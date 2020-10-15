Иск китайской компании «Хуасинь» о взыскании 30 миллионов долларов удовлетворен частично
По данным Арбитражного суда Дальневосточного округа иск китайской компании о взыскании 30 миллионов долларов удовлетворен частично. Российская организация подтвердила возврат части долга, апелляционные и кассационная инстанции оставили решение без изменений.
Исковое производство было возбуждено по заявлению компании «Хуасинь» из КНР. Было предъявлено требование к ООО Компания «Армада» о возмещении задолженности в рамках заключенных контрактов в сумме 30,6 миллионов долларов.
13 октября 2020 года завершился процесс рассмотрения кассационной жалобы. Китайская компания осталась недовольна тем, что исковые требования были уменьшены до 21,1 миллиона долларов, и попыталась обжаловать вердикт, но его оставили без изменений сразу две вышестоящие инстанции.
Конфликт возник в результате заключения договора займа, по которому «Хуасинь» предоставило российской организации денежные средства в размере 27,5 миллионов долларов. «Компания «Армада» выплатила деньги не полностью к тому моменту, как истек срок возврата по соглашению. По расчетам истца сумма недочета составляет 26,9 миллионов рублей и 3,6 миллионов рублей – основной долг и проценты, соответственно.
Российская компания представила перерасчет, по которому смогла доказать, что фактически вернула китайскому контрагенту 8 миллионов долларов. Более того, ответчик не отрицал наличие задолженности, но в сумме 8 миллионов долларов, как невыплаченный остаток от займа. Также был рассмотрен иной расчет процентов, представленный российской стороной. Суд его принял и учел при вынесении решения.
Ранее эти компании уже сотрудничали. В 2016 году был подписан контракт о строительстве логистического центра в Приморском крае. Китайские партнеры планировали инвестировать в него около 20 миллионов долларов. Однако проект так и остался на бумаге.
В итоге рассмотрения всех представленных материалов суд в первой инстанции вынес решение об удовлетворении иска в части, а именно о взыскании с российской компании 21,2 миллиона долларов, что составляет примерно 1,3 миллиарда рублей. «Хуасинь» пожало апелляционную жалобу, а после и кассационную.
Каждая из инстанций посчитала доводы ответчика и представленные перерасчеты обоснованными. Таким образом, жалобы китайской компании были отклонены. Обращение в надзорную инстанцию, как показывает практика, уже бессмысленно.
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