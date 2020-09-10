Бойко-Великий последние новости: уголовное дело прекращено судом

Бойко-Великий последние новости: по данным полученным от адвоката Анастасии Саморуковой очередное уголовное дело в отношении бизнесмена по факту мошенничества было прекращено судом. Речь идет о владельце компании «Русское молоко» Василии Бойко-Великом. Суд данную информацию подтвердил.

Обвинение, предъявленное Бойко-Великому, включало в себя несколько эпизодов мошенничества, фальсификации доказательств и легализации имущества.

Причинами прекращения разбирательства стали изменения действующего законодательства, не позволяющие осуществлять уголовное преследование предпринимателей, а также истечение срока давно по эпизодам мошенничества и легализации имущества.

Судом также было принято решение, что обвинение в фальсификации доказательств необоснованно. Бойко-Великому предъявили подделку материалов уголовного дела, причем тяжкого характера, хотя по факту разбирательства и рассмотрения представленных фактов, подобные действия коснулись исключительно тяжбы, которую он вел в арбитражном суде в рамках гражданского процесса.

Дело против Василия Бойко-Великого было возбуждено еще в 2006 году. На тот момент следствие обвинило его в незаконном приобретение нескольким земельных участок, а также создании преступного сообщества.

По версии обвинения владелец крупной компании сформировал группу лиц, которые обманным путем получили в собственность несколько наделов. Общая стоимость приобретенных земельных участок составила 347 миллионов рублей.

После незаконного приобретения права собственности, по мнению следствия, Бойко-Великий совместно с членам якобы созданного ранее преступного сообщества осуществляли легализацию полученного имущества. Было проведено несколько фиктивных финансовых операции и мнимых сделок, а после при участии в гражданских тяжбах представлен ряд доказательств, не соответствующих действительности.

Суд не нашел доводы обвинения убедительными, кроме того, учел отдельные положения законодательства, как упоминалось выше. Таким образом, Василий Бойко-Великий избежал уголовного преследования по обвинению в мошенничестве, легализации незаконного полученного имущества и фальсификации доказательств.

Однако на данный момент бизнесмен так и находится под стражей. В 2019 году в отношении него было возбуждено еще дно уголовное дело по факту растраты.

Новые правила относительно прозрачности бизнеса выявили немало предпринимателей, скрывающих доходы и отмывающих деньги. Бойко-Великий стал одним из них, несмотря на то, что смог избежать уголовного наказания, по мнению следствия и некоторых специалистов, предъявленные обвинения можно считать полностью обоснованными.

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