Апелляционная инстанция отклонила жалобу на решение суда о взыскании 332 миллионов рублей с ООО «Сеть Связной»
12 октября 2020 года апелляционная инстанция отклонила жалобу на решение суда о взыскании 332 миллионов рублей с компании ООО «Сеть Связной». Требование предусматривало выплату долга, штрафа и пеней. Истцом по данному делу выступила компания «ВТБ Страхование».
ООО «Сеть Связной» является полноценным приемником АО «Связной Логистика», ввиду чего общество было выбрано в качестве ответчика по иску «ВТБ Страхования».
Указанные организации заключили между собой агентский договор еще в 2015 году. Согласно выставленным «ВТБ Страхование» требования, контрагент не выполнил обязанности в полном объеме, а именно не выплатил установленную соглашением сумму.
Конфликт возник еще несколько лет назад. Были предприняты попытки мирного урегулирования спора, однако ответчик не признавал своей вины.
Общая сумма задолженности, которую требовали с АО «Связной Логистик», составила около 334 миллионов рублей. Истец обратился в суд еще в октябре 2019 года. Разбирательства длились почти год.
По решению суда первой инстанции иск был удовлетворен частично. Сохранилась сумма долга в 9 миллиона рублей, неустойка 0 159,6 миллионов рублей.
Штраф, который требовал возместить «ВТБ Страхование» при этом был сокращен до 79,2 миллионов рублей. Таким образом, было принято решение взыскать с ООО «Сеть Связной» на два миллиона меньше заявленной суммы.
Ответчик с таким решением не согласился. Юристы ООО «Сеть Связной» составили и направили на рассмотрение апелляционной инстанции жалобу, в которой ссылались на необоснованность принятого решения.
ООО «Сеть Связной» не признал своей вины, утверждая, что обязательства по агентскому договору были выполнены обеими сторонами в установленном соглашении порядке. Однако весомых доказательств представлено не было. Дело было рассмотрено по материалам, предложенным еще суду первой инстанции.
По итогу рассмотрения жалобы апелляционный суд в составе трех судей отклонил заявление ответчика и оставил решение Арбитражного суда г. Москвы без изменений, не установив нарушений при его вынесении.
Таким образом, ООО «Сеть Связной» не добилось отказа в удовлетворении иска и обязано выплатить «ВТБ Страхование» 332 миллиона рублей в порядке, установленном законодательством об исполнительном производстве.
Автор публикации:
Основное направление нашей деятельности — юридические услуги для бизнеса. За последние 5 лет, мы не проиграли ни одного дела. В нашем штате работают только опытные юристы — кандидаты и доктора юридических наук. Поэтому, мы можем давать 100% гарантии качества услуг и брать на себя финансовую ответственность за свои действия. Сотрудничая с нами, ваши риски = 0%.