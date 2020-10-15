Внесение изменения в ЕГРЮЛ без участия юридического лица

03 октября 2020 года во втором чтении Государственная дума РФ рассмотрела законопроект, позволяющий вносить изменения в ЕГРЮЛ без непосредственного участия юридического лица. Возможность менять сведения об организации, сменившей старое наименование, теперь будет предоставлена уполномоченному органу. Сделать это можно во всех записях, имеющих отношение к конкретному субъекту.

Проект был принят одновременно и во всех последующих чтениях.

Согласно предложенному законопроекту регистрирующий орган сам будет вносить сведения в реестр о факте изменения той или иной компанией наименования. Причем речь идет не только об информации непосредственно о данной организации.

Суть поправок в том, чтобы позволить уполномоченному органу менять сведения даже там, где юридическое лицо просто упоминается, например, в деятельность других предприятий. Это существенно упростит процедуру и позволит своевременно фиксировать измененную информацию.

Главное преимущество законопроекта – отсутствие необходимости привлекать к процедуре организацию.

Поправки предполагают распространение рассмотренной процедуры на случаи, когда требует внести в ЕГРЮЛ сведений о правопреемнике юридического лица.

Который образовался посредством одной из допустимых форм реорганизации, а именно за счет слияния или присоединения. Здесь также ситуация полностью будет контролироваться регистрирующим органом.

Законопроект предусматривал сразу четыре поправки в процедуру внесений изменений в реестре, когда речь идет о юрлицах. Три из них поступили в Госдуму РФ немного позже, и в итоге были отклонены.

Таким образом, законопроект был принят, но только с изначально предложенными пунктами, описанными выше. Как только поправка прошла второе чтение, представитель комитета по государственному строительству и законодательству, Рафаэль Мардашин, выдвинул инициативу перехода к рассмотрению проекта в третьем чтения. После чего идея была полностью одобрена.

Проект о внесении изменений в положения о государственной регистрации юридических лиц (статьи 5 ФЗ № 129-ФЗ) был одобрен большинством голосом, поскольку призван упростить и оптимизировать процедуру изменения информации, внесенной в ЕГРЮЛ.