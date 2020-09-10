Президент РФ одобрил введение переходного налогового режима для субъектов малого предпринимательства

После длительного рассмотрения вопроса Президент РФ одобрил введение переходного налогового режима для субъектов малого предпринимательства. Владимир Путин подписал закон, позволяющий предпринимателям, вышедшим из системы упрощенного налогообложения, сохранить свои привилегии и использовать переходный режим. Акт вносит поправки в главу 26 части 2 Налогового кодекса РФ.

Согласно внесенным изменениям малые и средние предприятия, которые потеряли право на применение УСН, а именно превысили лимит доходов в 150 миллионов рублей, но не дошли до отметки 200 миллионов рублей, смогут также применять упрощенный режим налогообложения.

Смысл в том, чтобы исключить ситуации возврата предпринимателя в общей системы уплаты налогов, даже если численные пределы по доходам были нарушены.

Говоря о критериях, которые более подробно представлены в законе о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, следует отметить несколько ключевых моментов, по которым предприятие сможет сохранить упрощенный режим, не возвращаясь к учету и обязательством общей системы:

Во-первых, лимит по доходам, превышение допустимо в рамках от 150 до 200 тысяч рублей.

Во-вторых, численность сотрудников также допускает выход за ранее установленные пределы и варьирует от 100 до 130 человек.

Если обозначенные условия будут соблюдены, то для таких компаний будет действовать ставка в 8% на доходы и 20 % на прибыли (доходы за вычетом суммы расходов).

Также согласно новому закону в ситуациях, когда расходы превышают доходы, в конкретном налоговом периоде база для начисления платежей составит ноль.

Подобные меры нельзя не считать положительным веянием, такие изменение помогут стабилизироваться большому количеству компаний, а некоторым просто сохранить устоявшееся положением. Однако, по мнению партнеров некоторых компаний, власти затянули с принятием данных мер.

Одним из крупных партнеров отечественной компании Антюхин поясняет, что принятые меры следует рассматривать, как подспорье для бизнесменов, чьи доходы все время находятся «на грани».

Существует множество бизнес-ситуации, при которых можно превысить лимит даже на один-два рубля, что в итоге приводит к переходу на общий режим налогообложение. Это создает трудности, и даже материальные потери, которые ранее были запланированы.

Кроме того, в бизнесе не редко можно получить деньги на счет раньше времени, в сумме большей, чем запланировано, что нередко случается с государственными закупками. Это также важно, поскольку в налоговом периоде можно превысить лимит, не рассчитывая на это, и снова потерять действий упрощенной системы.

Осознание того, что даже незначительное превышение установленных финансовых границ, не приведет к потере определенного положение в налоговой системе, можно считать серьезным актом поддержки предпринимательства.

Таким образом, принятый президентов закон можно считать одним из правильных решений за последнее время. Налогообложение претерпевает множество изменений, некоторые законопроекты не находят поддержки.

Однако вопрос с переходным налоговым режимом в действительности носит исключительно положительный характер и направлен не на интересы не государства, а представителей малого и среднего предпринимательство.