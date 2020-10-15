Министерством экономического развития РФ подготовлен законопроект о создании новой экономической зоны

02 октября 2020 года стало известно, что Министерством экономического развития РФ подготовлен законопроект о создании новой экономической зоны. Ее формирование будет осуществлено в рамках специального инвестиционного проекта.

Согласно идее министерства, зона должна объединить экономические возможности сразу трех регионов: Красноярского края, Тывы и Хакасии. Информация подтверждена на официальном сайте ведомства. Реализация проекта начнется в Красноярском крае.

Законопроект полностью подготовлен. Он отразил максимально подробный проект создания рассматриваемой экономической зоны, которая будет относиться к промышленно-производственному типу. Она станет одним из элементов комплексной инвестиционной сибирской программы.

Идея интересна для большого количества компаний. Минэкономразвития РФ уже получило подтверждение от шести предприятий, выступающих потенциальными участниками проекта.

Они намерены инвестировать в особую экономическую зону около 7 миллиардов рублей, при этом срок этих вложений составляет три года.

Это позволит не только поднять экономический уровень в стране, но и создать около двух тысяч новых рабочих мест.

Цель экономической зоны – производство оборудования для добывающих отраслей и металлургии. Будут затронуты сферы машиностроения и авиастроения.

Основным источником средств выступит краевой бюджет, а также деньги, поступающие из внебюджетных фондов. Именно поэтому особенно актуально привлечение инвесторов. Это позволит расширить возможности экономической зоны.

Как поясняет Сергей Галкин, заместитель министра по экономическому развитию, подобные меры призвана повысить экономический потенциал не только обозначенных регионов, но и страны в целом.

Зона направлена на особенно важные отрасли деятельности предприятий. Именно поэтому ее создание следует рассматривать как ключевое в ближайшие годы в рамках инвестиционного проекта.

На данный момент в России формируется около 33 экономических зон. Оценка из деятельности позволяет доказать эффективность подобн6ых мер, поскольку за последние годы уже было привлечено примерно 800 резидентов, вкладывающих средств в развитие промышленности и производство, что позволило создать 40 000 дополнительных рабочих мест в разных частях государства.