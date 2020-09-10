Комитет по финансовому рынку принял решение ужесточить порядок ведения отчетности по зарубежным счетам

В Государственной думе РФ комитете по финансовому рынку принял решение ужесточить порядок ведения отчетности по зарубежным счетам. Проект уже подготовлен ко второму чтению. В случае принятия, вероятность которого практически 100%, движение всех финансовых активов за рубежом потребуют со стороны бизнесменов более детального предоставления сведений в налоговые органы. Это приведет к стабилизации рынка и повысит уровень надзора за недобросовестными предпринимателями.

Еще в первом чтении проект получил широкую поддержку депутатов. Было позволено зачислять различные страховые выплаты, деньги по договорам купли-продажи, возвращенную валюту за некачественные товары и услуги. При этом все средства могут зачисляться на счета филиалов и представительств отечественных компаний, существующих за границей. Таким образом, предпринимательству дана свобода при совершении определенных действий, но с ограничением ввиду ужесточения порядка предоставления отчетности.

Законопроект определяет правила предоставления налоговых и бухгалтерских отчетов, несмотря на широкие финансовые возможности бизнесменов, которые мало чем ограничены при ведении своей работы за границей. Это поможет обеспечить прозрачность предпринимательской деятельности. Действовать новые правила начнут со следующего года. Отчетность по зарубежным счетам станет обязанностью бизнесменов по всем доступным операциям, за некоторым исключением.

На сегодняшний день юридические лица обязаны сообщать обо всех передвижения денежных средств по счетам в зарубежных банках. Только официальные представительства России освобождены от обязанности отчитываться перед ФНС РФ по всем имеющимся за рубежом вкладам и счетам. Также многие граждане не обременены подобными правилами.

Что же касается предпринимателей, в их отношении будут действовать более жесткие меры, и рассматриваемый законопроект одна из них.

Как утверждают инициаторы проекта, подобные меры не нацелены на вред представителям предпринимательства. Однако это неправильное представление о принимаемых мерах. Усиление контроля имеет своей целью только стабилизацию экономики и финансового рынка в целом, что сделать можно только совместно с бизнесменами, выступающими на международной арене.