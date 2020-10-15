Рассмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности за налоговые преступления
Государственной Думой РФ была рассмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности за налоговые преступления. Главное условие для применения подобной меры – возмещение причиненного ущерба непосредственно в судебном процессе. Она выступит дополнительным средством урегулирования ситуация налоговыми преступлениями, не исключая действующих правил.
Поправка уголовно-процессуального законодательства относительно предусматривающую условия условий прекращения преследования по факту возмещения причиненных убытков, была предложена ВС РФ.
Изменения коснутся лиц, уклоняющихся от уплаты обязательных платежей, определенных в законе.
Согласно поправке, возмещение задолженностей (в том числе пеней и штрафов) в ходе непосредственного разбирательства позволит прекратить дело, независимо от обозначенных сумм к возмещению.
На данный момент мера по освобождению от ответственности действует только в отношении лиц, возместивших убытки до начала судебного процесса. Подобное ограничение не имеет обоснования.
Суды не могут решить вопрос о возмещении ущерба, даже если такая возможность появляется. Если внести рассматриваемую поправку, это, по мнению ВС РФ, позволит снизить количество обвинительных приговоров и гораздо быстрее заполнит «дыры» в бюджете из-за неуплаченных налогов.
Инициатива Верховного суда РФ положительно оценивается партнерами различных бизнес-отраслей.
Например, Алексей Артюх (TAXOLOGY) выразил мнение, что поправка лишит следствие стимула в короткие сроки передавать дела в суд.
Если законопроект № 863715-7, предусматривающий изменение положений статьи 28.1 УПК РФ, будет принят Государственной Думой РФ, то это позволит существенно снизить показатели статистики по налоговым преступлениям.
Алексей Добрынин, управляющий офисом компании КА Pen & Paper в Санкт-Петербурге, рассмотрел изменения, как дополнительные гарантии тем, кто выступает в роли обвиняемых по налоговым преступлениям.
Большое количество дел прекращается в период расследования, что положительно сказывается на состоянии бюджета страны. Однако возмещение убытков в судебном процессе предоставит возможность избежать преследования абсолютно всем, кто готов покрыть неуплаченные суммы.
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