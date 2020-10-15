Организации ждет падение доходов за 2020 год

Согласно исследованию, проведенному Deloitte, большое количество организаций ждет падение доходов за 2020 год. Речь идет о предприятиях занятых в ключевых отраслях экономики. Вызвано это ограничительными мерами, введенными ввиду ситуации с пандемией.

Больше всего пострадали сферы недвижимости, фармакологии, розничной торговли. Меньший удар пришелся по агропромышленному комплексу, СМИ, высоким технологиям и развлекательной сфере.

Для некоторых отраслей последствия станут ощутимы позже, примерно через полгода (автомобилестроение и страхование).

Исследования показали, что уровень падения доходов и прибыли компаний стал рекордным в период коронавирусной инфекции. Такие цифры были зафиксированы только в кризисное время 2015 года.

Подтверждается такой вывод результатами опроса финансовых директоров различных крупных предприятий из всех ключевых отраслей экономики.

По данным опроса 37% опрошенных финансовых директоров ожидают снижения доходов организаций, и столько же прогнозируют уменьшение реальной прибыли.

В 2019 году в три раза меньшее число предприятий готовились к ухудшению материального положения.

Причиной такого резкого увеличения негативных настроений выступает карантин, который привел к снижению производительности компаний.

Половина предприятий прогнозирует ухудшение собственного положения на следующий год. Объясняется это тем, что на данном тапе остаются «запасы», позволяющие держаться на плаву, далее, при сохранении ограничительных мер, замедляющих работу, иссякнуть все ресурсы.

Больше всех могут пострадать компании, занимающиеся строительством и недвижимостью. 80% из них стараются максимально подготовиться к снижению доходов и чистой прибыли.

В зоне риска находится, в первую очередь, офисная недвижимость, поскольку на период пандемии абсолютное большинство работников было переведено на удаленную работу.

Также ожидается снижение цен на аренду помещений, покупку квартир, что окажет отрицательное влияние на общую ситуацию на рынке недвижимости.

Несмотря на тяжелую ситуацию с коронавирусной инфекцией, медицинские компании также претерпевают издержки. Среди них 7% готовятся к снижению дохода.

Это вызвано тем, что производство в КНР временно ограничено, а государство ужесточила политику по контролю над ценами на лекарства.

Спад производства приводит к дефициту препараторов. Последствия могут быть плачевными не только компаний, теряющих деньги, но и для граждан.

В невыгодном положении оказались компании, осуществляющие розничную торговлю непродовольственными товарами. Магазины были закрыты на период карантина, что сказалось на уровне доходов.

В этой сфере выигрывают только те организации, которые освоили онлайн-торговлю. Даже при условии закрытия магазинов можно продолжать розничную торговлю.

При этом исследователи выявили компании, находящиеся в выигрышном положении. Это организации, чья работы осуществляется в сфере развлечений, телекоммуникаций и СМИ.

Вырос спрос на интернет и связь. Изоляция требует максимального удобства, необходима связь с внешним миром. Отсюда и наличие постоянных клиентов.

По итогу исследование был сделан выводов о губительном влиянии пандемии на всю сферу экономики. Единицы предприятий не пострадали из-за ограничений, и еще меньшее их количество улучшило свои показатели по доходам. Остальные организации получили серьезные убытки, а некоторых ждут трудности только в будущем году.