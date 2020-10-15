Кассационная инстанция подтвердила законность взыскания в пользу «Югры» 2,2 миллиардов рублей

08 октября 2020 года Кассационная инстанция подтвердила законность взыскания в пользу «Югры» 2,2 миллиарда рублей. Арбитражный суд Московского округа оставил без изменений решения судов нижних инстанций по иску ПАО «Банк «Югра» к крупной лизинговой компании «Волга-Лизинг».

Как стало известно ранее, организации заключила с истцом четыре кредитных договора, общая сумма долга по которым составила 2,2 миллиарда рублей. Соглашения были подписаны в период с 2015 года по 2017 год. Исковое производство, а после апелляция, длилась больше двух лет.

Ответчик выступал в суде, пытаясь доказать факт погашения задолженности. При этом не в первой инстанции, не при апелляционном рассмотрении дела, «Волга-Лизинга» не смогла предоставить доказательства полного погашения долга перед банком.

Изучив материалы, представленные суду кассационной инстанции, было принято решение об оставлении первоначального акта без изменений.

При этом важно отметить, что не только лизинговая компания имеет плохую репутацию:

Банк «Югра», выступающий истцом в этом деле, так же считается несостоятельным. Он был признан таковым в 2018 году. Более того, банк был лишен лицензии по решению ЦБ РФ.

Несмотря на то, что банк «Югра» был одной из самых крупных кредитных организаций страны, на сегодняшний день единственным источником существования, даже при наличии факта банкротства и отзыва лицензии, является задолженность лизинговой компании, но решение конфликта может занять еще очень много время.

Даже с учетом официального подтверждения судьи Арбитражного суда Московского округа об оставлении решения без изменений и необходимости возврата денежных средств банку, нет никаких гарантий того, что «Югра» получит свои деньги.

По мнению юристов, этот конфликт не принесет победы ни одной стороне. Процесс длится долгие годы. Параллельно обе организации лишились своего положения на рынке, одна из них стала полноценным банкротом, в дальнейшем нет никакой возможность, вновь осуществлять свою деятельность.