Как определить момент заключения консенсуального договора по статье 433 ГК РФ?

Консенсуальные договоры основаны на достижении согласия сторон по поводу существенных условий сделки и не требуют обязательной передачи вещи для того, чтобы быть заключенным. Консенсус – по-латински значит «согласие». Момент заключения такого вида договоров регулируется ст.433 Гражданского кодекса. На практике процедура выражается в подписании бумажных экземпляров соглашения. В теории это называется акцептным порядком заключения обязательства. Как действует этот порядок?

Консенсуальные договоры подразумевают направление оферты

Чтобы заключить консенсуальный договор, необходимо, чтобы заинтересованная сторона направила контрагенту оферту. Оферта – это выраженное намерение лица заключить договор. Она может быть направлена одному или нескольким адресатам. Тот, кто принимает оферту, считается вступившим в сделку с тем, кто ее отправил. Между ними и заключается договор.

Для того, чтобы оферта стала официальным документом, имеющим юридическую силу, она должна содержать все существенные условия договора, который предполагается заключить. Офертодатель должен связать себя с конкретным лицом, на которое он рассчитывает при заключении сделки. Поэтому офертой не будет считаться направление такого предложения неопределённому числу лиц. Так, не выступают в качестве оферты ни реклама, ни коммерческие предложения, ни какие-либо иные неиндивидуализированные рассылки.

Ст.437 ГК РФ прямо называет рекламу лишь приглашением делать оферты.

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В этой же статье предусмотрено существование публичной оферты. Если предложение содержит все существенные условия договора, направлено неопределенному кругу лиц и содержит четко выраженную волю лица заключить сделку с любым, кто на это предложение откликнется, то закон признает его публичной офертой. И если на нее откликаются, то закон обязывает офертодателя заключать соглашения именно на озвученных условиях.

Если получение предложения адресатом состоялось, то его уже нельзя отозвать в течение того срока, который был предусмотрен для его принятия. Например, если в оферте указано, что срок ее действия – семь рабочих дней с момента получения, то отозвать ее можно будет только на восьмой. Бывают случаи, когда адресат получает оферту одновременно с уведомлением о ее отзыве. В этом случае предложение считается неполученным.

Консенсуальные договоры и акцепт (принятие условий)

Акцепт – это выражение согласия лица, которому направлено предложение о заключении соглашения. Именно это момент считается моментом заключения консенсуального договора и влечет за собой появление юридических прав и обязанностей у сторон сделки. Поэтому важно четко определять, когда этот момент наступает.

Акцепт должен быть полным и безоговорочным. Это означает, что если лицо выражает согласие по поводу предложения, то его устраивают все оговоренные пункты и он не будет оспаривать ни один из них. Все условия, перечисленные в оферте, являются существенными, и при наличии малейших сомнений сделки не состоится.

Ответ о согласии заключить сделку на условиях, отличающихся от содержащихся в предложении, не может быть признан акцептом. Формально он является отказом от исходного предложения и сам становится новой офертой.

Закон признает возможность принять молчание адресата в качестве акцепта, если на это есть прямое указание в нормах права, либо в деловых обычаях, либо вытекает из деловой практики общения лиц, обменявшихся офертой и акцептом.

Особым образом закон рассматривает совершение адресатом оферты каких-либо действий, которые можно расценивать в качестве исполнения вновь возникших обязательств.

Например, оферта была направлена по поводу запроса на поставку партии канцтоваров, а поставщик – акцептодатель вместо подписания договора сразу направил в адрес покупателя нужный товар. Или поставщик выставляет счет на оплату строительных материалов и вместе с проектом соглашения отправляет покупателю. Покупатель может сразу оплатить счет – в этом случае договор будет считаться заключённым, и даже отсутствие бумажного подписанного документа не сможет освободить поставщика от исполнения своих обязательств.

Офертодатель может оговорить срок принятия предложения либо оставить его открытым. Если в документе указаны сроки, то акцепт считается сделанным в их пределах. Если сроки не установлены, тогда акцепт возможен либо по правилам, установленным законом, либо в течение нормального срока, необходимого для рассмотрения и принятия предложения.

Итак, в теории консенсуальный договор считается заключенным, когда одна сторона сделки совершает акцепт (принятие) оферты (предложения) другой стороны сделки. На практике этот процесс выражается в процедуре подписания договора.

Особенности консенсуальных сделок

Консенсуальными является большинство договоров в гражданском праве: подряд, возмездное оказание услуг, поставка товаров и многие другие. Их специфика состоит в том, что:

Для его заключения не требуется фактического исполнения обязательств. Это своего рода соглашение о намерении: при соблюдении неких условий одна сторона выполнит свои обязанности, и на основании исполненного вторая сторона выполнит свои. Он считается заключённым при обоюдном согласии сторон и совместном подписании документа. Может быть заключен в различных формах – обмен письмами либо единый документ, либо простая оплата выставленного счета принимается как акцепт и накладывает обязанности на другую сторону.

В некоторых случаях необходимо различать заключение договора и вступление его в законную силу. Это также нужно для определения момента возникновения прав и обязанностей сторон, а также их возможных последствий.

Договор считается заключенным при подписании его обеими сторонами. По общему правилу, права и обязанности сторон возникают именно в этот момент. Однако стороны могут по соглашению отсрочить наступление юридических последствий заключения сделки до более благоприятных времен и оговорить, что договор вступит в законную силу в указанную сторонами дату.

Таким образом, в договорных спорах всегда важным обстоятельством является определение момента возникновения у сторон прав и обязанностей. Разделение реального и консенсуального порядка заключения сделки имеет к этому прямое отношение, поэтому всегда нужно четко понимать, какого вида договор заключается сторонами и правильно определять предмет сделки.

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