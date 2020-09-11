Перечень административных штрафов в отношении бизнесменов в России может быть сокращен

Министерство юстиции РФ представило проект нового Кодекса об административных правонарушениях, согласно которым перечень административных штрафов в отношении бизнесменов в России может быть сокращен. Смысл поправок в том, что приравнять санкции индивидуальных предпринимателей к санкциям представителей малого бизнеса, поскольку у первых они значительно ниже.

Рабочее совещание по вопросу принятия изменений Кодекса об административных правонарушения РФ уже состоялось. Как поясняет министр Юстиции Константин Чуйченко, малый бизнес и индивидуальные предприниматели должны стоять на одном уровне в вопросах применения к ним мер административной ответственности. Санкции одних не должны быть существенно выше санкций для других.

Министр также поясняет, что по новым положениям КоАП РФ малый бизнес – организации, будут получать тот же штраф в случае выявленных нарушений, что и индивидуальные предприниматели, чего раньше не было, поскольку в отношении юридических лиц всегда действуют санкции существенно выше. Подобные меры должны поспособствовать укреплению положения на рынке.

Представители сегмента малого бизнеса просто не способны, по словам министра, нести те же расходы, даже когда речь идет о правонарушениях и штрафах по ним, что несут крупные предприятия. У этих субъектов разные критерии деятельности, отличные доходы и расходы. Малому бизнесу необходима поддержка и снижение финансовой нагрузки. Рассматриваемые поправки станут ключевым аспектом в этом вопросе.

Проект Кодекса об административных правонарушениях РФ разрабатывается с участием большого количества ведомств и организаций в целях его согласования и учета интересов всех сторон таких правоотношений. В том числе поправки будут вынесены на публичное осуждение, и граждане смогут принять участие в их рассмотрении, а также предложить свои аргументы относительно вносимых изменений.

Обсуждение проводятся длительное время. Впервые проект был рассмотрен еще в январе-апреле 2020 года. Введение изменений запланировано на 01 января следующего года. Таким образом, министерство направило все силы на максимально быстрое рассмотрение поправок, их принятие и непосредственное применение на практике, особенно если учитывать положение малого бизнеса на рынке ввиду ситуации с коронавирусом.