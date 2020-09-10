Валерия Израйлиту признали банкротом и посадили под домашний арест

Стало известно, что еще одного из бизнесменов Петербурга признали банкротом и изменили ему меру пресечения. В этот раз им стал Валерий Израйлита, являющегося совладельцев крупной компании «Усть-Луга». По итогу заседания он официально признана банкротом, несмотря на то, что на сегодняшний день бизнесмен находится под следствием.

В декабре 2019 года Валерия Израйлиту задержали и возбудили в его отношении уголовное дело по факту хищения крупных сумм денег и их отмывания. Деньги, ставшие предметом преступления, выделялись на развитие порта Усть-Луга, однако, средства не были использованы по целевому назначению. Посредством незаконных финансовых операций они были переведены на различные счета, а после обналичены. По мнению следствия, вина Валерия Израйлиту полностью доказана.

Согласно материалам дела хищение и отмывание денег было осуществлено в особо крупном размере. Примерная сумма переведенных средств составляет около 320 миллионов рублей. Они были обналичены посредством несложных махинаций со счетами однодневных фирм, а также мнимых договоров займа. По версии следствия, Валерий Израйлиту действовал не один.

Первой мерой пресечение после задержания в отношении Валерия Израйлиту было избрано заключение под стражу. В СИЗО бизнесмен находился долгое время, пока шло следствие, а также проводились разбирательства по банкротству. Заявление финансовых организаций о признании Израйлиту банкротом было удовлетворено в установленном законом порядке.

На сегодняшний день ситуация с уголовным делом непонятна. Следствие продолжается, однако, мера пресечения в отношении подозреваемого была смягчена до домашнего ареста.

Еще одним недобросовестным бизнесменом стал предприниматель из Астрахани. В этот раз уголовное дело оказалось возбуждено по факту уклонения от налогов. Бизнесмен осуществлял торговлю строительными материалами и предоставлял в ФНС России ложные данные, чтобы сократить расходы на обязательные платежи. В итоге сумма задолженности составила примерно 4,5 миллиона рублей. Вопрос с признанием его банкротом остается открытым. При этом мера пресечения для предпринимателя не уточняется, расследование уголовного дела продолжается.

Уголовному преследованию все чаще и чаще привлекаются представители крупного бизнес-сегмента. В основном их преступления касаются уклонения от налогов, либо отмывания похищенных ранее денег. Реже взяточничество. Все это требует максимальной прозрачности деятельности представителей предпринимательства, а также эффективных превентивных мер, а практика по уголовным дела только подтверждает это.

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