Реструктуризация кредитов больше неактуальна для малого бизнеса России

Согласно данным статистики на конец августа 2020 года реструктуризация кредитов больше неактуальна для представителей малого бизнеса России. Количество обращение СМП в банки с целью перерасчета заемных средств сократилось втрое. Это можно считать положительной тенденцией в развитии предпринимательства, и не самым лучшим периодом для финансовых организаций.

В августе 2020 года было подано не более 500 заявлений о реструктуризации, с учетом того, что за прошлые недели их насчитывалось до 1 600, как сообщает издание Банка России. При этом за критичный период пандемии и вплоть до 26 августа всего было зафиксировано около 88 тысяч обращений.

Отмечался резкий рост реструктуризации, вплоть до 89 %. Однако на сегодняшний день ситуация стала значительно лучше, предприятия самостоятельно справляются с финансовой нагрузкой, что положительно влияет на состояние рынка в целом.

Банки также подтверждают, что реструктуризация становится менее актуальным решением проблемы для предпринимателей. Например, Райффайзенбанк сократил число работы по реструктуризации вдвое. По мнению его представителя, это показатель стабилизации положения предпринимателей.

После сложных и длительных ограничительных мер, а также ряда государственных послаблений, бизнесмены смогли самостоятельно упорядочить финансовые операции, без увеличения долгов.

Представители банков не считают это плохой тенденцией для себя. Например, аналитик Юлия Якупов, поясняет, что в большинстве случаев даже реструктурированные кредиты не подлежат погашению, поскольку у предпринимателей нет на это средств.

В итоге формируется еще больше не закрытых ссуд, просрочек и должников. То есть реструктуризация не всегда продуктивна, даже для банков.

Тот факт, что изменения ситуации с реструктуризацией произошло из-за улучшения положения предпринимателей, подтверждается наличие множество выгодных программ для изменения условия возврата ссуд.

Предлагаются программы банков, льготные условия Министерства экономического развития РФ, дающие право пересчитать даже те кредиты, по которым ставка определяется ниже 8,5%.

Таким образом, малый бизнес выходит на новый уровень, развивается и укрепляет свои позиции на рынке, что сказывается положительно на уровне доходности предприятий и состоянии экономики страны в целом.