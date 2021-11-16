Как заполнить форму Р26001 для закрытия ИП? Образец заполненной формы Р26001

Возникают ситуации, когда необходимо прекратить деятельность в качестве предпринимателя. Не зная, как заполнить форму Р26001 для закрытия ИП не получится быстро закрыть ИП в соответствие с правилами. Без формы Р26001 нельзя взять выписку из ЕГРИП в ФНС о прекращении работы, как индивидуального предпринимателя. Только после получения всей документации, можно закрыть ИП и сняться с регистрации в налоговой инспекции. Давайте рассмотрим, как правильно заполнить форму Р26001 и закрыть ИП в соответствие с Законодательством.

Как правильно закрыть ИП?

Чтобы аннулировать деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, потребуется подготовить ряд документов. Физлицу понадобится:

паспорт;

квитанция о госпошлине (в 2021 году – 160 рублей, если подавать пакет документации электронно – бесплатно);

заявление на закрытие фирмы по форме Р26001.

Эти документы необходимо собрать перед обращением в ФНС. В ПФР обращаться не нужно, налоговая инспекция получает данные удаленно. Но, лучше уточнить в территориальном отделении ИФНС.

Предоставление пакета документов в ФНС

Для начала следует скачать бланк заявления на аннулирование статуса индивидуального предпринимателя, заполнить его и оформит остальные справки. Следующий этап – обращение в ИФНС. Существует несколько вариантов:

при личном посещении налоговой инспекции;

онлайн через сайт ФНС, но только при наличии ЭЦП;

через представителя, потребуется нотариальная доверенность;

почтовым отправлением, письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

Лучше с заявлением на закрытие ИП обращаться в ИФНС лично. Так можно сразу же получить информацию о том, есть ли у специалиста какие-то вопросы. При инспекторе физлицо может стразу же исправить ошибки, допущенные в документах или заявлении.

На 6-ой рабочий день после предоставления справок и формы Р26001, предприниматель узнает решение налоговой инспекции. Она имеет право отказать, если при заполнении заявления были допущены недочеты. Но в основном физлицо получает выписку из ЕГРИП об аннулировании статуса предпринимателя.

Что необходимо сделать перед тем, как заполнить форму Р26001?

Перед написанием заявления следует заплатить пошлину за аннулирование статуса ИП – 160 рублей. Если у фирмы есть работники нужно сообщить им об этом им за 14 дней. Лучше это сделать письменно. В противном случае это считается нарушением ТК РФ.

Необходимо определиться, как подавать заявление на закрытие ИП по форме Р26001. Отправить его по электронке или лично.

У налоговой инспекции есть свой сайт для подачи документов. Через Госуслуги сделать это, не получиться. Для этого понадобится электронная подпись, если ее нет, то придется использовать бумажный вариант.

Как правильно заполнить форму Р26001?

Форма Р26001 должна быть заполнена правильно, иначе налоговая инспекция откажет принимать его. Для этого следует соблюсти все требования:

буквы должны быть печатными;

буквы только заглавные;

заполнять заявление можно только черной пастой (бланки обрабатываются автоматически);

каждый знак вписывается в свою клетку;

данные только достоверные: паспорт, ИНН, ОГРНИП их нельзя менять;

переносы и сокращения только по правилам русского языка;

повторения не приветствуются.

Машины не понимают и не принимают исправления, неправильно написанные буквы. Документ в этой ситуации не пройдет обработку.

Какие пункты входят в заявление по форме Р26001? Образец формы Р26001 и бланк для заполнения

С 2013 года принята упрощенная форма Р26001. Бланк содержит основные графы, обязательные к заполнению:

номер ОГРНИП;

ИНН;

ФИО;

как и кому предоставляется ответ на заявление: предпринимателю, представителю, по электронке или лично;

контактные данные;

адрес электронки;

подпись предпринимателя или его представителя;

должность, инициалы и подпись инспектора налоговой инспекции.

Вы можете скачать саму форму и заполненный образец формы Р26001 для закрытия ИП:

Если индивидуальный предприниматель отравляет форму Р26001 по почте, в бланке предусмотрено место для подписи нотариуса. Подтвердить достоверность документа имеет право лицо, наделанное правами выполнения нотариальных действий.

При личном обращении в ИФНС подпись на заявлении ставится только при инспекторе. Если бланк отправляется почтовым отправлением, то удостоверяется документ только в присутствии нотариуса.

Для надежности проставляется ИНН лица, выступающего гарантией подлинности заявителя. Это необходимо для страховки, если потребуется обращаться в суд из-за незаконного отказа в закрытии ИП. Нижняя часть используется для служебных отметок ФНС. Она заявителем не заполняется.

По окончанию процедуры закрытия предприятия, налоговая инспекция выдает на руки выписки из ЕГРИП по форме Р60009. Лист записи могут отправить по электронке, если в заявлении будет стоять отметка «1» в специальном поле.

На его обработку отводится 5 рабочих дней. О стадии прохождения документов можно узнать на сайте ФНС. Потребуется действующая декларация, даже если она нулевая. Подать ее можно до подачи формы Р26001, так и после нее.

Что необходимо сделать после закрытия ИП?

На регистрации заявления об аннулировании статуса индивидуального предпринимателя процедура не заканчивается. Физлицо потребуется:

сообщить контрагентам (лучше это сделать до обращения в налоговый орган, но если выписка уже получена, то стоит отослать уведомления);

подать ФНС декларацию и погасить долги предприятия, если они остались;

решить вопросы с Пенсионным фондом РФ, если они еще актуальны.

Налоговый орган активно работает с межведомственными организациями. Многие предприниматели сообщают, что сниматься с учета в ФФОМС и ПФР самостоятельно не требуется. Они сами отсылают уведомления. Но стоит проверить, особенно, если в Пенсионном фонде и ФФОМС физлицо было зарегистрировано, как работодатель.

Закрыть фирму не тяжело, если у индивидуального предпринимателя нет проблем с государственными учреждениями и больших задолженностей. Для этого потребуется только правильно заполнить форму Р26001, собрать пакет документации, необходимой для аннулирования статуса ИП и подать его в ИФНС.

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