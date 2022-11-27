Как защитить товарный знак в случае кражи? Досудебное урегулирование и судебный иск

Защита товарного знака в суде — это мера, на которую приходится идти, когда готовую и приносящую прибыль идею крадут другие предприниматели, осознанно или нет. Проблему с кражей товарного знака можно решить и в досудебном порядке, но так получается не всегда.

Товарный знак — это не просто обозначение или логотип, как думают многие начинающие предприниматели. Это совокупность уникальных признаков, которые обособляют вашу торговую марку и делают её узнаваемой. Логотип, название, слоганы и даже мелодии — всё это является товарным знаком, интеллектуальной собственностью. Если товарный знак был правильно зарегистрирован, его можно защищать, как и любое другое имущество.

Чтобы защита товарного знака в суде была возможна, его необходимо регистрировать

Чтобы вашими удачными идеями не воспользовались конкуренты, их необходимо защищать. Закон о защите товарных знаков в РФ эффективно работает, но чтобы ваша интеллектуальная собственность попадала под его действие, необходимо свой товарный знак зарегистрировать.

Защита исключительного права на товарный знак наступает только в случае регистрации, но закон не обязывает предпринимателя это делать. А вот некоторые крупные маркетплейсы заявляют его наличие как обязательное условие.

Регистрация товарного знака займёт немного времени и усилий относительно других задач, которые выполняет предприниматель для легализации своей деятельности. А польза, которую принесёт эта процедура, долгосрочная. Но помимо того, что на вашу собственность будет распространяться защита товарного знака в суде, есть и другое преимущество.

Регистрация как способ досудебного урегулирования

Не всегда защита использования товарного знака нужна для того, чтобы защититься от злоумышленников. Больше половины преступлений такого толка совершаются случайно — предприниматели используют похожие идеи, приносящие прибыль.

Регистрация товарного знака исключает эту проблему. Дело в том, что предприниматель, работающий официально, тоже будет регистрировать свою идею для привлечения клиентов. На этапе регистрации ему укажут на случайную схожесть и чтобы избежать проблем в будущем, концепт придётся изменить.

Какие существуют нарушения использования товарного знака?

Так как речь идёт об инструментах маркетинга и продвижения, выявить и доказать нарушение может быть непросто. Это творческая сфера, количество визуальных образов и слов для слоганов ограничены в пределах общего типа продукции (например, мяса птицы).

Простой пример — если на вашем логотипе изображена курица на фоне зелёной лужайки, а название предприятия «Вкусная курочка», то конкурент с похожим концептом логотипа (курица на каком-то фоне) под названием «Курочка со вкусом» не нарушает ваших прав. Необходима большая степень сходства. Впрочем, каждый случай может рассматриваться индивидуально.

Для этого защита товарного знака в суде тщательно прописана по пунктам, а подобные услуги предпринимателям оказывают профессиональные юристы в этой области. Для специалиста не составит труда определить, что основной концепт и идея были украдены.

Есть три фактора, после выявления которых защита права на товарный знак вступает в силу:

Сходство до степени смешения. Степень смешения — это та грань, где товарный знак конкурента начинает походить на ваш до такой степени, что существует угроза потери клиентов. Клиентов могут как переманивать осознанно, так и вводить их в заблуждение. Товары и услуги должны быть однородными. Защита товарного знака и знака обслуживания даже при очевидном сходстве и прямом копировании может быть актуальна только если предложения от вас и от конкурента идентичны или очень похожи. Доказанное коммерческое использование. Тот, кто пользуется чужим товарным знаком не для получения прибыли, под действие закона не попадает.

Важно, что защита товарного знака в суде может быть применена только в случае одновременного выявления всех трёх факторов выше. Никто не запрещает правообладателю попробовать подать иск в защиту товарного знака, но результат не сможет гарантировать даже опытный юрист. В таком случае всё будет зависеть от обстоятельств.

Как выявить факт нарушения?

