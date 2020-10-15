В Государственную Думу РФ внесен законопроект об упрощении процедуры регистрации бизнеса

15 сентября 2020 года в Государственную Думу РФ внесен законопроект об упрощении процедуры регистрации бизнеса. Основная идея заключается в автоматической передаче сведений в налоговую службу через нотариуса.

По мнению Министерства экономического развития РФ, подобные меры позволят сделать процедуру регистрации удобной и более простой для представителей бизнеса.

Основная работа ляжет на плечи нотариусов. Однако наличие электронных систем обеспечит оптимизацию процесса, что сократить временные и даже финансовые затраты.

Заместитель министра Минэкономразвития России Илья Тарасов утверждает, что воспользоваться данной процедурой смогут не только малые и средние предприниматели, такой вариант регистрации подойдет даже для крупных холдинговых компаний.

На данный момент направление сведений на регистрацию бизнеса осуществляется в налоговые органы лично, через курьера, либо непосредственно нотариусом, но за отдельную плату. По новому порядку тариф останется прежним, подача документов выступит частью процедуры.

Еще одним существенным преимуществом нового порядка выступит скорость подачи сведений. Нотариус должен направлять бумаги не позднее окончания рабочего дня, когда было совершено соответствующее действие.

Сразу же свидетельствуется подлинность подписи заявителя. Это позволит исключить необходимость самостоятельного обращения в налоговую службу.

Упрощении процедуры регистрации бизнеса — мнение нотариусов

Несмотря на упрощение процедуры, не все довольно законопроектом. Нотариусы высказываются негативно в отношении нового порядка, потому что им придется выполнять в два раза больше работы в рамках одного нотариального действия, за тот же размер оплаты.

Единственный выход из ситуации, позволяющий найти компромисс, это увеличение тарифов. Соответственно, регистрация бизнеса может в рамках нотариальной деятельности стать дороже.

Кроме того, оптимизированная система удобна для нотариусов, все осуществляется в электронном виде. Однако сжатые сроки передачи сведений также ограничивают.

Электронный нотариат, сайт налоговой и Госуслуг не всегда работают слажено, а регистрация бизнеса требует большого количество действий.

Недоработки в системе могут тормозить процесс, что также рассматривается как недостаток внесенного законопроекта.