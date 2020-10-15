Апелляционная инстанция отклонила жалобу на решение суда о взыскании 332 миллионов рублей с ООО «Сеть Связной»

12 октября 2020 года апелляционная инстанция отклонила жалобу на решение суда о взыскании 332 миллионов рублей с компании ООО «Сеть Связной». Требование предусматривало выплату долга, штрафа и пеней. Истцом по данному делу выступила компания «ВТБ Страхование».

ООО «Сеть Связной» является полноценным приемником АО «Связной Логистика», ввиду чего общество было выбрано в качестве ответчика по иску «ВТБ Страхования».

Указанные организации заключили между собой агентский договор еще в 2015 году. Согласно выставленным «ВТБ Страхование» требования, контрагент не выполнил обязанности в полном объеме, а именно не выплатил установленную соглашением сумму.

Конфликт возник еще несколько лет назад. Были предприняты попытки мирного урегулирования спора, однако ответчик не признавал своей вины.

Общая сумма задолженности, которую требовали с АО «Связной Логистик», составила около 334 миллионов рублей. Истец обратился в суд еще в октябре 2019 года. Разбирательства длились почти год.

По решению суда первой инстанции иск был удовлетворен частично. Сохранилась сумма долга в 9 миллиона рублей, неустойка 0 159,6 миллионов рублей.

Штраф, который требовал возместить «ВТБ Страхование» при этом был сокращен до 79,2 миллионов рублей. Таким образом, было принято решение взыскать с ООО «Сеть Связной» на два миллиона меньше заявленной суммы.

Ответчик с таким решением не согласился. Юристы ООО «Сеть Связной» составили и направили на рассмотрение апелляционной инстанции жалобу, в которой ссылались на необоснованность принятого решения.

ООО «Сеть Связной» не признал своей вины, утверждая, что обязательства по агентскому договору были выполнены обеими сторонами в установленном соглашении порядке. Однако весомых доказательств представлено не было. Дело было рассмотрено по материалам, предложенным еще суду первой инстанции.

По итогу рассмотрения жалобы апелляционный суд в составе трех судей отклонил заявление ответчика и оставил решение Арбитражного суда г. Москвы без изменений, не установив нарушений при его вынесении.

Таким образом, ООО «Сеть Связной» не добилось отказа в удовлетворении иска и обязано выплатить «ВТБ Страхование» 332 миллиона рублей в порядке, установленном законодательством об исполнительном производстве.