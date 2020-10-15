Имущество бизнесмена Владимира Плахотнюка было арестовано по решению Молдавского суда

В начале октября 2020 года имущество одного из крупнейших бизнесменов арестовано по решению Молдавского суда. Речь идет о нескольких объектах недвижимости на территории страны, Франции, Румынии и Швеции, принадлежащих Владимиру Плахотнюку.

Инициатором меры ограничения в виде ареста имущества выступила Генеральная прокуратура Молдавии. Важно то, что Плахотнюк обвиняется сразу в нескольких эпизодах вымогательства и мошенничества не только на территории своей страны, но и на территории России.

В РФ он был заочно арестован. На сегодняшний день бизнесмен находится в международном розыске, несмотря на попытки его адвоката добиться отмены такой меры через ВС РФ.

Владимир Плахотнюк обвиняется в формировании преступных группировок, деятельность которых была направлена на вымогательство денег, а также хищение средств посредством мошенничества.

Преступления носят особо крупный характер. Осенью 2020 года МВД РФ завершило расследование по факту хищения около 500 миллиардов рублей. В итоге было принято решение об аресте имущества, находящегося на территории сразу нескольких государств.

Согласно последним сведениям, было арестовано девять квартир, которые по документам зарегистрированы на супругу Плахотнюка, а также четыре автомобиля.

Также под конфискацию попали виллы в Швейцарии, Румынии, Франции. За рубежом было установлено пять легковых автомобилей и яхта, которые также попали под ограничительные меры.

Прокуратурой было доказано, что конечный владелец имущества Плахотнюк, независимо от того, на кого официально оформлено имущество. Кроме того, были представлены доказательства, подтверждающие факт приобретения арестованных объектов на деньги, полученные преступным путем.

Арест был инициирован Генпрокуратурой России, однако, ранее, такое же решение было принято органами власти в Молдавии.

Там было арестовано десять объектов недвижимости, общая стоимость которых составила около 2 миллионов долларов.

Общая сумма похищенных средств складывается из 1 миллиарда долларов, полученных в результате преступной деятельности в Молдавии, а также 500 миллиардов рублей украденных в России.

На данный момент Плахотнюк скрывается. Несколько месяцев назад он находился в Майами, но вместе с семьей был внесен санкционный список по факту наличия эпизодов коррупции. В итоге Владимир Плахотнюк был вынужден покинуть США. Более того, Молдавские власти подтвердили, что бизнесмен подлежал депортации, но на сегодняшний день его местонахождения остается неизвестным.