Только путём наблюдения за подозреваемым конкурентом и фиксации его действий, которые, возможно, являются преступлениями перед вашей интеллектуальной собственностью. Сбор доказательств, как и последующая защита товарного знака в суде, может осуществляться как самостоятельно, так и со специалистами. Рекомендуется второй вариант, особенно если опыта нет.

Защита товарного знака в суде — как собрать доказательства?

Как и в любом другом судебном разбирательстве, одних слов и даже фотографий вывески будет недостаточно. Чтобы обвинить другую компанию в краже интеллектуальной собственности, необходимо собрать доказательную базу.

В качестве ориентира для самостоятельного сбора доказательств можно использовать три фактора из предыдущего пункта. То есть, чтобы добиться правовой защиты товарных знаков в вашей собственности, необходимо убедиться:

что предполагаемый ответчик использует украденное в коммерческих целях;

что вы предлагаете одинаковый или крайне схожий ассортимент товаров и услуг (например, владеете рыбацкими магазинами);

доказать сходство до степени смешения.

Также защита товарного знака в суде требует вещественных доказательств, если это возможно. Это самая простая часть сбора базы, так как торговым предложением конкурента можно воспользоваться (например, купить товар и получить чек), а рекламные материалы (вывески, флаеры, сайт и соцсети) — сфотографировать или сделать скриншот.

Как происходит защита товарного знака в суде?

Дела о краже или неправомерном использовании знаков никогда не заводятся третьими сторонами — ни одна из организаций, которая занимается организацией предпринимательства в РФ, не обязана фиксировать такие нарушения. Запуск процесса — полностью инициатива правообладателя.

Если совершенно случайно обнаружили факт кражи вашей интеллектуальной собственности спустя несколько лет после начала неправомерного использования, то ничего страшного. В способах защиты товарного знака такая возможность учитывается.

Защита товарного знака в суде начинается не с суда — перед обращением к правосудию напрямую есть ещё несколько этапов.

Досудебная претензия при защите товарного знака

Урегулировать всё миром и в ваших интересах тоже. Да, вор не будет наказан по закону, зато вы не потеряете деньги и время. Если тот, к кому у вас претензии, официально является компанией или ИП, досудебную претензию отправлять нужно обязательно.

Для правильного составления такой претензии тоже можно привлечь специалиста — так эффект практически гарантирован с первого раза, если конкурент не хочет идти на конфликт.

Обычно на этом конфликт исчерпывается. В качестве возмещения ущерба вы получите выплаты, а также другая сторона должна будет сделать выбор — либо прекратить использовать знак, либо заключить лицензионный договор.

Как правильно подавать:

Составьте претензию и отправьте её заказным письмом на юридический адрес компании. К сожалению, таковой есть не всегда, особенно когда речь идёт о контрафакте. Ждите ответа. Он должен прийти в течение 30 календарных дней — если этого не произошло, можно спокойно подавать в суд. Также на претензию может прийти досрочный ответ в виде отказа. Если вы не согласны с аргументами конкурента, дорога тоже лежит в суд.

Вне зависимости от того, проигнорировал конкурент претензию или ответил отказом, вы не потратите время зря. Сам факт попытки досудебного урегулирования упростит задачу и защита товарного знака в суде будет для вас и ваших представителей проще, добавит аргументов для разбирательства.

Защита товарного знака в суде после отправки претензии

Можно обратиться в суд сразу же, как претензия не принесёт должного результата. Но юридическая защита товарных знаков — длительный процесс. Суд примет ваше заявление, но разбирательство будет в разы дольше без дополнительных доказательств от инстанций, которые контролируют эту область права: ФАС, Роспотребнадзор и полиция (опционально).

Лучше всего начать обращаться в эти органы во время того, как вы ожидаете ответа от конкурента на претензию. В том случае, если он согласится на ваши условия, к помощи органов можно не прибегать без каких-либо последствий.

В указанные выше инстанции можно подать жалобы, которые будут основной причиной для того, чтобы защита товарного знака в суде пришла в действие.

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