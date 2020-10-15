Иск нефтяной компании «Дулисьма» по факту оспаривания решения ФНС отклонен

По сообщению пресс-службы Арбитражного суда г. Москвы иск крупной нефтяной компании по факту оспаривания решения ФНС отклонен. Истцом выступило АО Нефтяная компания «Дулисьма».

В 2018 году налоговой инспекцией был зафиксирован факт правонарушения. АО «Нефтяная компания «Дулисьма» списала в счет выплат по НДС около 575 миллионов рублей фирме-однодневке.

Таким образом, в ходе камеральной проверки было установлено, что организация не выполнила своих обязательств.

В результате этого ИФНС выдвинуло требования нефтяной компании, согласно которому та должна была погасить задолженность в размере459,2 миллиона рублей, а также штраф и пени, 183,6 и 57,8 миллионов рублей, соответственно.

АО «Нефтяная компания Дулисьма» не согласилось с таким решением. Первоначально были предприняты попытки обжаловать решение в вышестоящие налоговые органы, однако, обращение было отклонено. После этого акционерное общество направило иск в суд.

Конфликт возник из-за перечисления вычета по НДС согласно счетам-фактурам в пользу ООО «НГДУ Восточная Сибирь». Однако у ИФНС возникли сомнения относительно работы этого организации.

Было установлено, что деятельность не осуществлялось по адресу регистрацию юридического лица. Более того, у организации отсутствует личное имущество и транспорт, необходимый для работы.

Все запросы, поступающие со стороны налоговой службы, отклонялись, компания не предоставляла никакой отчетности.

При этом за 2017-2018 года ООО «НГДУ Восточная Сибирь» заявило почти 99% общего объема средств к вычету. Указанные факторы позволили сделать вывод о фиктивности компании, из-за чего в 2020 году все ее счета были заблокированы.

АО Нефтяная компания «Дулисьма» также заключало с фирмой-однодневкой ряд контрактов, по которым была существенно завышена стоимость оказываемых услуг.

Так авансовые платежи в 2018 году составили около 4 миллиардов рублей, когда реальная цена соглашения за один квартал не могла превышать 400 миллионов рублей.

Все полученные средства ООО «НГУ Восточная Сибирь» направляло на погашение долгов несостоятельного общества «Восток Бурение», сотрудники которого ранее работали в АО Нефтяная компания «Дулисьма».

Представленные сведения были подробно рассмотрены в судебном процессе. АО Нефтяная компания «Дулисьма» подало иск на ИФНС с требования отменить решение о взыскании задолженности в размере 575 миллионов рублей. Судья А. Нагорная полностью отказала в удовлетворении требований компании, найдя доводы налоговой службы обоснованными.