программы по развитию экспорта в стране, которая должна быть реализована к 2025 году. По мнению депутатов Госдумы РФ, такие меры позволят сделать российских предпринимателей, сотрудничающих с иностранными компаниями, более конкурентоспособными. По мнению одного из депутатов, Игоря Девинского, законопроект поспособствуют полной либерализации валютного законодательства, что положительно скажется на экономическом развитии в целом.